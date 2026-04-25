Alcalde de Chorrillos responsabiliza al Ministerio de Cultura por daños en la Huaca de Armatambo y solicita facultades para su protección

Vista aérea muestra la Huaca Cruz de Armatambo en Chorrillos invadida y en deterioro, situación por la que el alcalde Richard Cortés responsabiliza al Ministerio de Cultura, alegando falta de protección. (Foto: Colectivo Huaqueros)

El alcalde de Chorrillos, Richard Cortés, responsabilizó al Ministerio de Cultura por el deterioro y la reciente invasión en la Huaca Cruz de Armatambo, ubicada frente al Morro Solar. El burgomaestre afirmó que la gestión y protección de este sitio arqueológico corresponde exclusivamente a la cartera cultural, que hasta el momento no ha otorgado a la municipalidad las facultades legales necesarias para intervenir en la zona interna de la huaca.

Richard Cortés precisó que la municipalidad ha cursado reiterados oficios al Ministerio de Cultura solicitando autorización para intervenir en la protección y cuidado de la Huaca Cruz de Armatambo y de las otras dos huacas presentes en el distrito. Señaló que después de años de espera, la respuesta ha sido nula, lo que impide a la comuna tomar medidas preventivas directas frente a invasiones y actos vandálicos.

“Ese espacio de la huaca de Armatambo está bajo jurisdicción absoluta del Ministerio de Cultura. Nosotros en muchas ocasiones hemos solicitado el apoyo del Ministerio de Cultura para poder intervenirla, pero sin embargo, hasta la fecha y por muchísimos años, no se nos da esa facultad. Por eso es que lamentamos lo sucedido, pero esto es responsabilidad netamente del Ministerio de Cultura al no darnos las facultades adecuadas para hacer el cuidado propio de la parte interna”, afirmó en diálogo con RPP Noticias.

El alcalde de Chorrillos, Richard Cortés, critica al Ministerio de Cultura por el abandono y la invasión de la Huaca Cruz de Armatambo, visiblemente afectada por basura y presencia de personas. (Foto: Colectivo Huaqueros)

Vecinos denuncian invasión y daños en la Huaca Cruz de Armatambo

Vecinos de la zona denunciaron públicamente que un grupo de invasores vulneró el cerco metálico que rodea la Huaca Cruz de Armatambo, pintó de verde los muros de adobe y levantó una choza improvisada utilizando palos y frazadas. Las denuncias, difundidas inicialmente por el medio radial, alertaron sobre el uso de los muros como paredes para la construcción precaria y la alteración física del monumento.

Tras la intervención de los residentes y la cobertura mediática, el Ministerio de Cultura acudió al lugar en coordinación con el Serenazgo de la Municipalidad de Chorrillos, logrando el desalojo de los invasores. No obstante, los vecinos expresaron preocupación por los daños ocasionados, señalando que la pintura podría haber generado afectaciones irreversibles en la estructura de adobe, confirmaron especialistas en arqueología del Ministerio de Cultura.

“El Ministerio de Cultura se comprometió a tomar las acciones correspondientes para la conservación del muro y quitarle la pintura. Sin embargo, el daño es irreversible y además tampoco han dado una fecha”, señaló un vecino a la señal radial. Además, solicitaron que se retiren los restos de las estructuras improvisadas y se refuerce la vigilancia para prevenir nuevas ocupaciones.

Personal de seguridad supervisa la Huaca Cruz de Armatambo en Chorrillos, un sitio arqueológico afectado por la invasión y el abandono, mientras el alcalde Richard Cortés responsabiliza al Ministerio de Cultura por su deterioro. (Foto: Colectivo Huaqueros)

Municipalidad de Chorrillos denuncia falta de facultades para intervenir en la huaca

El alcalde Richard Cortés explicó que la jurisdicción total de la Huaca Cruz de Armatambo corresponde al Ministerio de Cultura, actualmente liderado por Fátima Altabás, lo que impide al municipio realizar tareas de resguardo o restauración dentro del perímetro arqueológico. Cortés detalló que, a pesar de la reiterada solicitud de facultades para intervenir en las tres huacas del distrito, la comuna carece de competencias legales para actuar de manera autónoma en el sitio.

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La administración municipal ha reiterado su pedido formal al Ministerio de Cultura para que se le transfieran las atribuciones necesarias en materia de protección patrimonial. Según lo expresado por Cortés, la falta de respuesta prolonga una situación de riesgo permanente para el patrimonio arqueológico de Chorrillos, especialmente ante la amenaza constante de invasiones y daños provocados por terceros.

La municipalidad ha insistido en que la transferencia de competencias permitiría establecer un sistema de vigilancia permanente, ejecutar labores de limpieza y garantizar la integridad de los monumentos prehispánicos ubicados en el distrito, en coordinación con las autoridades sectoriales.

Valor cultural e importancia de la Huaca Cruz de Armatambo

La Huaca Cruz de Armatambo es un monumento arqueológico que data del año 1400 y fue ocupado inicialmente por la cultura Ichma, que dominó los valles de los ríos Rímac y Lurín en la costa central del actual Perú. Posteriormente, la zona pasó a formar parte del Imperio Inca, ampliando su relevancia como centro de actividad y organización social prehispánica.

Una vista aérea de la Huaca Cruz de Armatambo, un monumento arqueológico que data del año 1400, mostrando su extensa superficie de tierra y rocas junto a la infraestructura urbana moderna en Perú. (Foto: Arqueología - Jovelos)

El sitio constituye uno de los pocos vestigios de la cultura Ichma conservados en el área metropolitana de Lima y es reconocido oficialmente como patrimonio cultural de la Nación por el Ministerio de Cultura. De acuerdo con la cartera cultural, la huaca representa un testimonio del desarrollo urbano y ceremonial de las sociedades que habitaron la región antes de la llegada de los españoles.

Especialistas en arqueología del Ministerio de Cultura han destacado el valor de la Huaca Cruz de Armatambo para la comprensión de la historia precolombina y la formación de la identidad local. El sitio forma parte de un conjunto de huacas en Chorrillos que requieren protección efectiva frente a amenazas externas, según informes del Ministerio de Cultura y organizaciones de defensa del patrimonio.