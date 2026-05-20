Tilsa Lozano destapa en vivo los problemas económicos que le dejó su matrimonio con Jackson Mora: “Nunca firmes un papel”

Tilsa Lozano confesó en ‘La Manada’ que su matrimonio con Jackson Mora la dejó con deudas y cuentas congeladas, generando fuerte impacto en la farándula peruana.

La exmodelo y exintegrante de ‘Las Vengadoras’ Tilsa Lozano destapó en el pódcast ‘La Manada’ uno de los capítulos más duros de su vida personal y financiera, al confesar que su matrimonio con el empresario y exboxeador Jackson Mora le dejó deudas ajenas y el congelamiento de sus cuentas bancarias.

Sin filtros y ante la mirada atónita de los conductores Laura Spoya, Mario Irivarren y Gerardo Pe, la popular ‘Tilín’ calificó su boda como el peor error de su vida. Todo comenzó cuando Lozano advirtió al público sobre los riesgos de firmar documentos financieros dentro de una relación sentimental.

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“Nunca firmes un papel cuando te digan: ‘firma, no pasa nada’, por eso ahora estoy pagando deuda ajena”, lanzó la exmodelo, generando sorpresa en el set. La reacción de los conductores fue el detonante para que Lozano fuera más directa.

“Yo creo que mi matrimonio fue la peor caga** que me ha pasado, yo creo que sí. Frío de frío ese con*** que me dejó llena de deudas. Me han congelado hasta la cuenta”, sentenció. Irivarren intentó entender la dimensión del problema y le preguntó si había firmado como aval de algún crédito vinculado a Mora. La respuesta de Tilsa fue breve pero elocuente: “Algo así”.

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La exmodelo completó el relato con más detalles sobre lo ocurrido: “Firmé un crédito y quedé enyucada. Se supone que confías en tu pareja; no crees que te va a estafar de esa manera”, declaró. Antes de cerrar el tema, dejó un consejo directo para quienes mezclan amor y finanzas: “Yo creo que cosas de plata con pareja, mejor no. Si no, asesórate con un abogado”, afirmó.

La modelo relató que creyó en la versión de su ahora exesposo cuando fue expuesto en un restaurante | El Valor de la Verdad

Una relación que terminó en divorcio y problemas legales

Tilsa Lozano y Jackson Mora se casaron el 25 de noviembre de 2022 y firmaron su divorcio el 11 de junio de 2025. Lo que en su momento fue uno de los matrimonios más comentados de la farándula peruana derivó en un conflicto financiero que, según la propia Lozano, aún enfrenta.

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El contexto adquiere mayor peso considerando que Mora atraviesa problemas legales vinculados a una fuerte suma de dinero proveniente del Estado, situación que ha sido de conocimiento público y que habría tenido repercusiones directas sobre las finanzas de su exesposa.

Las declaraciones de Lozano en ‘La Manada’ no se limitaron a su experiencia con el matrimonio. En la misma sesión del pódcast, la exmodelo también generó debate al hablar sobre las relaciones “50-50”, es decir, aquellas donde los gastos se dividen de forma equitativa entre la pareja.

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“No hay forma de que, a mi edad, venga un pelot*** a decirme que tengo que pagar la mitad de la luz, la mitad del agua o la mitad de algo. Para eso me quedo sola en mi casa, me pago yo todo sola y nadie me jo**”, señaló con su característico tono directo. Cuando Irivarren le refutó que no todos los hombres tienen la capacidad económica de asumir todos los gastos, Tilsa respondió sin dudar: “Si yo tengo la posibilidad de darme mis cosas, ¿por qué tengo que pagar la mitad de algo?”

Un reportaje completo sobre Andrés Muñoz, el deportista y empresario que ha conquistado a Tilsa Lozano. Descubre su pasado amoroso, su amistad con Jackson Mora y los negocios que lo rodean. ATV/ Magaly TV La Firme.

Jackson Mora habló del nuevo galán de Tilsa

Mientras la exmodelo reaviva la polémica con sus declaraciones, Jackson Mora también fue consultado recientemente sobre la nueva ilusión sentimental de su exesposa: Andrés Muñoz Álvarez Calderón. El empresario reconoció conocerlo, aunque descartó una amistad cercana.

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“Con Andrés tenemos muchos amigos en común. Su cuñado es muy amigo mío, entonces no tenemos nada. Cuando lo veo, lo saludo y lo abrazo y todo, no hay roche. No es que haya sido mi íntimo amigo y se haya metido con mi esposa, no es así. No hay nada, no me debe nada”, declaró Mora. El exboxeador no se pronunció sobre las acusaciones financieras de su exesposa.