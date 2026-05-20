Perú

Museo Regional de Ica y templos históricos reportan daños debido al sismo de 6.1 mientras continúan inspecciones

El COES Cultura mantiene evaluaciones en Ica, Chincha, Pisco, Nasca y Palpa tras el fuerte movimiento telúrico

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Ministerio de Cultura activó protocolos de emergencia mediante el COES Cultura para evaluar posibles daños en inmuebles patrimoniales tras el sismo de magnitud 6.1. Difusión
Ministerio de Cultura activó protocolos de emergencia mediante el COES Cultura para evaluar posibles daños en inmuebles patrimoniales tras el sismo de magnitud 6.1. Difusión

El monitoreo de daños en inmuebles históricos y espacios culturales de Ica continúa después del sismo de magnitud 6.1 que se registró este martes a las 12:57 horas en el distrito de Ocucaje. El movimiento telúrico obligó a las autoridades del sector Cultura a activar los protocolos de evaluación en distintos puntos del departamento para verificar el estado de museos, iglesias y edificios administrativos vinculados al patrimonio cultural.

El Ministerio de Cultura informó que el seguimiento se realiza a través del Centro de Operaciones de Emergencia del sector Cultura (COES Cultura), entidad encargada de coordinar la recopilación de reportes y las inspecciones técnicas tras emergencias naturales. La revisión incluye bienes culturales ubicados en varias provincias de la región, con especial atención en inmuebles históricos y espacios de conservación patrimonial.

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La evaluación inicial permitió identificar daños menores en algunas estructuras de la ciudad de Ica. Según el reporte oficial, las afectaciones no comprometen de momento la estabilidad de los inmuebles inspeccionados. El seguimiento permanece activo mientras continúan las verificaciones en otras zonas del departamento.

Museo Regional de Ica presentó rajaduras en algunos ambientes

El Ministerio de Cultura señaló que uno de los principales reportes corresponde al Museo Regional de Ica “Adolfo Bermúdez Jenkins”. La información proporcionada por la Dirección Desconcentrada de Cultura de Ica indicó que en ese recinto se detectaron rajaduras en las paredes de algunos ambientes.

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El informe fue emitido mediante el Espacio de Monitoreo y Seguimiento Sectorial de la DDC Ica, instancia encargada de centralizar los datos obtenidos durante las inspecciones posteriores al movimiento sísmico. Las evaluaciones en el museo forman parte del protocolo de revisión que se aplica en bienes culturales luego de eventos de fuerte intensidad.

El museo constituye uno de los espacios culturales más importantes de la región, debido a la conservación de piezas arqueológicas vinculadas a antiguas culturas del sur peruano. Las autoridades no reportaron daños en las colecciones ni afectaciones mayores en las áreas de exhibición.

Museo Regional de Ica “Adolfo Bermúdez Jenkins” presentó rajaduras en algunos ambientes, aunque no se reportaron daños en colecciones arqueológicas ni áreas de exhibición. Difusión
Museo Regional de Ica “Adolfo Bermúdez Jenkins” presentó rajaduras en algunos ambientes, aunque no se reportaron daños en colecciones arqueológicas ni áreas de exhibición. Difusión

Iglesias de Ica registraron fisuras y desprendimientos leves

Las inspecciones preliminares también alcanzaron a la Iglesia Catedral de Ica y a la Iglesia del Colegio San José. De acuerdo con el reporte difundido por el sector Cultura, ambos inmuebles presentaron fisuras superficiales y desprendimientos leves.

La evaluación técnica descartó daños estructurales significativos en estas edificaciones religiosas. Las autoridades mantuvieron el monitoreo para determinar si existen nuevas afectaciones que requieran intervenciones adicionales o medidas preventivas.

Las iglesias de la región forman parte del patrimonio histórico local y suelen incluirse dentro de las revisiones prioritarias después de sismos de mediana o fuerte magnitud. El Ministerio de Cultura precisó que las verificaciones continúan en coordinación con las entidades competentes.

La Iglesia Catedral de Ica y la Iglesia del Colegio San José registraron fisuras superficiales y desprendimientos leves, sin afectaciones estructurales relevantes. Difusión
La Iglesia Catedral de Ica y la Iglesia del Colegio San José registraron fisuras superficiales y desprendimientos leves, sin afectaciones estructurales relevantes. Difusión

Sede administrativa de la DDC Ica también mostró afectaciones

El reporte oficial incluyó además observaciones en los ambientes administrativos de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Ica. En esa sede se evidenciaron rajaduras como consecuencia del movimiento telúrico registrado en Ocucaje.

La entidad indicó que las evaluaciones se desarrollaron en paralelo en otros bienes integrantes del patrimonio cultural ubicados en las provincias de Ica, Chincha, Pisco, Nasca y Palpa. Hasta el momento, las inspecciones no identificaron daños de consideración en esos lugares.

El monitoreo permanece activo con el objetivo de actualizar la información conforme avancen las revisiones técnicas. El Ministerio de Cultura señaló que el COES Cultura mantiene coordinación permanente con las instancias regionales para registrar cualquier nueva incidencia.

COEN descartó alerta de tsunami tras el movimiento sísmico

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional informó que el sismo fue percibido entre moderado y fuerte por la población de la zona afectada. El movimiento ocurrió en horas del mediodía y generó preocupación entre los residentes de distintas provincias del departamento de Ica.

Por otro lado, la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú precisó que el evento no genera alerta de tsunami en el litoral peruano. Esa información permitió descartar riesgos asociados en la franja costera después del sismo.

El Ministerio de Cultura indicó que el monitoreo del patrimonio cultural se mantiene de forma permanente a nivel nacional. Según la entidad, las acciones buscan evaluar oportunamente cualquier afectación y adoptar medidas relacionadas con la protección de los bienes culturales y la seguridad de la población.

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