Ignacio Buse hace historia e ingresa al top 50 por primera vez tras clasificación en ATP 500 de Hamburgo.

La victoria contundente sobre Jakub Menšík no solo aseguró su lugar en los cuartos de final del ATP 500 de Hamburgo el miércoles 20 de mayo. Ignacio Buse hizo historia al ingresar por primera vez al top 50 del ranking ATP, consolidando un logro destacado para el tenis peruano.

Solo le faltaba una victoria para ingresar a la élite del tenis, y lo consiguió de manera contundente. Buse se impuso 6-0 en el primer set y mantuvo su nivel en el segundo, cerrando el triunfo ante Menšík por 6-3. De esta manera, por primera vez en su carrera y con apenas 22 años, supera el top 50.

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Previo a sus triunfos ante el checo y ante el top 12 y actual campeón del ATP 500 de Hamburgo, Flavio Cobolli, Buse ocupaba el puesto 57 del ranking ATP. Ahora, de acuerdo con especialistas, podría ubicarse en la posición 45 y, si mantiene la racha de victorias, aspirar a un lugar aún más alto.

La primera raqueta peruana dominó de principio a fin al checo Jakub Mensik (28 ATP) con un 81% de efectividad en el primer servicio y cuatro quiebres de break sin conceder ninguno. Con este resultado, Buse asegura los puntos necesarios para ingresar al top 50 del ranking ATP por primera vez en su carrera.

El top 50 y un hito histórico para el tenis peruano

Ignacio Buse ya forma parte del top 50 del ranking ATP y se suma a la lista de los consagrados del tenis peruano, junto a Jaime Yzaga, Pablo Arraya y Lucho Horna. Según el especialista Juan Diego Llosa, solo necesitaba ocho puntos para alcanzar este logro, cifra que superó tras su victoria ante Menšík.

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El avance de Buse en el circuito ha sido notable. En lo que va del año, registra 26 partidos disputados, con 15 victorias y 11 derrotas en distintas categorías, desde Masters 1000 y ATP 500 hasta ATP 250 y Challenger.

En cuadros principales de torneos ATP, su balance es de 8 victorias y 8 derrotas, con triunfos sobre rivales destacados como Fonseca (38 ATP), Berrettini (57 ATP y ex número 6 del mundo), Mannarino (46 ATP) y Sonego (66 ATP).

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“Me impresiona la naturalidad de Ignacio Buse para afrontar este tipo de partidos. Un pibe tocado por la varita en cuanto al talento. Está hecho para los grandes escenarios”, destacó en redes sociales el especialista argentino Gonzalo Ferreyra.

Ignacio Buse venció a Jakub Menšík con histórica actuación y clasificó a cuartos de final de ATP 500 de Hamburgo. Créditos: ESPN Tenis.

Su triunfo histórico ante Jakub Menšík

Muchos consideran que la victoria más importante en la carrera de Ignacio Buse hasta el momento es la que logró el martes 19 de mayo ante Flavio Cobolli, actual campeón y número 12 del mundo. Sin embargo, el triunfo sobre Jakub Menšík puede situarse a la par, no tanto por el ranking del rival —ubicado en el puesto 58— sino por la manera en que se desarrolló el partido.

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Buse ingresó a la cancha con un objetivo claro: ganar, avanzar de ronda y asegurar su lugar en el top 50. Lo dejó en evidencia con un juego sólido, que le permitió imponerse 6-0 en el primer set ante el checo. En la segunda manga, cuando el encuentro se igualó, mostró decisión y logró quebrar el servicio de Menšík para sellar el triunfo por 6-3.

El tenista peruano dio la sorpresa en el ATP 500 de Hamburgo. Créditos: Tennis TV / X.

Las estadísticas reflejan la autoridad de Buse durante el encuentro: sumó 56 puntos frente a los 32 de su rival, registró un 81% de efectividad en el primer servicio —contra el 55% de Menšík— y un 63% en el segundo, ante el 43% de su rival. Además, ganó 37 puntos con su saque frente a 18, se adjudicó 12 juegos contra solo tres del checo y enlazó una racha de 12 puntos consecutivos en su momento de mayor dominio.

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