¿Qué resultados necesita Sporting Cristal para clasificar a octavos de final de la Copa Libertadores 2026?

Los resultados que necesita Sporting Cristal para clasificar a octavos de final de la Copa Libertadores 2026

Hoy, miércoles 20 de mayo, Sporting Cristal visitará a Junior en Barranquilla por la fecha 5 de la Copa Libertadores 2026. Los rimenses ocupan actualmente el tercer puesto del Grupo F con seis puntos, gracias a dos victorias y dos caídas, estas últimas sufridas ante Palmeiras.

A pesar de los tropiezos, el equipo mantiene firmes sus posibilidades de clasificar a la siguiente ronda de la Copa Libertadores. El próximo desafío será en Colombia, donde los celestes intentarán sumar puntos frente al ‘tiburón’. Un resultado positivo en esa visita sería fundamental para escalar posiciones en la tabla y fortalecer sus aspiraciones de avanzar en el torneo continental.

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Los resultados que necesita Sporting Cristal para clasificar a los octavos de final

El futuro de Sporting Cristal en la Copa Libertadores despierta cálculos y expectativas entre sus seguidores. Un triunfo ante Junior elevaría a nueve los puntos del conjunto celeste, abriendo diferentes escenarios de clasificación dependiendo de lo que ocurra en el otro partido del grupo.

Si Palmeiras vence a Cerro Porteño, el equipo paraguayo se quedaría con siete puntos y Cristal ascendería al segundo lugar de la tabla. En ese caso, los peruanos dependerían de sí mismos para definir su pase a octavos de final en la última fecha.

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En otro supuesto, si el ‘verdao’ y el ‘ciclón’ igualan, el equipo brasileño llegaría a nueve unidades y Cerro sumaría ocho, manteniendo a los ‘cerveceros’ con claras opciones de clasificación en la jornada final.

Un tercer escenario contempla una victoria de Cerro Porteño sobre Palmeiras. Con ese resultado, los ‘azulgranas’ alcanzarían los diez puntos y Palmeiras quedaría con ocho, lo que obligaría al equipo de Zé Ricardo a ganar o al menos empatar en la última fecha para seguir con vida en el torneo.

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El panorama se complica si Cristal empata o pierde ante Junior, ya que sus posibilidades de avanzar a octavos de final se verían seriamente reducidas. Así, el partido próximo se presenta como una verdadera final anticipada para el elenco peruano, que depende de su rendimiento y de los resultados en los otros encuentros del grupo para continuar su camino en la Copa Libertadores.

Tabla de posiciones previo a la fecha 5 del grupo F de la Copa Libertadores 2026. - créditos: Conmebol

Dónde ver Sporting Cristal vs Junior por la Copa Libertadores 2026

El esperado duelo entre Sporting Cristal y Junior de Barranquilla será televisado por ESPN, la señal internacional con derechos exclusivos de la Copa Libertadores para Perú y gran parte de Sudamérica. Los aficionados también tienen la opción de seguir el partido en streaming mediante Disney+, disponible para usuarios suscritos en múltiples dispositivos.

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Para quienes buscan información actualizada al instante, Infobae Perú ofrecerá una cobertura minuto a minuto desde Barranquilla. Este seguimiento incluirá detalles previos al encuentro, incidencias relevantes del juego, goles, el resultado final y la actualización de la tabla de posiciones, con especial énfasis en el rendimiento del equipo ‘celeste’.

Canal TV para ver Sporting Cristal vs Junior por la Copa Libertadores 2026.

Sporting Cristal vs Junior: posibles alineaciones

- Sporting Cristal: Diego Enríquez; Leandro Sosa, Alejandro Pósito, Rafael Lutiger, Luis Abram, Cristiano Da Silva; Gustavo Cazonatti, Martín Távara, Yoshimar Yotún; Maxloren Castro e Irven Ávila.

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- Junior: Mauro Silveira; Jhomier Guerrero, Daniel Rivera, Jermein Peña, Yeison Suárez; Juan David Ríos, Fabian Angel; Bryan Castrillón, Cristian Barrios, Jannenson Sarmiento; Guillermo Paiva.