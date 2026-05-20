Sismo de 6.1 en Ica: así está la situación en la región del sur del Perú tras el fuerte temblor

Imágenes de la destrucción que dejó un sismo de 6.1 en Ica. Vea los nichos colapsados, los daños en centros educativos y conozca el balance de heridos. La región se mantiene en vilo ante las continuas réplicas.

La región de Ica enfrenta este miércoles el balance de daños del sismo de magnitud 6.1 que la sacudió el martes 19 de mayo a las 12:57 horas, con epicentro en el distrito de Ocucaje, a 41 km al sur de la ciudad. El movimiento, que alcanzó una intensidad VI en la escala de Mercalli, dejó 27 heridos, todos fuera de peligro, y provocó afectaciones en el patrimonio histórico, infraestructura educativa, establecimientos de salud, centros comerciales y vías de comunicación. El fluido eléctrico quedó suspendido en toda la ciudad durante las horas posteriores al temblor.

El ministro de Defensa, Amadeo Javier Flores Carcagno, y el jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), general Luis Vásquez Guerrero, llegaron a Ica para coordinar las acciones de respuesta y supervisar las afectaciones. La Marina de Guerra del Perú descartó alerta de tsunami en el litoral peruano.

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La Catedral de Ica y el patrimonio cultural afectado

Uno de los daños más visibles y simbólicos del sismo fue el colapso parcial de la Catedral de Ica, considerada patrimonio histórico de la región. Las imágenes difundidas mostraron bloques desprendidos, grietas profundas y escombros esparcidos dentro del recinto religioso. El inmueble se encontraba bajo conservación del Ministerio de Cultura y permanecía cerrado al público antes del sismo, pero el deterioro estructural elevó la preocupación por posibles nuevos desprendimientos ante réplicas.

El Ministerio de Cultura informó que su Centro de Operaciones de Emergencia del sector Cultura (COES Cultura) mantiene el monitoreo de afectaciones al patrimonio. El reporte preliminar de la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Ica identificó fisuras superficiales y desprendimientos leves en la Catedral y en la iglesia del Colegio San José. El Museo Regional de Ica ‘Adolfo Bermúdez Jenkins’ presentó rajaduras en las paredes de algunos ambientes, y la sede administrativa de la DDC Ica también registró grietas. Las evaluaciones en Chincha, Pisco, Nasca y Palpa no reportaron daños de consideración.

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catedra

Un fuerte sismo de magnitud 6.1 sacudió la ciudad de Ica, Perú, provocando el colapso parcial de la histórica Catedral. Las imágenes muestran los graves daños en la estructura, incluyendo la caída de parte de su cúpula y paredes. Canal N

Universidades y colegios: clases suspendidas y facultades dañadas

La Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica fue la institución educativa más afectada. Las facultades de Ciencias, Derecho, Contabilidad, Administración y Economía sufrieron daños estructurales que obligaron a la suspensión de clases. La Defensoría del Pueblo, que desplegó personal de supervisión en la región, también reportó afectaciones en la Universidad Autónoma de Ica y rajaduras en el Centro de Emergencia Mujer (CEM) Parcona.

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Materiales del techo y escombros cubren el suelo de una cafetería o área común, evidenciando los graves daños materiales causados por el reciente sismo en Ica. (Facebook)

La Universidad Tecnológica del Perú (UTP) registró la caída del cielo raso en parte de sus instalaciones, imágenes que se viralizaron en redes sociales. Sin embargo, la institución emitió un comunicado precisando que “solo se registraron daños superficiales que en ningún momento pusieron en riesgo a estudiantes, docentes ni colaboradores” y que las inspecciones realizadas con las autoridades correspondientes descartaron daños estructurales. Cinco instituciones educativas escolares con daños no tenían alumnos por encontrarse en periodo de vacaciones.

Una vista impactante de un aula universitaria con el techo derrumbado y escombros en el suelo, mostrando los graves daños materiales causados por el sismo en Ica. (Facebook)

La comitiva oficial también inspeccionó el Centro de Educación Básica Especial (CEBE) Divino Niño Jesús y la institución educativa Antonia Moreno de Cáceres.

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Hospitales, penales y servicios esenciales

La Defensoría del Pueblo supervisó el Hospital Regional de Ica, el Hospital Santa María del Socorro y el Hospital Augusto Hernández de EsSalud. Los tres establecimientos recibieron heridos por golpes, fracturas y cuadros de crisis nerviosa, todos en condición estable y fuera de peligro.

Sin embargo, la Defensoría detectó una situación que calificó como alarmante en el Hospital Santa María del Socorro: una paciente con posible fractura de brazo no pudo realizarse la radiografía porque el equipo de rayos X del nosocomio se encontraba malogrado antes del sismo, lo que la obligó a trasladarse a otro establecimiento. Además, se constató el colapso del sistema de registro del hospital. La Defensoría exhortó al Ministerio de Salud y al Gobierno Regional de Ica a disponer la reparación inmediata del equipo y garantizar el funcionamiento adecuado de todos los establecimientos de salud de la región.

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En el Penal de Ica, un efectivo de seguridad sufrió fractura de talón al intentar descender de un torreón. No se reportaron daños en la infraestructura penitenciaria ni internos heridos. El Penal de Chincha no registró afectaciones.

Este video es un segmento de noticias que presenta al Jefe del IGP, Hernando Tavera. El reportaje cubre un sismo de magnitud 6.1 con epicentro en Ica, que también fue percibido en Lima. Se muestran imágenes de edificios con techos colapsados y estructuras caídas, así como productos dispersos en el suelo de un establecimiento. Una persona transita por una zona afectada. El segmento incluye un mensaje sobre la preparación de una mochila de emergencia ante sismos.

Carreteras, dunas y deslizamientos en zonas alejadas

La Municipalidad Distrital de Huáncano, en la provincia de Pisco, reportó derrumbes, caída de piedras y daños en canales de riego. Varios tramos de la vía Los Libertadores quedaron comprometidos por el desprendimiento de material desde laderas, lo que llevó a las autoridades a recomendar circular con extrema precaución y evitar detenerse cerca de cerros o pendientes inestables.

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En zonas desérticas de Ica, videos viralizados mostraron el deslizamiento de grandes cantidades de arena en dunas cercanas a sectores turísticos, incluidas las inmediaciones de la Huacachina. En Huaytará, Huancavelica, habitantes reportaron deslizamientos de tierra en sectores próximos a cerros tras percibir el sismo con gran intensidad.

El llamado a la prevención y el simulacro del 29 de mayo

El jefe del INDECI, general Vásquez Guerrero, reiteró que los sismos no tienen fecha predecible y convocó a toda la población a participar en el Simulacro Nacional Multipeligro del 29 de mayo a las 10:00 horas. “Debemos estar siempre con la mochila de emergencia y la caja de reserva. Tenemos que tener el plan familiar para poder ensayarlo en casa, en el trabajo y en el colegio”, afirmó.

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El presidente del IGP, Hernando Tavera, también exhortó a la ciudadanía a participar en el simulacro y recordó que el Perú se ubica en el Cinturón de Fuego del Pacífico, donde la constante fricción entre placas tectónicas hace de la preparación permanente la única defensa real ante emergencias sísmicas. El IGP continúa monitoreando posibles réplicas en ultimosismo.igp.gob.pe.