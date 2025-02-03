Recete de Capresse

Descubre cómo elaborar un sencillo, delicioso y nutritivo sándwich Capresse al estilo peruano que te proporciona 257.2 kcal de energía
No hay nada más atractivo para el paladar que un plato preparado con los ingredientes más frescos. En este caso, te presentamos cómo elaborar un sándwich Capresse en pan francés, una de las delicias de la gastronomía peruana.
Ingredientes
Lo mejor de la cocina peruana en tu Sándwich. Para este sándwich, solo necesitas los siguientes ingredientes para una porción:
- 1 unidad de pan francés
- 2 hojas de albahaca fresca
- 3 rebanadas de tomate
- 1 cucharadita de pimienta
- 1/4 cucharadita de sal
- 1/2 cucharadita de Orégano
- 1 unidad de Mandarina
- 1 cajita de MILO Listo para tomar
Este sándwich es ideal para aquellas personas que tienen restricciones con las nueces de árbol, los frutos secos, los cacahuetes, el pescado, el huevo y los crustáceos, ya que sus ingredientes no contienen ninguno de éstos.
Preparación: paso a paso
1. Comienza por abrir el pan francés y colocar el queso fresco.
2. Añade las rodajas de tomate, las dos hojas de albahaca y una pizca de sal, pimienta y orégano.
3. Guarda tu sándwich en la lonchera junto a una mandarina y una cajita de MILO listo para tomar.
Información nutricional
Este sándwich está lleno de nutrientes y proporciona 257.2 kcal de energía por porción. Perfecto para un menú balanceado.
