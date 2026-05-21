Natalia Málaga y su gran gesto para que Deportivo Géminis no pierda por ‘walk over’: “Todo Comas tiene que agradecerle”

Se confirmó la continuidad de Natalia Málaga en Deportivo Géminis para la próxima Liga Peruana de Vóley. El presidente del cuadro de Comas, Luis Linares, garantizó la presencia de la DT en la siguiente temporada, y no perdió la oportunidad de revelar un gran gesto que tuvo la exvoleibolista con el equipo.

El mandamás contó que se le hacía difícil llegar a tiempo a los partidos por la lejanía de Comas hasta Villa El Salvador. Incluso, hubo una oportunidad que casi pierde por ‘walk over’ debido al intenso tráfico en las calles de Lima.

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“En Comas y en diciembre el tráfico en Lima es fatal. Una fecha, creo que fue la segunda o tercera, nos demoramos tres horas de Comas a Villa El Salvador. Imagínate, tres horas de tensión de si llegas o no. Las chicas que no salían de Comas eran seis; no podíamos perder por ‘walk over’, ya estaban en el Coliseo. Kiara Vicente estaba lesionada, pero la sexta jugadora era el plan B hasta que llegue el resto. Igual, llegaron sobre la hora, no calentaron”, disparó el directivo en entrevista con ‘Puro Vóley’.

Natalia Málaga renovó contrato con Deportivo Géminis para la temporada 2026/27. Crédito: Prensa club

El gran gesto de Natalia Málaga con Deportivo Géminis

Tras el susto que tuvo Deportivo Géminis en la Liga Peruana de Vóley, Natalia Málaga tomó una drástica decisión para que el equipo no pase apuros por el tráfico y pueda llegar a tiempo al Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador. La DT tuvo un gran gesto con sus jugadoras fue reconocido por el presidente de Luis Linares.

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“Entonces, con esa mala experiencia, Natalia dijo: ‘Concentremos en un lugar cercano’. El lugar más cercano y accesible era Punta Hermosa, y Natalia nos dio hasta su casa para concentrar. ¿Quién te brinda su casa para concentrar? Esto hay que agradecer este gesto a Natalia; todo Comas tiene que agradecerle, que nos abrió las puertas de su casa de Punta Hermosa. Y llegábamos en veinte minutos a Villa El Salvador, todas frescas, tranquilas, sin tensiones del tráfico", contó el mandamás.

Géminis se alista para cambiar su nombre comercial desde la próxima temporada. Crédito: Prensa club

¿Julieta Lazcano fichará por Deportivo Géminis?

La posible llegada de Julieta Lazcano al voleibol peruano ha generado una ola de rumores entre los aficionados y la prensa especializada. La central argentina, que se alejó temporalmente de la actividad profesional para dedicarse a la maternidad, ha manifestado su intención de regresar a la competencia en la próxima temporada.

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El nombre de Lazcano ha sido vinculado con distintos clubes nacionales, entre ellos San Martín, Circolo Sportivo Italiano y recientemente Deportivo Géminis. Sobre esta última posibilidad, Luis Linares, presidente del equipo de Comas, se refirió al tema y aclaró el panorama.

“Puede que esté en mis planes, pero no hemos conversado nada con ella”, expresó Linares al ser consultado sobre el interés del club por la jugadora. El directivo remarcó que Géminis siempre ha tenido apertura para jugadoras extranjeras de alto nivel: “Géminis jamás va a decir que no a una deportista; mira la calidad que tiene Lazcano, es una deportista de nivel selección y Géminis siempre ha traído extranjeras de nivel selección”.

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Linares recordó que la última central argentina en vestir la camiseta del club fue Florencia Busquets, quien formó parte del plantel campeón en 2011. De momento, la posible incorporación de Julieta Lazcano sigue siendo solo un rumor, ya que no existen conversaciones formales entre las partes.

Luis Linares se refirió al posible fichaje de la 'Princesita' para la próxima Liga Peruana de Vóley. (Puro Vóley)