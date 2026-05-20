Histórico: Perú estrena ruta directa para bulbos ornamentales al mercado de Estados Unidos

La certificación previa en origen reduce costos operativos y refuerza la competitividad del sector agroexportador peruano de amaryllis.

El sector agroexportador de Perú registró el primer envío de bulbos de amaryllis a Estados Unidos bajo un sistema fitosanitario aprobado por ambas autoridades nacionales, según informó el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI).

El lote, compuesto por más de 41.000 unidades (20 toneladas), partió desde la región La Libertad hacia el puerto de Norfolk, en Virginia, marcando un avance estratégico para el comercio exterior de productos ornamentales peruanos.

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Este mecanismo, reconocido y avalado por el Servicio de Inspección Sanitaria Vegetal y Animal de Estados Unidos (APHIS), permite la verificación de los estándares fitosanitarios en origen, lo que elimina controles posteriores al arribo y reduce los costos asociados al ingreso.

El Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) detalló que el proceso técnico para obtener esta aprobación inició en diciembre de 2022 e incluyó auditorías bilaterales y visitas técnicas de especialistas estadounidenses a cultivos y plantas peruanas.

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Un nuevo estándar de eficiencia logística

La introducción de este sistema de inspección conjunta entre SENASA y APHIS responde a la necesidad de optimizar la logística de exportación.

Antes de este acuerdo, los cargamentos enfrentaban inspecciones adicionales en el puerto estadounidense de destino, lo que generaba demoras y sobrecostos que reducían la competitividad de la cadena exportadora peruana.

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Con el nuevo procedimiento, las autoridades norteamericanas validan en territorio peruano el cumplimiento de las exigencias sanitarias, permitiendo un ingreso más ágil y seguro al mercado.

Según información proporcionada por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, este modelo de control no solo representa una mejora operativa sino que también constituye un reconocimiento a la capacidad técnica y al cumplimiento de estándares internacionales por parte de la industria peruana.

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El envío de más de 41.000 bulbos de amaryllis peruana a Estados Unidos marca una nueva etapa para la exportación de plantas ornamentales.

Vigilancia sanitaria y certificación técnica

El protocolo vigente establece que los lugares de producción deben mantenerse libres de plagas, bajo supervisión permanente de SENASA.

Cada lote exportado cuenta con certificación conjunta de especialistas peruanos y estadounidenses, garantizando la calidad y sanidad de los bulbos durante todo el trayecto.

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De acuerdo con el MIDAGRI, esta doble verificación proporciona mayor confianza a los importadores y reduce el riesgo de rechazos o devoluciones en frontera.

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego subrayó que la transparencia en los procesos y la trazabilidad de los envíos son pilares para sostener este acuerdo, así como para expandir el acceso a mercados exigentes.

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La transparencia, la trazabilidad y la vigilancia permanente son pilares del nuevo esquema de exportación de bulbos de amaryllis desde Perú.

Proyección de crecimiento y mercados internacionales

La amaryllis peruana cuenta actualmente con destinos de exportación como Países Bajos, Estados Unidos, China, Canadá, Suecia, Finlandia, Chile y Noruega.

Con la implementación de este sistema, el MIDAGRI proyecta un crecimiento promedio anual de 15% en las exportaciones de este producto, con la meta de alcanzar cerca de 550 envíos internacionales al cierre de 2026.

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Según el ministerio, la eficiencia logística y la reducción de costos derivados del nuevo control fitosanitario incrementarán la competitividad del sector.

Esta medida se inscribe dentro de una política nacional que busca diversificar la oferta agroexportadora y consolidar a Perú como proveedor relevante de plantas ornamentales en los principales mercados globales.

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“El éxito de este primer envío refuerza la posición del país como actor confiable en el comercio internacional de productos agrícolas”, señaló el MIDAGRI en su comunicado oficial.