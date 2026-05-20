Perú

Vidrio, plástico o acero inoxidable: ¿qué tipo de táper es más seguro y práctico para conservar los alimentos?

No todos los materiales cumplen la misma función en la cocina: cada uno tiene ventajas y riesgos que pueden influir en la frescura, la conservación y la seguridad de los alimentos que consumes a diario, especialmente cuando se trata de guardarlos, transportarlos o recalentarlos

Guardar
Google icon
Tuppers transparentes de vidrio con comida, envases de silicona azules y verdes con frutas y granos, y recipientes de acero inoxidable con pollo y brócoli.
Una variedad de tuppers de vidrio, silicona y acero inoxidable, llenos de ensaladas, pasta, frutas y otros alimentos, organizados sobre una encimera de cocina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar el almuerzo, la cena o las porciones para la lonchera en la refrigeradora es una práctica diaria en miles de hogares peruanos. Pero el resultado no depende solo de la receta: el material del táper influye en la higiene, el tiempo de conservación y el riesgo de que el envase se deteriore o libere sustancias cuando se recalienta.

En Perú es común reutilizar envases de comida para llevar por practicidad. El problema es que muchos fueron fabricados para un solo uso: con el tiempo, el calor y el lavado repetido pueden deformarse, rayarse y perder el cierre. Elegir un táper adecuado reduce esos riesgos y evita que la comida absorba olores o se contamine.

PUBLICIDAD

No hay un “mejor” material para todo. La elección más segura es la que se ajusta al uso real: refrigerar, congelar, transportar o calentar. Vidrio, acero inoxidable y plástico cumplen funciones distintas; conocer sus límites ayuda a comprar menos, pero mejor.

Ventajas y desventajas de los recipientes de vidrio para almacenar alimentos

El vidrio es una opción confiable para guardar comida en la refrigeradora porque no absorbe olores, sabores ni manchas. Para platos comunes en casa —menestras, ají de gallina, arroz con pollo, estofados— eso se traduce en un envase que no queda “marcado” por la grasa o por los condimentos.

PUBLICIDAD

Mujer de cabello castaño en una cocina moderna, sosteniendo un tupper de vidrio y uno de acero inoxidable, con un tupper azul de silicona sobre la encimera de madera.
Una mujer en su cocina evalúa con expresión pensativa diferentes opciones de recipientes para alimentos, incluyendo vidrio, silicona y acero inoxidable, buscando la mejor alternativa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra ventaja es la limpieza: el vidrio suele volver a quedar neutro con lavado normal. Además, muchos recipientes de vidrio toleran temperaturas altas y se usan para recalentar, siempre que el fabricante lo autorice y que la tapa sea apta para ese fin.

Sus desventajas son prácticas: pesa más, ocupa más espacio y puede romperse con golpes. Y la tapa es el punto crítico: si pierde color, se agrieta o cambia de textura, conviene reemplazarla porque el envase deja de cerrar bien y la conservación se acorta.

El acero inoxidable como opción resistente para conservar comida

El acero inoxidable funciona bien para viandas y traslados: resiste golpes, no se quiebra y suele mantener el envase en buen estado durante años. Por eso se usa mucho cuando la comida viaja en mochila o cartera y se abre y cierra varias veces al día.

Refrigerador blanco con estantes llenos de sobras: pollo asado, espaguetis con albóndigas, arroz, pizza, patata asada y varios condimentos.
Un refrigerador lleno de sobras de comida, desde pasta y pollo asado hasta pizza y guarniciones, muestra la tendencia a guardar alimentos preparados para un consumo posterior. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También es valorado por no retener olores y por soportar el uso repetido sin rayarse con la facilidad de algunos plásticos. En hogares donde se busca reducir descartables, el acero aparece como alternativa durable.

Sus límites: no se usa en microondas y muchos modelos no permiten ver el contenido. Para evitar olvidos, ayuda rotular con plumón indeleble (fecha y contenido) o usar etiquetas.

El plástico como opción ligera y económica para viandas

El plástico es el más común por precio, ligereza y facilidad para apilar. Sirve para porciones rápidas, congelado por tandas y loncheras donde el peso importa.

La contra es el desgaste: con uso diario puede absorber olores, mancharse, rayarse y perder hermeticidad. Además, ciertos plásticos se deforman con el calor, lo que vuelve más difícil asegurar un cierre correcto.

Calentar comida en recipientes de plástico podría aumentar el riesgo de cáncer, advierte INEN. (Foto: Difusión)
Calentar comida en recipientes de plástico podría aumentar el riesgo de cáncer, advierte INEN. (Foto: Difusión)

Y hay una regla que conviene asumir como estándar: no reutilizar envases descartables de comida comprada. Erika Pereda, coordinadora de Metales Pesados de la Diris Lima Sur del Minsa, advirtió que estos recipientes son de un solo uso y que al reutilizarlos pueden liberar sustancias tóxicas como el bisfenol A (BPA), sobre todo si se calienta la comida en ese mismo envase.

Qué es el BPA y por qué puede ser un riesgo en los plásticos

El BPA es una sustancia usada en ciertos plásticos y resinas. El Dr. Guillermo Otoya Moreno, jefe del Servicio de Gastroenterología del Hospital Guillermo Almenara de EsSalud, lo describió como un elemento tóxico asociado a distintos problemas de salud y señaló que el riesgo aumenta si el plástico se expone a calor intenso, como al calentar comida en microondas.

Los envases no aptos para microondas pueden deteriorarse con el calor y exponer alimentos a sustancias peligrosas - crédito Freepik
Los envases no aptos para microondas pueden deteriorarse con el calor y exponer alimentos a sustancias peligrosas - crédito Freepik

Para comprar con criterio, EsSalud recomienda revisar el símbolo de reciclaje en la base: el número dentro del triángulo orienta sobre el tipo de plástico. Según Otoya, los adecuados incluyen 1, 2, 4 y 5, y el 5 es el más seguro para conservar alimentos o bebidas y, eventualmente, exponerlos al calor. Además, conviene elegir envases con íconos claros para refrigerar, congelar o calentar, y evitar los recipientes sin información del fabricante.

Hábitos simples para evitar la proliferación de bacterias en alimentos

El táper correcto no compensa un mal manejo del tiempo. Pereda advirtió sobre un error frecuente con el arroz: dejarlo a temperatura ambiente por varias horas favorece bacterias como Bacillus cereus. La práctica segura es enfriar la preparación y luego guardarla en un recipiente apto para frío o congelado.

Primer plano de un refrigerador moderno y abierto, mostrando estantes llenos de frutas, verduras, jugos y otros alimentos frescos en recipientes de vidrio con tapas de bambú.
Un refrigerador moderno muestra su interior iluminado, lleno de una variedad de frutas, verduras y jugos frescos meticulosamente organizados en recipientes de vidrio con tapas de bambú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En casa, las reglas que más ayudan son simples: usar recipientes herméticos, porcionar para enfriar más rápido, rotular fecha y descartar tapas deterioradas. En higiene, separar tablas por tipo de alimento (una para carnes y otra para verduras) y reemplazar las que tienen huecos, manchas u hongos; además, desinfectarlas según corresponda. Y en frutas, no mezclar piezas sanas con otras que ya fermentan o se descomponen: lo que está dañado puede contaminar al resto.

Temas Relacionados

VidrioPlásticoSeguridad Alimentariaacero inoxidableperu-noticias

Más Noticias

Reportan incidente contra Roberto Sánchez en San Marcos: llegó al campus y alumnos lo expulsaron en medio de toma

Infobae Perú conoció que se ha convocado una asamblea para analizar lo sucedido con el candidato de Juntos Por el Perú, quien se medirá en el balotaje contra Keiko Fujimori

Reportan incidente contra Roberto Sánchez en San Marcos: llegó al campus y alumnos lo expulsaron en medio de toma

Conciertos de BTS en Estadio de San Marcos siguen en pie: ARMY Perú reafirma que los shows de octubre serán un éxito

Tras el cambio de locación del evento evangélico Gospel Fest por la toma de la UNMSM, ARMY Perú aseguró que los conciertos de BTS (7, 9 y 10 de octubre de 2026) se realizarán con normalidad.

Conciertos de BTS en Estadio de San Marcos siguen en pie: ARMY Perú reafirma que los shows de octubre serán un éxito

Tutankamón llega a Lima: Réplica oficial de la máscara funeraria egipcia se exhibirá por primera vez en Perú

La emblemática pieza, donada por la Embajada de Egipto, inaugura la Sala de Culturas Milenarias del Museo Metropolitano y marca un hito en el intercambio cultural entre ambas naciones

Tutankamón llega a Lima: Réplica oficial de la máscara funeraria egipcia se exhibirá por primera vez en Perú

ENLA 2025: el 88 % de los alumnos de quinto de secundaria no alcanza el nivel satisfactorio en Matemática ni en Lectura

Los resultados de la evaluación nacional muestran que las deficiencias se acumulan durante toda la trayectoria escolar y condicionan el acceso a estudios superiores y a empleos de calidad

ENLA 2025: el 88 % de los alumnos de quinto de secundaria no alcanza el nivel satisfactorio en Matemática ni en Lectura

Consulta en este link el precio de la gasolina más barata y cara en Lima, hoy, 19 de mayo

El costo de los combustibles cambia cada 24 horas, por eso es importante mantenerse informado sobre su valor

Consulta en este link el precio de la gasolina más barata y cara en Lima, hoy, 19 de mayo
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Keiko Fujimori lidera la seguridad en medios y Roberto Sánchez la esperanza en Instagram, según análisis de sentimiento

Keiko Fujimori lidera la seguridad en medios y Roberto Sánchez la esperanza en Instagram, según análisis de sentimiento

Reportan incidente contra Roberto Sánchez en San Marcos: llegó al campus y alumnos lo expulsaron en medio de toma

¿Cómo será el debate presidencial 2026 entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez? Formato, duración, reglas y temas clave

Keiko Fujimori vs. Roberto Sánchez: JNE detalla el formato del debate y los temas que los candidatos abordarán

Rafael López Aliaga: El jefe del JNE “emborrachó” a los observadores internacionales “con la plata del pueblo”

ENTRETENIMIENTO

Marisol se muestra aliviada luego que Christian Cueva negara romance: “Esperaba que llegara este día”

Marisol se muestra aliviada luego que Christian Cueva negara romance: “Esperaba que llegara este día”

Conciertos de BTS en Estadio de San Marcos siguen en pie: ARMY Perú reafirma que los shows de octubre serán un éxito

Cachay revela la secuela de su accidente en Olmos y el costo de 25 mil soles para salvar su muñeca

Rodrigo González a Darinka Ramírez: “No cuadra exigir más pensión y salir con una cartera de Louis Vuitton, es inconsecuente”

Tilsa Lozano destapa en vivo los problemas económicos que le dejó su matrimonio con Jackson Mora: “Nunca firmes un papel”

DEPORTES

Sport Boys bajo la lupa: SAFAP denunció cuotas impagas de marzo y abril y solicitó sanciones a la FPF

Sport Boys bajo la lupa: SAFAP denunció cuotas impagas de marzo y abril y solicitó sanciones a la FPF

El sorpresivo primer once de Héctor Cúper para su debut como DT en Universitario vs Nacional por Copa Libertadores 2026

Antonio Rizola defendió la convocatoria de Karla Ortiz y elogió su actitud: “Tiene la motivación de una niña de 12 años”

Víctor Guzmán avanza a pasos agigantados: disputó su primer partido como titular con Sporting Lisboa B en la Liga Portugal 2

Circolo sorprende con nuevo fichaje: armadora peruana regresa de Europa para reforzar el equipo