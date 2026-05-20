Rodrigo González a Darinka Ramírez: “No cuadra exigir más pensión y salir con una cartera de Louis Vuitton, es inconsecuente”

Rodrigo González calificó de inconsecuente a Darinka Ramírez por comprar una cartera de lujo tras reclamar mayor pensión alimenticia para su hija.

El conductor de ‘Amor y Fuego’ Rodrigo González retomó en su programa el episodio que protagonizó con Darinka Ramírez en una tienda de Louis Vuitton y fue más allá de la anécdota: calificó de “inconsecuente” la actitud de la influencer, quien días antes había salido públicamente a rechazar el pedido de Jefferson Farfán de reducir la pensión alimenticia de su hija de 7 mil a 4,200 soles, para luego ser vista adquiriendo una cartera que supera ese mismo monto.

El conductor narró el encuentro, ocurrido el martes 12 de mayo, en la edición de ‘Amor y Fuego’ de esa semana. Según relató al aire junto a Gigi Mitre, al ingresar a la tienda exclusiva reconoció a Darinka Ramírez en pleno proceso de compra. “¿Qué haces aquí en Louis Vuitton si has salido en la tarde en Amor y Fuego reclamando la manutención?”, le preguntó en voz alta.

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La respuesta de la influencer, lejos de incomodarse, fue desenfadada: “Ay, Rodrigo, con quién me vengo a encontrar todavía. Bueno, una merece su gustito, ¿no?”, contó el conductor sobre la reacción de Ramírez. Días después, González volvió al tema en ‘Amor y Fuego’ para analizar lo que había visto y plantear sus cuestionamientos de forma más directa.

El conductor dejó en claro que no se trata de juzgar cómo alguien administra su dinero, sino de la contradicción entre el discurso público y la conducta privada. “Cuando hay niños de por medio es mejor quedarse a un lado... la pensión que recibe ahora Darinka es de 7 mil soles y bueno le debe ir bien con la pareja que está ahora, le ayuda, le paga las cosas, se compra esto o esto”, señaló.

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El punto central de su crítica apuntó a la coherencia entre el reclamo público y los gastos personales. “Pero igual hace ruido que una persona esté priorizando la compra de una cartera que la educación de los hijos... pero es inconsecuente salir y decir ‘tengo que reducirme, tengo que no poder acceder a esto, tengo que no pensar en esto’ cuando luego tienes para algo que no es una necesidad básica... no es la luz, agua, ni teléfono, es la cartera de Louis Vuitton, ¿puede esperar creo no?”, cuestionó el conductor.

Rodrigo González contó en ‘Amor y Fuego’ que se encontró con Darinka Ramírez comprando una cartera de más de 7 mil soles en una tienda exclusiva, horas después de pedir que no le reduzcan la pensión de alimentos para su hija con Jefferson Farfán.

La disputa legal por la pensión de alimentos

Las declaraciones de González se enmarcan en un conflicto judicial que viene escalando desde semanas atrás. Jefferson Farfán solicitó ante el juzgado una reducción de la pensión alimenticia destinada a su hija con Darinka Ramírez, argumentando que su capacidad económica actual le permite aportar únicamente 4,200 soles mensuales.

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El abogado Wilmer Arica, representante de Ramírez, confirmó que la defensa solicitó adelantar una audiencia con las partes involucradas. Ramírez reaccionó con indignación ante el pedido del exfutbolista y lo expuso públicamente.

“Eso no es para mí, porque a las finales ni siquiera el monto que brinda cubre todas las necesidades de mi hija”, declaró, cuestionando además la coherencia de Farfán al exhibir un estilo de vida holgado en redes sociales mientras solicita reducir el aporte para su hija. “Si tú dices que amas a tu hija, porque lo expone totalmente (en redes sociales). Entonces, ¿por qué reducir el monto?”, planteó.

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El episodio en Louis Vuitton llegó horas después de esas declaraciones y dio vuelta al debate: si Ramírez argumentaba que la pensión actual resulta insuficiente para cubrir las necesidades de la menor, la imagen de ella adquiriendo una cartera de más de 7 mil soles en una tienda exclusiva generó reacciones inmediatas en redes sociales.

Magaly Medina presenta la denuncia de Darinka Ramírez, quien acusa al futbolista Jefferson Farfán de intentar reducir drásticamente la pensión de alimentos para su pequeña hija. El programa muestra los documentos legales de la disputa. ATV/ Magaly TV La Firme.

Comentarios como “¿Y la pensión es para la niña o para las carteras?” circularon en plataformas digitales, aunque otros usuarios defendieron su derecho a administrar su propio dinero como desee.

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Las tenciones previas entre Ramírez y los conductores de ‘Amor y Fuego’

El choque entre Darinka Ramírez y el equipo de ‘Amor y Fuego’ no es nuevo. Semanas antes, tanto González como Gigi Mitre habían insinuado en el programa que la influencer usaba la imagen de su hija para enviar mensajes indirectos a Farfán, tras la difusión de una sesión de fotos donde Ramírez aparecía junto a su pareja, Sebastián González Guevara, y la menor.

Mitre comentó al aire que el exfutbolista podría molestarse dado el proceso legal por la tenencia de la niña, mientras González sugirió que Ramírez estaba “jugando con fuego”.

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La respuesta de Ramírez llegó por redes sociales y fue directa: “Sarta de ridículos. Decir que uso a mi hija por o para una persona ya ‘x’ en mi vida, ya somos familia y convivimos”, escribió la influencer.