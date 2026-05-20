Vidrio, plástico o acero inoxidable: ¿qué tipo de táper es más seguro y práctico para conservar los alimentos?

Una variedad de tuppers de vidrio, silicona y acero inoxidable, llenos de ensaladas, pasta, frutas y otros alimentos, organizados sobre una encimera de cocina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar el almuerzo, la cena o las porciones para la lonchera en la refrigeradora es una práctica diaria en miles de hogares peruanos. Pero el resultado no depende solo de la receta: el material del táper influye en la higiene, el tiempo de conservación y el riesgo de que el envase se deteriore o libere sustancias cuando se recalienta.

En Perú es común reutilizar envases de comida para llevar por practicidad. El problema es que muchos fueron fabricados para un solo uso: con el tiempo, el calor y el lavado repetido pueden deformarse, rayarse y perder el cierre. Elegir un táper adecuado reduce esos riesgos y evita que la comida absorba olores o se contamine.

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No hay un “mejor” material para todo. La elección más segura es la que se ajusta al uso real: refrigerar, congelar, transportar o calentar. Vidrio, acero inoxidable y plástico cumplen funciones distintas; conocer sus límites ayuda a comprar menos, pero mejor.

Ventajas y desventajas de los recipientes de vidrio para almacenar alimentos

El vidrio es una opción confiable para guardar comida en la refrigeradora porque no absorbe olores, sabores ni manchas. Para platos comunes en casa —menestras, ají de gallina, arroz con pollo, estofados— eso se traduce en un envase que no queda “marcado” por la grasa o por los condimentos.

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Una mujer en su cocina evalúa con expresión pensativa diferentes opciones de recipientes para alimentos, incluyendo vidrio, silicona y acero inoxidable, buscando la mejor alternativa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra ventaja es la limpieza: el vidrio suele volver a quedar neutro con lavado normal. Además, muchos recipientes de vidrio toleran temperaturas altas y se usan para recalentar, siempre que el fabricante lo autorice y que la tapa sea apta para ese fin.

Sus desventajas son prácticas: pesa más, ocupa más espacio y puede romperse con golpes. Y la tapa es el punto crítico: si pierde color, se agrieta o cambia de textura, conviene reemplazarla porque el envase deja de cerrar bien y la conservación se acorta.

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El acero inoxidable como opción resistente para conservar comida

El acero inoxidable funciona bien para viandas y traslados: resiste golpes, no se quiebra y suele mantener el envase en buen estado durante años. Por eso se usa mucho cuando la comida viaja en mochila o cartera y se abre y cierra varias veces al día.

Un refrigerador lleno de sobras de comida, desde pasta y pollo asado hasta pizza y guarniciones, muestra la tendencia a guardar alimentos preparados para un consumo posterior. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También es valorado por no retener olores y por soportar el uso repetido sin rayarse con la facilidad de algunos plásticos. En hogares donde se busca reducir descartables, el acero aparece como alternativa durable.

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Sus límites: no se usa en microondas y muchos modelos no permiten ver el contenido. Para evitar olvidos, ayuda rotular con plumón indeleble (fecha y contenido) o usar etiquetas.

El plástico como opción ligera y económica para viandas

El plástico es el más común por precio, ligereza y facilidad para apilar. Sirve para porciones rápidas, congelado por tandas y loncheras donde el peso importa.

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La contra es el desgaste: con uso diario puede absorber olores, mancharse, rayarse y perder hermeticidad. Además, ciertos plásticos se deforman con el calor, lo que vuelve más difícil asegurar un cierre correcto.

Calentar comida en recipientes de plástico podría aumentar el riesgo de cáncer, advierte INEN. (Foto: Difusión)

Y hay una regla que conviene asumir como estándar: no reutilizar envases descartables de comida comprada. Erika Pereda, coordinadora de Metales Pesados de la Diris Lima Sur del Minsa, advirtió que estos recipientes son de un solo uso y que al reutilizarlos pueden liberar sustancias tóxicas como el bisfenol A (BPA), sobre todo si se calienta la comida en ese mismo envase.

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Qué es el BPA y por qué puede ser un riesgo en los plásticos

El BPA es una sustancia usada en ciertos plásticos y resinas. El Dr. Guillermo Otoya Moreno, jefe del Servicio de Gastroenterología del Hospital Guillermo Almenara de EsSalud, lo describió como un elemento tóxico asociado a distintos problemas de salud y señaló que el riesgo aumenta si el plástico se expone a calor intenso, como al calentar comida en microondas.

Los envases no aptos para microondas pueden deteriorarse con el calor y exponer alimentos a sustancias peligrosas - crédito Freepik

Para comprar con criterio, EsSalud recomienda revisar el símbolo de reciclaje en la base: el número dentro del triángulo orienta sobre el tipo de plástico. Según Otoya, los adecuados incluyen 1, 2, 4 y 5, y el 5 es el más seguro para conservar alimentos o bebidas y, eventualmente, exponerlos al calor. Además, conviene elegir envases con íconos claros para refrigerar, congelar o calentar, y evitar los recipientes sin información del fabricante.

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Hábitos simples para evitar la proliferación de bacterias en alimentos

El táper correcto no compensa un mal manejo del tiempo. Pereda advirtió sobre un error frecuente con el arroz: dejarlo a temperatura ambiente por varias horas favorece bacterias como Bacillus cereus. La práctica segura es enfriar la preparación y luego guardarla en un recipiente apto para frío o congelado.

Un refrigerador moderno muestra su interior iluminado, lleno de una variedad de frutas, verduras y jugos frescos meticulosamente organizados en recipientes de vidrio con tapas de bambú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En casa, las reglas que más ayudan son simples: usar recipientes herméticos, porcionar para enfriar más rápido, rotular fecha y descartar tapas deterioradas. En higiene, separar tablas por tipo de alimento (una para carnes y otra para verduras) y reemplazar las que tienen huecos, manchas u hongos; además, desinfectarlas según corresponda. Y en frutas, no mezclar piezas sanas con otras que ya fermentan o se descomponen: lo que está dañado puede contaminar al resto.

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