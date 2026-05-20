Una de cada dos descargas de apps cripto en Perú fue de Lemon en 2025: así llegó la billetera al millón de usuarios

Una persona utiliza su celular para abrir su aplicación de criptobilletera, destacando la seguridad biométrica o de PIN para el acceso a fondos digitales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lemon supera el millón de usuarios validados en Perú y se consolida como la billetera digital con mayor crecimiento en el país, según anunció la compañía el 22 de abril de 2026. Con este resultado, alcanzado en menos de dos años de operaciones locales, la fintech suma más de 4 millones de usuarios validados en toda América Latina y mantiene 1,3 millones de usuarios activos mensuales en la región.

El dato no es aislado: en 2025, 1 de cada 2 descargas de aplicaciones cripto en Perú correspondió a Lemon, en un año en que el mercado peruano registró más de 2,9 millones de descargas totales de apps de criptomonedas, un 50% más que en 2024. Según el reporte Estado de la Industria Crypto 2025 publicado por la propia plataforma, Perú se consolidó como el mercado de mayor crecimiento en usuarios activos per cápita en toda la región y escaló al grupo de los seis países con mayor volumen cripto recibido en América Latina, superando a Chile.

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Una persona sostiene una cartera que contiene varias monedas de Bitcoin doradas, simbolizando la creciente adopción de las criptomonedas en la economía global. (Freepik)

El posicionamiento de Lemon en el ecosistema financiero peruano tiene un punto de inflexión claro: a mediados de 2024, la compañía se convirtió en la primera billetera digital con criptoactivos en integrarse a la interoperabilidad del sistema financiero peruano, lo que permitió a sus usuarios enviar y recibir soles con bancos y billeteras de todo el país de forma directa. Ese paso habilitó una conexión que el sistema bancario tradicional, con sus horarios acotados y caídas recurrentes, no ofrecía: transferencias disponibles las 24 horas, los 7 días de la semana, incluso en feriados y fines de semana.

En marzo de 2025 llegó otro jalón: el lanzamiento de la VISA Lemon Card powered by Pomelo, una tarjeta internacional con la que cada compra genera un porcentaje de devolución automática en Bitcoin. A la fecha, Lemon ya superó las 250.000 tarjetas emitidas en Perú —2 millones en toda la región— y más de 50.000 peruanos invierten sus dólares digitales dentro de la app.

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Perú figura entre los diez mercados latinoamericanos con mayor nivel de incorporación de criptomonedas. Foto: Portafolio

La adopción del Bitcoin como activo de ahorro avanza con fuerza entre los usuarios locales. Más de 350.000 peruanos ya tienen Bitcoin en la aplicación, una cifra que representa el 35% del total de usuarios con tenencias en esa criptomoneda dentro de Lemon a nivel regional. Maximiliano Raimondi, CFO de la fintech, señaló a El Comercio que la cantidad nominal de Bitcoin que los usuarios tienen dentro de la app aumentó a lo largo de la primera parte de este año en comparación con el inicio de 2025, un movimiento que atribuye tanto a la mayor adopción como a la confianza creciente en el activo.

Mercado retail cripto

Lemon lidera el mercado retail cripto en Perú con el 40% de las sesiones activas durante 2025, seguido por Binance con el 36%, PrexPe con el 20% y Ligo con el 4%. A nivel regional, la app custodia más de 160 millones de dólares en criptoactivos en nombre de sus usuarios, auditables en tiempo real a través de una prueba de reservas y solvencia dentro de la propia plataforma.

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Una representación visual de la tokenización y las monedas estables en América Latina, mostrando un ecosistema digital positivo y en crecimiento en la región. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fundada en 2019 en Argentina por Marcelo Cavazzoli, la compañía ha levantado 66 millones de dólares en rondas de inversión Seed, Serie A y Serie B, con la participación de fondos como Kingsway Capital, Goodwater Capital, F-Prime, ParaFi y Valor Capital. La última ronda —una Serie B de 20 millones de dólares co-liderada por F-Prime Capital y ParaFi, cerrada en octubre de 2025— se orientó a fortalecer la presencia en Perú y a financiar la expansión hacia Colombia, México, Chile y Brasil.

Más de un millón de peruanos se sumaron a Lemon en un año, una adopción extraordinaria que nos demuestra el potencial de cripto en el país, afirmó Cavazzoli tras el anuncio. El CEO proyecta cerrar 2026 con hasta 2 millones de usuarios registrados en el país. Entre los productos que la compañía alista para el segundo semestre figura el pago de servicios como luz e internet a través de la app, previsto para entre agosto y septiembre, además del lanzamiento de cuentas sueldo, posible gracias a un cambio regulatorio de febrero de 2026 que habilitó el pago de salarios a través de billeteras de dinero electrónico en Perú.

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