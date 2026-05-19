El orgullo de Christian Meier ante el éxito digital de su hija Gia en Zaca TV y su inesperado parecido con Gladys Zender

El actor Christian Meier no puede ocultar su orgullo al hablar sobre su hija, Gia Meier. En esta entrevista, destaca su carisma, su arrolladora personalidad en el mundo del streaming al ser parte de 'Zaca TV' y su rápido crecimiento en redes sociales. Video: América TV / América Espectáculos

El actor peruano Christian Meier se mostró abiertamente orgulloso del camino que ha tomado su hija Gia en el mundo del streaming, durante una entrevista con el programa Más Espectáculos de América TV. El artista compartió detalles poco conocidos sobre la personalidad de la joven, quien desde inicios de 2026 forma parte del equipo de conductoras de Zaca TV, uno de los canales digitales más populares entre el público joven en Perú.

Christian Meier habla con orgullo de su hija Gia y revela el rasgo que la hace brillar en ‘Zaca TV’

El actor peruano Christian Meier reveló en una entrevista con Más Espectáculos de América TV detalles poco conocidos sobre la personalidad de su hija Gia Meier, quien desde inicios de 2026 forma parte del equipo de conductoras de Zaca TV, uno de los canales de streaming más populares entre el público joven en Perú. El artista no ocultó su satisfacción ante el recibimiento que ha tenido la joven en la plataforma digital.

PUBLICIDAD

“Más que sorpresa, ha sido creo que algo muy bonito ver cómo la gente la ha absorbido inmediatamente, cómo la quieren, cómo su fanaticada se ha incrementado impresionantemente. O sea, creo que ha tenido como cien mil seguidores en una semana”, declaró Meier al programa, según recogió América TV.

El actor atribuyó ese crecimiento acelerado a rasgos de carácter que, según contó, Gia ha tenido desde pequeña. “Lo que ella tiene a favor es que es muy sociable, es muy honesta y no tiene miedo a iniciar una relación con alguien, a romper el hielo. Y tampoco tiene miedo al ridículo”, señaló, y añadió que esa soltura contrasta con lo que él mismo vivió a su edad.

PUBLICIDAD

Christian Meier destaca la personalidad sociable y honesta de Gia Meier como clave de su éxito en Zaca TV, uno de los canales digitales más populares de Perú.

“Probablemente yo cuando tenía su edad, sí es algo de lo que yo sufría, pero ella no”. Para ilustrarlo, recurrió a una anécdota de viajes familiares: “Ella es como que: ‘Mira, allí viene gente que no está haciendo nada, vamos a conocerlos’. Y va y se presenta: ‘Hola, me llamo Gia’ y hace amigos así”, describió el actor, de acuerdo con América TV.

Una trayectoria construida entre la moda y las redes

La llegada de Gia Meier a Zaca TV no fue improvisada. La joven, hija de Meier y de la actriz Marisol Aguirre, estudió Fashion Business y Marketing de Moda en Londres y acumuló experiencia en pasarelas europeas antes de dar el salto al mundo digital peruano. Su incorporación al canal fue anunciada a principios de 2026 como parte de una renovación del programa Somos los que somos, el pódcast audiovisual que transmite la plataforma por YouTube y que se ha convertido en uno de los formatos más seguidos por la audiencia joven del país.

PUBLICIDAD

Gia comparte la conducción con Andrea Noriega y Mafe Delgado, junto a los hermanos Giacomo y Doménico Benavides, hijos del humorista Alfredo Benavides. Su debut en el canal generó expectativa tanto por su perfil como por el linaje familiar que carga: es nieta de Gladys Zender, la única peruana que obtuvo el título de Miss Universo.

Christian Meier contó que fue su propia hija quien le comunicó la oportunidad a principios de año. “Sabíamos que siempre lo que le había gustado era el mundo de la moda, del marqueteo, de las redes sociales y todo, porque es lo que es. Ella estudió en Europa. Pero cuando le dieron esta oportunidad, que me lo contó ella al principio de año...”, relató el actor, según América TV.

PUBLICIDAD

Gladys Zender con su esposo Antonio Meier

El parecido con la abuela que sorprendió al propio actor

La entrevista también dejó un momento personal que Meier recordó con evidente emoción. Hace poco, el actor compartió en redes sociales una fotografía donde destacaba el parecido de Gia con su madre, la ex reina de belleza Gladys Zender, tras ver a su hija con una peluca oscura.

“Usualmente quien se parece más a mí y a mi mamá siempre es Taira. Y cuando Gia se puso esa peluca oscura, me acordé de unas fotos de mi mamá de cuando tenía más o menos la misma edad, de entre dieciocho y veinte años. Sí, porque creo que fue un momento en el cual yo dije: ‘Se parece bastante a mi mamá’”, relató el actor en declaraciones recogidas por América TV.

PUBLICIDAD

Zaca TV, por su parte, se ha consolidado como uno de los fenómenos del entretenimiento digital en Perú gracias a su formato espontáneo y cercano. El canal también realiza eventos presenciales bajo el nombre de Zaca Fest, cuyas entradas se han agotado en tiempo récord en varias ocasiones, lo que refleja el alcance de la plataforma más allá de las pantallas.