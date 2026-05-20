Último reporte de daños del sismo de 6.1 en Ica: 24 heridos, clases suspendidas y constantes réplicas

Imágenes de la destrucción que dejó un sismo de 6.1 en Ica. Vea los nichos colapsados, los daños en centros educativos y conozca el balance de heridos. La región se mantiene en vilo ante las continuas réplicas.

Un fuerte sismo de magnitud 6.1 sacudió la región de Ica el pasado martes 19 de mayo, dejando 24 heridos, suspensión de clases y una serie de réplicas que mantienen en alerta a la población, según reportó Latina. El evento, que estremeció toda la zona sur del país, ocasionó daños en infraestructuras educativas y religiosas, así como la necesidad de acciones inmediatas por parte de las autoridades.

El impacto del sismo, cuyo epicentro —según el Instituto Geofísico del Perú (IGP)— se ubicó a 41 kilómetros al sur de Ica, afectó a por lo menos cinco escuelas, universidades públicas y privadas, y provocó el colapso parcial de la Catedral de Ica.

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De acuerdo con Latina, las labores académicas y administrativas fueron suspendidas en todas las instituciones educativas de la ciudad. Únicamente algunos colegios particulares habían reanudado clases durante la semana, pero también detuvieron actividades para evaluar daños y reportar a las autoridades educativas.

Un edificio dañado y un deslizamiento de tierra en Huancavelica muestran el impacto del sismo de magnitud 6.1 en Ica que sacudió el sur del Perú el 19 de mayo. (Composición: Infobae Perú / Ricardo Yauricasa Flores)

El gerente general del Gobierno Regional de Ica afirmó que se requiere presupuesto adicional para atender la emergencia, al tiempo que instó a las autoridades locales a reportar de inmediato cualquier daño a la capital. Esta coordinación busca facilitar la asignación de recursos y la ejecución de acciones desde el Ejecutivo para la recuperación de la región.

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Balance de heridos

Según información recogida por Latina, el sismo dejó un saldo de 24 heridos en la ciudad de Ica, quienes fueron atendidos en los hospitales Regional y Socorro.

Todos presentaron contusiones leves, excepto una persona que sufrió una fractura en el brazo tras caer al salir rápidamente de su vivienda. “La mayoría ya ha sido dada de alta y derivada a su domicilio”, informó el corresponsal. El total de afectados en la región ascendió a 27, al sumar casos reportados en otros puntos de Ica.

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Residentes de Ica evacúan rápidamente edificios hacia la vía pública, con niños y mochilas, mientras vehículos de bomberos y Defensa Civil Perú atienden la emergencia tras un sismo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sistemas de alerta

Uno de los aspectos destacados tras el movimiento telúrico fue la falla de los sistemas de alerta temprana instalados en la región. Estos mecanismos, que deberían advertir a la población en situaciones de emergencia, no funcionaron ni emitieron mensajes de alerta a los celulares, a pesar de estar instalados desde hace meses.

Las autoridades locales esperan que Defensa Civil y el Ejecutivo pongan en funcionamiento pleno estos sistemas para futuras contingencias.

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“Nosotros tenemos aquí en Ica sistemas de alerta temprana que se han instalado, pero el día de ayer estas no funcionaron, no se han escuchado estos tipos de alerta... tampoco no han funcionado estos sistemas de alerta que se han instalado y que, bueno, se espera pues que Defensa Civil las ponga en operatividad lo más pronto posible para alertar a la población ante este tipo de emergencias”, manifestó un vocero entrevistado por Latina.

Acciones oficiales

El ministro de Defensa, Amadeo Flores, visitó Ica el día del sismo para supervisar personalmente la zona afectada. Aunque ya no se encontraba en la ciudad al día siguiente, dejó instrucciones precisas para que las autoridades locales reporten constantemente a Lima cualquier novedad relevante.

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INDECI activó el COEN: el organismo desplegó monitoreo inmediato tras el movimiento sísmico. (Composición: Infobae)

El representante regional reiteró que la gestión de recursos y la evaluación de daños continuarán en coordinación con el Gobierno central. Mientras tanto, las instituciones educativas permanecen cerradas hasta que equipos técnicos determinen la seguridad de los inmuebles.

Réplicas y monitoreo

La actividad sísmica no cesó tras el evento principal. El Instituto Geofísico del Perú (IGP) confirmó que hoy, miércoles 20 de mayo, a las 07:14:12 horas, se produjo una nueva réplica de magnitud 3.6 con epicentro a 19 kilómetros al sur de Ica, a una profundidad de 60 kilómetros.

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Este movimiento, clasificado como de foco intermedio, fue percibido levemente por personas en reposo o en pisos altos, alcanzando intensidad II en la escala de Mercalli.

La réplica se suma a otras dos registradas en las horas previas, incluida una de magnitud 4.1 ocurrida el martes a las 17:18. El IGP continúa monitoreando la secuencia sísmica y recomienda a la población consultar los comunicados oficiales. Las autoridades insisten en la importancia de mantener la mochila de emergencia lista y evitar el ingreso a edificios con daños visibles hasta que sean revisados por especialistas.

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Un fuerte sismo de magnitud 6.1 en Ica provocó el colapso de 12 nichos en el cementerio antiguo de Saraja, dejando varios restos humanos expuestos. Las autoridades locales anuncian medidas para la limpieza y reubicación de los difuntos.

El temor en la población de Ica persiste debido al recuerdo del devastador terremoto ocurrido en 2007. Muchas estructuras aún no han sido reconstruidas y algunas zonas mantienen escombros visibles. La situación actual refuerza la relevancia de los simulacros nacionales y la preparación ante emergencias.

El próximo Simulacro Nacional Multipeligro está programado para el viernes 29 de mayo a las 10 de la mañana en todo el país, un ejercicio que permitirá evaluar la capacidad de respuesta y concientizar sobre la prevención en hogares, centros de trabajo y escuelas.

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