La frase de Heydi Amado sobre ‘Melcochita’ que enciende las redes y desata polémica: “Él ya está en los descuentos”

Heydi Amado desata la polémica en redes sociales tras referirse a Melcochita como 'ya está en los descuentos' en un pódcast.

La nueva pareja de Pablo Villanueva, ‘Melcochita’, dejó sin palabras al conductor Samuel Suárez durante una participación en el pódcast ‘Q’Bochinche’ al referirse al cómico de 89 años con una frase que se viralizó de inmediato en redes sociales. Cuando el periodista mencionó que la pareja estaría unida solo por lo civil debido al divorcio pendiente, Heydi Amado respondió sin filtros: “Él ya está en los descuentos”, en alusión a la avanzada edad del humorista.

La reacción de Suárez fue de risa inmediata, mientras el clip comenzaba a circular en plataformas digitales con comentarios divididos.

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La frase completa de Amado fue recogida en la transmisión del pódcast: “Claro, pero también si nos damos cuenta, él ya está con los descuentos, porque si no, vamos a esperar a que pase todavía muchos años para que salga el divorcio. Como él mismo dice, no le quieren dar el divorcio”. La respuesta del conductor no tardó: “Con los descuentos”, repitió entre una risa nerviosa.

El influencer @MeDicenPajita difundió el clip en X con el comentario “Fría de frías”, y también retomó el apodo que Magaly Medina le puso a la pareja: ‘Romeo y su nieta’. La publicación acumuló reacciones rápidamente. Algunos usuarios se burlaron de la frase de Amado, mientras otros señalaron que la relación podría ser una estrategia para generar reacción en Monserrat Seminario, expareja del cómico.

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¿Es Heydi Amado la amante? Melcochita y ella explican su situación sentimental, hablando sobre el demorado divorcio del cómico y cómo viven su amor a pesar de las críticas, pero sorprende cuando la joven lanza la frase: "Ya esta en los descuentos". Video: Q'Bochinche

Un romance que no para de dar de qué hablar

El vínculo entre Melcochita y Heydi Amado se hizo público tras la difusión de imágenes en ‘Magaly TV La Firme’, donde ambos aparecieron juntos y en actitud cariñosa en una salsoteca limeña. El propio cómico confirmó el romance sin rodeos: “Estoy enamorado de ella... yo pensaba que me iba a rechazar, nos comprendemos”, declaró en el programa de ATV.

La diferencia de edad —67 años entre ambos— se convirtió en el eje del debate. Medina no tardó en ponerle su sello al tema: mientras en pantalla aparecía una imagen editada con inteligencia artificial inspirada en Romeo y Julieta, la conductora soltó entre risas: “Romeo y su nieta”. El apodo quedó instalado en la conversación mediática.

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Las reacciones del entorno no fueron menos ruidosas. Miguel Amado, padre de la joven, calificó la relación de “payasada” en declaraciones al programa de Magaly. “¿Qué papá va a estar de acuerdo con todo esto que está pasando?”, cuestionó, aunque su hija aclaró después que ya conversaron y que él respeta su decisión. “Soy una mujer adulta y tomo mis propias decisiones. Mis sentimientos hacia él son sinceros y también los suyos hacia mí”, respondió Amado al diario Trome.

Susan Villanueva, hija del cómico, también expresó sus reparos. “Es demasiado precipitado. Me agarró de sorpresa porque para mí es una niña”, señaló, aunque reconoció que su padre “es un hombre grande y sabe lo que hace”. En el otro extremo, el comediante Miguelito Barraza salió en defensa del romance: “Para el amor no hay edad. Lo felicito por estar con su nueva pareja. Por lo que me ha contado, ella se preocupa por él y se quieren mucho”, afirmó.

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Melcochita aseguró que su relación con Monserrat atravesaba problemas desde hace años y explicó por qué permaneció en el hogar familiar. ATV/ Día D.

El propio Melcochita protagonizó uno de los momentos más comentados de las últimas semanas durante una entrevista en el programa ‘Día D’: llamó “Monserrat” a su actual pareja en plena cámara. Al darse cuenta del error, intentó corregirse mientras el equipo de producción no podía contener la risa. “Es que a veces da esa vaina de acordarse de cosas. He vivido 17 años con la tía y siempre sale algo”, explicó el humorista. Heydi Amado reaccionó entre risas pero con firmeza: “¿Qué pasó? ¿Qué me has dicho? ¡Me has confundido! No me confundas”, respondió.

El divorcio que no llega y las acusaciones cruzadas

Detrás del romance hay un frente legal abierto. Melcochita reconoció en ‘Día D’ que Monserrat Seminario habría cambiado de postura respecto al divorcio tras conocerse su relación con Amado. “Ella primero me dijo que sí, pero ahora ya no quiere darme el divorcio”, declaró el cómico. Fue precisamente ese contexto el que llevó a Amado a justificar la relación en ‘Q’Bochinche’ con su ya viral comentario sobre “los descuentos”.

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Monserrat Seminario, por su parte, acusó a Amado de haberse involucrado con el cómico mientras aún convivían bajo el mismo techo. “Sí, yo ya sabía. La que vivía en mi departamento, que yo le decía hija”, declaró en el set de Magaly. Agregó que la joven durmió en el cuarto con sus hijas durante dos años y cuestionó el rol que realmente cumplía en el entorno familiar.

Melcochita rompe su silencio sobre Monserrat Seminario: “Me hacía la vida imposible”. Captura: Día D.

Heydi Amado negó esas versiones en el pódcast ‘Q’Bochinche’. Según explicó, no hubo acercamiento sentimental durante la convivencia y fue solo después de la separación definitiva del cómico cuando comenzaron a vincularse. “En el tiempo que hemos estado en la casa no ha habido nada. Él se retira. Después de todos los problemas, es cuando él tomó la decisión de irse”, señaló.

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Melcochita, que también envió un mensaje directo al padre de su pareja a través del mismo pódcast, buscó calmar las aguas con una frase conciliadora: “Querido y estimado amigo, usted debe pensar que yo no voy a estar a la mala con su hijo, usted debe dialogar con ella, debe creer en lo que ella le dice, nada más”, afirmó el cómico.