FBI ayuda a recuperar tesoros culturales peruanos: Fueron repatriados desde Estados Unidos tras operativos y acuerdos bilaterales

Perú recupera 281 bienes culturales repatriados de Estados Unidos en el marco de los 200 años de relaciones diplomáticas.

Perú recibió 281 bienes repatriados desde Estados Unidos, entre ellos piezas arqueológicas de culturas prehispánicas y objetos religiosos de relevancia histórica.

La ceremonia de entrega tuvo lugar en el Palacio de Torre Tagle, con la presencia de la titular del Ministerio de Cultura (Mincul), Fátima Altabás Kajatt, y el encargado del Ministerio de Relaciones Exteriores (RR. EE.), Carlos Pareja, acompañados por el embajador estadounidense en Lima, Bernie Navarro.

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El conjunto de bienes incluye 246 piezas arqueológicas pertenecientes a culturas como Nasca, Wari, Chancay, Chimú, Vicús, Lambayeque e Inca. Entre los objetos recuperados destacan textiles, esculturas, cerámicas, piezas de orfebrería y restos óseos, todos catalogados por el Ministerio de Cultura como elementos de alto valor para la memoria histórica del país.

Perú recupera 281 bienes culturales repatriados de Estados Unidos en el marco de los 200 años de relaciones diplomáticas.

Operativos y acuerdos

Además de los objetos arqueológicos, 35 bienes históricos y artísticos de carácter religioso regresaron al país, entre ellos cálices, una custodia, casullas, capas pluviales, pinturas virreinales y republicanas, junto a objetos litúrgicos de metal.

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Parte de este lote fue recuperado tras una incautación realizada por el FBI en Nuevo México, mientras que otras piezas fueron devueltas de manera voluntaria por ciudadanos estadounidenses.

El Ministerio de Cultura informó que el proceso de repatriación se logró mediante la colaboración con la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos, con incautaciones en ciudades como Las Vegas, Dallas y Chicago.

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La coordinación estuvo a cargo de la Dirección General de Defensa del Patrimonio Cultural, articulando esfuerzos con la Dirección General de Diplomacia Cultural del Ministerio de Relaciones Exteriores.

La vigencia del Memorándum de Entendimiento entre Perú y Estados Unidos resultó fundamental para facilitar la recuperación de bienes culturales exportados ilícitamente. Este acuerdo bilateral ha sido clave para fortalecer los mecanismos de protección y repatriación, en un trabajo conjunto que busca preservar la identidad y la memoria de las futuras generaciones.

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Perú recupera 281 bienes culturales repatriados de Estados Unidos en el marco de los 200 años de relaciones diplomáticas.

Denuncias ciudadanas

La Dirección de Recuperaciones, unidad perteneciente a la Dirección General de Defensa del Patrimonio Cultural, llevó a cabo las verificaciones necesarias para confirmar el origen de los bienes.

Esta entidad colabora constantemente con organismos internacionales y realiza labores de vigilancia para identificar posibles casos de tráfico ilícito en mercados físicos y virtuales.

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El Mincul instó a la ciudadanía a denunciar cualquier actividad relacionada con el comercio ilegal de bienes culturales, recordando que este tipo de prácticas vulnera el legado histórico de la nación. Puedemn omunicándose a los teléfonos (01) 321-5561 y 976066977, al WhatsApp 976066977, al correo electrónico atenciondedenuncias@cultura.gob.pe o ingresando a la página web http://denunciaspc.cultura.gob.pe/

Este sistema busca fomentar la participación ciudadana en la protección del patrimonio cultural, garantizando la confidencialidad de los denunciantes. Las denuncias presentadas son evaluadas por especialistas del Ministerio, quienes activan los protocolos necesarios para salvaguardar los bienes culturales y, de ser el caso, emprender acciones legales contra los responsables. Con esta herramienta, se refuerza el compromiso de preservar la riqueza histórica y cultural del Perú frente a actos de negligencia o vandalismo.

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