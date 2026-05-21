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Se conoció si Julieta Lazcano será refuerzo de Deportivo Géminis tras su regreso a la Liga Peruana de Vóley

La ‘Princesita’ reveló su deseo de volver a las canchas, y fue voceada en varios equipos como San Martín y Circolo Sportivo Italiano. ¿Es opción en el club de Comas?

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El libro de pases está abierto y todos los clubes están armando su plantel pensando en la próxima temporada de la Liga Peruana de Vóley. Los ‘voleilovers’ están en la expectativa por conocer a los fichajes del equipo de sus amores.

Hay varios rumores del nuevo destino de algunas jugadoras, y una de las que genera curiosidad es la de Julieta Lazcano. La argentina se alejó de las canchas para convertirse en mamá y confesó su deseo de regresar a la competencia la siguiente campaña.

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Su nombre se ha vinculado en varias instituciones como San Martín, Circolo Sportivo Italiano, y ahora suena en Deportivo Géminis. Luis Linares, presidente del equipo de Comas, confesó si esa posibilidad existe o no.

“Puede que esté en mis planes, pero no hemos conversado nada con ella. Géminis jamás va a decir que no a una deportista; mira la calidad que tiene Lazcano, es una deportista de nivel selección y Géminis siempre ha traído extranjeras de nivel selección. De Argentina, la última que trajimos fue Florencia Busquets, con la que campeonamos en 2011, central de la selección argentina”, apuntó el mandamás en conversación con ‘Puro Vóley’.

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La central argentina asistió a la final de la Liga Peruana de Vóley 2025/25 entre su exequipo, Alianza Lima, y la Universidad San Martín. (Video: Latina)

Natalia Málaga seguirán al mando de Deportivo Géminis

La continuidad de Natalia Málaga como entrenadora de Deportivo Géminis para la temporada 2026/27 de la Liga Peruana de Vóley ha sido confirmada por la dirigencia del club. El objetivo es mantener al equipo de Comas en la lucha por el campeonato y devolverlo a los primeros planos del voleibol nacional.

El presidente de las ‘guerreras’, Luis Linares, subrayó el impacto positivo de Málaga en el rendimiento del plantel durante la última campaña. La directiva considera que el proyecto deportivo se mantiene firme y que la continuidad de la entrenadora es fundamental para consolidar al equipo entre los principales protagonistas del torneo.

Luis Linares, presidente del club de Comas, confirmó la continuidad de la entrenadora y destacó su trabajo. (Video: Puro Vóley)

Linares expresó su satisfacción con el trabajo de Málaga y remarcó el respaldo del plantel femenino hacia la entrenadora. “Yo estoy muy contento por el trabajo que ha hecho Natalia. He conversado con las chicas y todas me dan la misma opinión: quieren seguir con Natalia”, afirmó el presidente en diálogo con Puro Vóley.

El dirigente detalló que el contrato de Málaga incluyó metas deportivas concretas, con una estructura de remuneración basada en el rendimiento. El acuerdo contempló bonos económicos en función de los logros, ya sea ingresar entre los diez mejores, avanzar entre los ocho, alcanzar el grupo de los cuatro o subir al podio como tercera, segunda o campeona.

Kiara Vicente jugó la última temporada en Deportivo Géminis.
Kiara Vicente jugó la última temporada en Deportivo Géminis. Crédito: Prensa club

¿Cuándo inicia la Liga Peruana de Vóley 2026/2027?

La Federación Peruana de Vóley (FPV) avanza en la planificación de la próxima edición de la Liga Peruana de Vóley 2026/27, aunque todavía no hay una fecha oficial de inicio. Según las gestiones que se llevan a cabo, el objetivo es inaugurar el campeonato el 5 de octubre de este año, sujeto a la confirmación definitiva del calendario y la logística correspondiente.

El posible arranque en octubre facilitaría una mejor organización de las distintas fases del torneo. El actual formato contempla una etapa regular, seguida de play offs para definir al campeón y partidos adicionales que determinan la permanencia de los equipos en la máxima categoría.

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