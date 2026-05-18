Perú

La frase de Heydi Amado sobre ‘Melcochita’ que enciende las redes y desata polémica: “Él ya está en los descuentos”

Durante una entrevista en el pódcast 'Q'Bochinche', la joven mencionó la avanzada edad del famoso cómico peruano y su respuesta no tardó en volverse tendencia

Guardar
Google icon
Imagen dividida con dos personas frente a micrófonos. A la izquierda, un hombre de edad con gorra. A la derecha, una mujer joven con cabello oscuro
Heydi Amado desata la polémica en redes sociales tras referirse a Melcochita como 'ya está en los descuentos' en un pódcast.

La nueva pareja de Pablo Villanueva, ‘Melcochita’, dejó sin palabras al conductor Samuel Suárez durante una participación en el pódcast ‘Q’Bochinche’ al referirse al cómico de 89 años con una frase que se viralizó de inmediato en redes sociales. Cuando el periodista mencionó que la pareja estaría unida solo por lo civil debido al divorcio pendiente, Heydi Amado respondió sin filtros: “Él ya está en los descuentos”, en alusión a la avanzada edad del humorista.

La reacción de Suárez fue de risa inmediata, mientras el clip comenzaba a circular en plataformas digitales con comentarios divididos.

PUBLICIDAD

La frase completa de Amado fue recogida en la transmisión del pódcast: “Claro, pero también si nos damos cuenta, él ya está con los descuentos, porque si no, vamos a esperar a que pase todavía muchos años para que salga el divorcio. Como él mismo dice, no le quieren dar el divorcio”. La respuesta del conductor no tardó: “Con los descuentos”, repitió entre una risa nerviosa.

El influencer @MeDicenPajita difundió el clip en X con el comentario “Fría de frías”, y también retomó el apodo que Magaly Medina le puso a la pareja: ‘Romeo y su nieta’. La publicación acumuló reacciones rápidamente. Algunos usuarios se burlaron de la frase de Amado, mientras otros señalaron que la relación podría ser una estrategia para generar reacción en Monserrat Seminario, expareja del cómico.

PUBLICIDAD

¿Es Heydi Amado la amante? Melcochita y ella explican su situación sentimental, hablando sobre el demorado divorcio del cómico y cómo viven su amor a pesar de las críticas, pero sorprende cuando la joven lanza la frase: "Ya esta en los descuentos". Video: Q'Bochinche

Un romance que no para de dar de qué hablar

El vínculo entre Melcochita y Heydi Amado se hizo público tras la difusión de imágenes en ‘Magaly TV La Firme’, donde ambos aparecieron juntos y en actitud cariñosa en una salsoteca limeña. El propio cómico confirmó el romance sin rodeos: “Estoy enamorado de ella... yo pensaba que me iba a rechazar, nos comprendemos”, declaró en el programa de ATV.

La diferencia de edad —67 años entre ambos— se convirtió en el eje del debate. Medina no tardó en ponerle su sello al tema: mientras en pantalla aparecía una imagen editada con inteligencia artificial inspirada en Romeo y Julieta, la conductora soltó entre risas: “Romeo y su nieta”. El apodo quedó instalado en la conversación mediática.

Las reacciones del entorno no fueron menos ruidosas. Miguel Amado, padre de la joven, calificó la relación de “payasada” en declaraciones al programa de Magaly. “¿Qué papá va a estar de acuerdo con todo esto que está pasando?”, cuestionó, aunque su hija aclaró después que ya conversaron y que él respeta su decisión. “Soy una mujer adulta y tomo mis propias decisiones. Mis sentimientos hacia él son sinceros y también los suyos hacia mí”, respondió Amado al diario Trome.

Susan Villanueva, hija del cómico, también expresó sus reparos. “Es demasiado precipitado. Me agarró de sorpresa porque para mí es una niña”, señaló, aunque reconoció que su padre “es un hombre grande y sabe lo que hace”. En el otro extremo, el comediante Miguelito Barraza salió en defensa del romance: “Para el amor no hay edad. Lo felicito por estar con su nueva pareja. Por lo que me ha contado, ella se preocupa por él y se quieren mucho”, afirmó.

Melcochita aseguró que su relación con Monserrat atravesaba problemas desde hace años y explicó por qué permaneció en el hogar familiar. ATV/ Día D.

El propio Melcochita protagonizó uno de los momentos más comentados de las últimas semanas durante una entrevista en el programa ‘Día D’: llamó “Monserrat” a su actual pareja en plena cámara. Al darse cuenta del error, intentó corregirse mientras el equipo de producción no podía contener la risa. “Es que a veces da esa vaina de acordarse de cosas. He vivido 17 años con la tía y siempre sale algo”, explicó el humorista. Heydi Amado reaccionó entre risas pero con firmeza: “¿Qué pasó? ¿Qué me has dicho? ¡Me has confundido! No me confundas”, respondió.

El divorcio que no llega y las acusaciones cruzadas

Detrás del romance hay un frente legal abierto. Melcochita reconoció en ‘Día D’ que Monserrat Seminario habría cambiado de postura respecto al divorcio tras conocerse su relación con Amado. “Ella primero me dijo que sí, pero ahora ya no quiere darme el divorcio”, declaró el cómico. Fue precisamente ese contexto el que llevó a Amado a justificar la relación en ‘Q’Bochinche’ con su ya viral comentario sobre “los descuentos”.

Monserrat Seminario, por su parte, acusó a Amado de haberse involucrado con el cómico mientras aún convivían bajo el mismo techo. “Sí, yo ya sabía. La que vivía en mi departamento, que yo le decía hija”, declaró en el set de Magaly. Agregó que la joven durmió en el cuarto con sus hijas durante dos años y cuestionó el rol que realmente cumplía en el entorno familiar.

Melcochita rompe su silencio sobre Monserrat Seminario: “Me hacía la vida imposible”. Captura: Día D.
Melcochita rompe su silencio sobre Monserrat Seminario: “Me hacía la vida imposible”. Captura: Día D.

Heydi Amado negó esas versiones en el pódcast ‘Q’Bochinche’. Según explicó, no hubo acercamiento sentimental durante la convivencia y fue solo después de la separación definitiva del cómico cuando comenzaron a vincularse. “En el tiempo que hemos estado en la casa no ha habido nada. Él se retira. Después de todos los problemas, es cuando él tomó la decisión de irse”, señaló.

Melcochita, que también envió un mensaje directo al padre de su pareja a través del mismo pódcast, buscó calmar las aguas con una frase conciliadora: “Querido y estimado amigo, usted debe pensar que yo no voy a estar a la mala con su hijo, usted debe dialogar con ella, debe creer en lo que ella le dice, nada más”, afirmó el cómico.

Temas Relacionados

MelcochitaHeydi Amadoperu-entretenimiento

Más Noticias

Preguntas y respuestas sobre el sarampión, la enfermedad que ha puesto en alerta al Perú

La necesidad de fortalecer el aislamiento de casos sospechosos y confirmar diagnósticos oportunos busca limitar la expansión del brote, mientras se recalca la importancia de revisar los esquemas de vacunación en la población infantil

Preguntas y respuestas sobre el sarampión, la enfermedad que ha puesto en alerta al Perú

Keiko Fujimori ironiza sobre Roberto Sánchez: “La gente quiere es conocerlo a él, no una imitación de Pedro Castillo”

La lideresa de Fuerza Popular criticó a su rival en el balotaje por adoptar elementos y discursos vinculados al encarcelado expresidente, lo que en su opinión resta autenticidad a su candidatura

Keiko Fujimori ironiza sobre Roberto Sánchez: “La gente quiere es conocerlo a él, no una imitación de Pedro Castillo”

Keiko Fujimori invita a Rafael López Aliaga pese a su rechazo: “Cuando quiera dialogar, las puertas estarán abiertas”

La lideresa de Fuerza Popular manifestó su apertura a conversar con todas las agrupaciones políticas, aunque dijo entender la negativa del líder de Renovación Popular a un acercamiento

Keiko Fujimori invita a Rafael López Aliaga pese a su rechazo: “Cuando quiera dialogar, las puertas estarán abiertas”

MEF descarta demanda constitucional para frenar CTS y gratificación a trabajadores CAS

El ministerio ratificó su respeto a los derechos de los empleados estatales y afirmó que no presentará recursos judiciales, mientras mantiene conversaciones con sectores para buscar soluciones sostenibles

MEF descarta demanda constitucional para frenar CTS y gratificación a trabajadores CAS

Jhonny Baldovino, asesor legal de SAFAP, sobre el caso del ‘Tunche’ Rivera: “El jugador tiene un equipo de abogados que lo está asesorando”

Baldovino, explicó que la agremiación no participa en el caso del delantero ‘crema’, pues el jugador no solicitó su intervención y cuenta con respaldo legal independiente

Jhonny Baldovino, asesor legal de SAFAP, sobre el caso del ‘Tunche’ Rivera: “El jugador tiene un equipo de abogados que lo está asesorando”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Keiko Fujimori ironiza sobre Roberto Sánchez: “La gente quiere es conocerlo a él, no una imitación de Pedro Castillo”

Keiko Fujimori ironiza sobre Roberto Sánchez: “La gente quiere es conocerlo a él, no una imitación de Pedro Castillo”

Keiko Fujimori invita a Rafael López Aliaga pese a su rechazo: “Cuando quiera dialogar, las puertas estarán abiertas”

JNJ revela a los siete candidatos aptos para dirigir la ONPE: revisa quiénes podrían reemplazar a Piero Corvetto

Comunicador se quedó con las cuentas de redes sociales de PPK por falta de pago: lo acusan de ‘secuestrar’ las claves de acceso

Roberto Sánchez anuncia a Pedro Francke, Manuel Rodríguez Cuadros y José Domingo Pérez como integrantes de su equipo técnico

ENTRETENIMIENTO

La hija de 'Cachay' enfrenta al agresor de su padre y promete justicia tras el violento incidente en Olmos

La hija de 'Cachay' enfrenta al agresor de su padre y promete justicia tras el violento incidente en Olmos

Carla Campos Salazar responde sobre video viralizado: "Solo fui una mujer saliendo" y niega infidelidad a Curwen

Melcochita enfrenta rechazo del padre de su novia de 22 años: “Esto es una payasada”

Mario Irivarren asegura que quiere alejarse de la televisión y Magaly Medina arremete: “Tienes todo gracias a ser mediático”

Melcochita asegura que Monserrat Seminario cambió de decisión sobre el divorcio tras relación con Heydi Amado: “No quiere”

DEPORTES

Jhonny Baldovino, asesor legal de SAFAP, sobre el caso del ‘Tunche’ Rivera: “El jugador tiene un equipo de abogados que lo está asesorando”

Jhonny Baldovino, asesor legal de SAFAP, sobre el caso del ‘Tunche’ Rivera: “El jugador tiene un equipo de abogados que lo está asesorando”

Universitario analiza el regreso de Raúl Ruidíaz para el Torneo Clausura 2026: “Se están realizando consultas”

Nacional apunta a recuperar a su principal ariete para enfrentar a Universitario en la revancha de la Fase de Grupos de la Copa Libertadores 2026

El lado más profesional de Hernán Barcos: horas después de anotarle a Sporting Cristal viajó con FC Cajamarca a Bambamarca para golear en amistoso

Sebastián Gonzales Zela debutó como goleador en la liga canadiense y selló triunfo de Inter Toronto ante Pacific FC