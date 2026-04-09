Ed Sheeran anuncia doble escenario en Lima y pantallas gigantes: así será su innovador show en el Estadio Nacional

El artista británico regresa al Perú el 20 de mayo con un formato 360°.

El regreso de Ed Sheeran a Lima, programado para el 20 de mayo de 2026 en el Estadio Nacional, suma un elemento innovador que promete transformar la experiencia del público: la incorporación de un segundo escenario y un despliegue de pantallas gigantes que redefinirán la puesta en escena del artista británico.

La producción del esperado espectáculo confirmó que el cantautor ofrecerá parte de su show en un escenario B de formato 360°, ubicado a más de 30 metros del escenario principal, lo que permitirá una mayor cercanía e interacción con los asistentes.

El escenario B, de 6x6 metros, estará conectado al escenario principal mediante un pasillo especialmente diseñado, por el que Sheeran se desplazará durante varias canciones. Según los organizadores, el artista interpretará aproximadamente un tercio de su repertorio desde este espacio, garantizando que diferentes sectores del estadio puedan disfrutar del show desde una perspectiva privilegiada y con un contacto visual más directo con el cantante.

Este formato, ya probado en otras ciudades del “LOOP Tour”, busca romper con la estructura tradicional de los conciertos y ofrecer una propuesta inmersiva y dinámica.

A este despliegue escénico se suman pantallas gigantes de última generación, ubicadas estratégicamente en el Estadio Nacional para asegurar una visibilidad perfecta desde cualquier punto del recinto. La producción ha destacado que cada momento del espectáculo será captado y transmitido en alta definición, brindando una experiencia visual envolvente y acorde a los estándares de los grandes shows internacionales.

Entradas a la venta en Ticketmaster con descuento BBVA hasta el 30 de abril.

Christian Meier como telonero

Otro aspecto destacado del concierto en Lima es la elección del artista nacional que abrirá la noche: Christian Meier. La participación del cantante y actor peruano responde a una curaduría personal de Ed Sheeran y su equipo, quienes han optado por convocar en cada ciudad a músicos locales con trayectoria y conexión con el público.

En el caso de Lima, la presencia de Meier suma relevancia al evento, aportando un matiz local y un reconocimiento a su vigencia en la escena musical.

Ed Sheeran regresa al Perú después de nueve años, en un momento consagratorio de su carrera. Con más de 120 millones de oyentes mensuales en plataformas digitales y récords mundiales de asistencia, el británico es una de las figuras más convocantes de la música global.

El “LOOP Tour” presenta un recorrido por sus grandes éxitos —como ‘Perfect’, ‘Thinking Out Loud’ y ‘Shape of You’— junto a las canciones de su más reciente álbum, “Play”. El espectáculo está diseñado para mantener la intensidad y la cercanía durante toda la noche, con transiciones fluidas entre los dos escenarios y una puesta en escena que prioriza la interacción y la participación del público.

Ed Sheeran sorprende en Lima con doble escenario y pantallas gigantes.

¿Cuándo inicia la venta de entradas?

La venta de entradas para el concierto de Ed Sheeran en Lima se viene realizando a través de Ticketmaster, tanto en su página web como en puntos de venta autorizados. Hasta el 30 de abril, los clientes de BBVA pueden acceder a un 25% de descuento en la compra de boletos, lo que ha generado una alta demanda desde el anuncio de la preventa.

La organización recomienda asegurar las entradas con anticipación, dada la expectativa que ha generado el evento en el público local y regional.

La llegada de Ed Sheeran al Estadio Nacional confirma a Lima como una de las plazas más importantes para los grandes espectáculos internacionales en Sudamérica. La producción del “LOOP Tour” destaca no solo por su nivel técnico, sino por la intención de crear una atmósfera de cercanía, emoción y celebración colectiva, en la que la música y el espectáculo se fusionan en una experiencia única y memorable.