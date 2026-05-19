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Universitario vs CD Moquegua: día, hora y canal TV del duelo por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Los ‘cremas’ buscarán levantarse frente el recién ascendido de visita, un choque que marcará el debut de Héctor Cúper en el campeonato nacional. Conoce todos los detalles del vital cotejo

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Universitario se medirá contra CD Moquegua por el Torneo Apertura 2026.
Universitario se medirá contra CD Moquegua por el Torneo Apertura 2026.

Se jugará la fecha 16 y podría definir al ganador del Torneo Apertura 2026. Alianza Lima y Los Chankas son los candidatos para levantar el trofeo, pero los otros equipos también viven su propia lucha. Universitario de Deportes está buscando terminar con la mala racha en el campeonato y sumar todos los puntos posibles pensando en el Clausura.

Los ‘cremas’ jugarán su penúltimo partido en su condición de visita frente CD Moquegua, este choque es vital porque marcará el debut de Héctor Cúper en la competición nacional y será un nuevo comienzo para los de Ate.

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Universitario vs CD Moquegua: día y hora del encuentro por el Torneo Apertura 2026

El enfrentamiento entre Universitario y CD Moquegua será uno de los atractivos de la fecha 16 del Torneo Apertura 2026, con cita en el estadio 25 de Noviembre. El partido está agendado para el sábado 23 de mayo y dará inicio a las 12:45, horario local para Perú, Colombia y Ecuador.

Con el objetivo de facilitar la audiencia internacional, la organización del torneo estableció horarios específicos según el país de residencia de los aficionados. En Chile, Venezuela, Bolivia y Miami, el pitazo inicial será a las 13:45. Por su parte, quienes siguen el campeonato desde Uruguay, Paraguay y Brasil podrán conectarse desde las 14:45.

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Programación de Universitario vs CD Moquegua por el Torneo Apertura 2026
Programación de Universitario vs CD Moquegua por el Torneo Apertura 2026

Canal TV para ver Universitario vs CD Moquegua por el Torneo Apertura 2026

La transmisión en directo del enfrentamiento entre Universitario y CD Moquegua, por la fecha 16 del Torneo Apertura 2026, estará asegurada para todos los aficionados gracias a la señal exclusiva de L1 Max. Este canal, responsable de cubrir cada partido de la jornada, puede sintonizarse a través de las principales operadoras de televisión por suscripción: Best Cable, DirecTV, Claro, Win y Movistar. Así, el acceso está garantizado en cualquier región del país, sin limitaciones geográficas para los seguidores del fútbol nacional.

Quienes opten por plataformas digitales encontrarán en la aplicación Liga 1 Play la alternativa ideal. Esta herramienta permite ver el partido en vivo desde dispositivos móviles, tabletas o computadoras, adaptándose a las necesidades y rutinas diarias de los hinchas que buscan flexibilidad para no perderse ningún detalle del torneo.

Infobae Perú acompañará la jornada con una cobertura especial, destinada a mantener informados a sus lectores en tiempo real. El portal ofrecerá información previa al encuentro, actualización continua de jugadas y goles, así como las declaraciones de los protagonistas una vez finalizado el partido. De este modo, los aficionados podrán seguir no solo el desarrollo del juego, sino también el análisis y las reacciones más relevantes del campeonato.

¿Cómo llegan Universitario y CD Moquegua al partido?

Universitario de Deportes se encuentra en Montevideo mentalizado en el crucial cotejo que tendrá con Nacional este miércoles 20 de mayo por la fecha 5 de la Copa Libertadores 2026, su futuro podría definirse en este choque en su lucha por la clasificación a los octavos de final de la competencia internacional. No tendrá mucho tiempo para descansar porque deberá prepararse para su penúltima presentación en el Torneo Apertura 2026.

Los ‘cremas’ se quedaron sin chances de coronarse ganador del primer campeonato de la Liga 1 tras la dura derrota con Atlético Grau, pero deberá sumar todos los puntos posibles pensando en el Clausura. Por ello, el cotejo con CD Moquegua no solo será un nuevo comienzo para los de Ate, también será importante en su objetivo del tetracampeonato.

El cuadro 'crema' no pudo de local y cayó 1-0 con golazo de Raúl Ruidíaz - Crédito: L1MAX.

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