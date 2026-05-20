Gonzalo Bueno a un paso del cuadro principal de Roland Garros 2026: peruano volvió a ganar y clasificó a ronda final de la qualy. Créditos: Atlantic Sports.

La jornada de tenis inició temprano para Perú. Mientras Ignacio Buse enfrenta a Jakub Menšík en el ATP 500 de Hamburgo, Gonzalo Bueno avanzó a la ronda final de la clasificación tras superar al ucraniano Vitaliy Sachko. Ahora, se encuentra a un partido de acceder al cuadro principal de Roland Garros 2026.

Bueno (#184 ATP) ingresó decidido a la cancha 12 del Stade Roland Garros y se adjudicó el primer set por 6-2 ante Sachko (#193 ATP). En la segunda manga, el peruano mantuvo la solidez en su juego pese a la resistencia del ucraniano. Finalmente, cerró el partido con un 6-4 y aseguró su victoria en París.

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El encuentro, que se extendió por 1 hora y 17 minutos, evidenció el buen momento del tenista peruano, quien busca consolidarse en el circuito y escalar posiciones en el ranking ATP a través de su participación en los principales torneos.

Gonzalo Bueno derrotó a Vitaliy Sachko y avanzó a la ronda final de la qualy de Roland Garros. Créditos: Decisivo - Tenis Perú.