Perú

ATU anuncia cierre del acceso a la Vía Expresa Paseo de la República por obras de conexión entre la Línea 2 y el Metropolitano

El cierre está previsto por 21 días calendario para ejecutar la fase 2 del túnel que conectará la Línea 2 con la Estación Central del Metropolitano

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Imagen dividida: un tren moderno amarillo y negro a la izquierda y una autopista con tráfico de vehículos y edificios de ciudad a la derecha
La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) dispuso el cierre temporal del paso a desnivel en Plaza Grau, Cercado de Lima, para los trabajos del túnel que conectará la Línea 2 con el Metropolitano. (Composición: Infobae Perú)

Desde este miércoles 20 de mayo, los conductores que ingresan a la Vía Expresa Paseo de la República (sentido norte a sur) deberán cambiar su rutina: la ATU dispuso el cierre temporal del paso a desnivel ubicado antes de la Plaza Grau, en el Cercado de Lima, por el inicio de nuevos trabajos del túnel que conectará la Línea 2 con la Estación Central del Metropolitano.

La medida durará 21 días calendario y, según la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao, permitirá ejecutar la fase 2 de la obra subterránea de interconexión. El objetivo es habilitar un enlace físico entre dos sistemas de transporte masivo que hoy funcionan por separado.

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El tránsito seguirá por la superficie de Paseo de la República en sentido norte-sur, mientras se restringe únicamente el acceso al zanjón de la Vía Expresa, para que la construcción avance con seguridad y orden.

Además de las Líneas 3 y 4 del Metro de Lima, se avanza en el desarrollo del tramo ferroviario Lima-Ica.
Además de las Líneas 3 y 4 del Metro de Lima, se avanza en el desarrollo del tramo ferroviario Lima-Ica. Foto: difusión

Desvíos por cierre de acceso a la Vía Expresa

La ATU indicó que, durante el cierre, los vehículos que van de norte a sur y buscan ingresar a la Vía Expresa deberán usar el siguiente acceso disponible, ubicado aproximadamente a 100 metros después de la Plaza Grau. La recomendación es anticipar el cambio de carril para evitar frenadas y cruces de última hora.

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El tránsito por la avenida Paseo de la República continuará por tres carriles en el mismo sentido (norte-sur), ya que la restricción recae solo sobre el acceso al paso a desnivel. En la práctica, el flujo principal se mantiene, pero el punto de ingreso cambia.

Para reducir la congestión en horas punta, la ATU anunció señalización preventiva y orientación vehicular permanente en el área intervenida. El foco estará en guiar a los conductores hacia el desvío, ordenar el tránsito en el entorno de la Plaza Grau y evitar maniobras peligrosas cerca de la zona de obra.

La autoridad pidió respetar las indicaciones en vía y planificar recorridos con anticipación. La intervención se concentrará en un tramo sensible por su alta demanda diaria, por lo que cualquier decisión tardía al volante puede traducirse en demoras para toda la fila.

Línea 2 del Metro-Paseo de la República-30 de enero

Línea 2 y Metropolitano estarán conectados mediante paso subterráneo

El cierre apunta a destrabar una pieza clave de integración. De acuerdo con la ATU, el proyecto contempla un túnel subterráneo de aproximadamente 180 metros que unirá la Línea 2 del Metro de Lima y Callao con la Estación Central del Metropolitano, lo que permitirá que los usuarios conecten ambos sistemas en un mismo punto.

La lógica es directa: facilitar el intercambio de pasajeros entre corredores de alta capacidad. La ATU señaló que el enlace beneficiará a quienes se desplazan desde Ate y el Callao hacia el Centro de Lima y, desde allí, continúan hacia los distritos del sur mediante el Metropolitano. En términos operativos, la obra busca recortar tiempos de traslado y mejorar la conectividad del sistema.

Línea 2 del Metro avanza y reabre tramo de la avenida 28 de Julio tras cinco años de cierre. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)
Línea 2 del Metro avanza y reabre tramo de la avenida 28 de Julio tras cinco años de cierre. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

En paralelo, la autoridad informó que la Estación Central de la Línea 2 registra un avance físico de 74,09 %. Esa estación es el nodo que permitirá materializar el intercambio con el Metropolitano una vez que el túnel esté listo.

La Línea 2, descrita por la ATU como el primer metro subterráneo del país, contará con 27 estaciones. A ese despliegue se suman 8 estaciones del Ramal de la Línea 4, según los datos oficiales difundidos por la entidad.

Con el túnel, el objetivo es que la experiencia del viaje sea más continua: menos transbordos a la intemperie, menos rodeos y un paso más hacia una red de transporte público con conexiones diseñadas desde la infraestructura. Por lo pronto, el primer impacto será en la calle: 21 días de cierre focalizado para avanzar una obra que busca cambiar la manera de conectar la ciudad.

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