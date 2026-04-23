Onelia Molina se rehúsa a reto de beso con Kevin Díaz en ‘Esto es Guerra’ y rompe en llanto

Onelia Molina rompe en llanto durante los ensayos de 'Esto es guerra' tras rechazar un reto de beso con Kevin Díaz en el reality. (Captura de video)

Onelia Molina, participante de ‘Esto es Guerra’, protagonizó un episodio cargado de emociones durante los ensayos del reality, al romper en llanto y negarse a realizar una escena de beso con su compañero Kevin Díaz. El momento fue transmitido en vivo y reflejó el difícil proceso personal que atraviesa la influencer y odontóloga, quien en las últimas semanas ha sido objeto de especulaciones sobre un posible romance con Díaz tras su reciente ruptura con Mario Irivarren.

El incidente ocurrió durante el ensayo de un reto de actuación propuesto por la producción, que requería que ambos participantes interpretaran una escena culminando en un beso apasionado.

Al recibir el guion, Onelia Molina expresó su total incomodidad y se negó rotundamente a participar en la dinámica. “No lo voy a hacer. Estoy bien, tranquila. No me gusta lo que se viene generando ahora. No lo voy a hacer, ni con él ni con nadie”, declaró ante la insistencia del equipo.

Decisión personal y proceso de duelo

Onelia Molina explicó que su negativa se debe a un proceso personal delicado. La influencer, quien recientemente terminó una relación sentimental con Mario Irivarren, ha compartido públicamente que aún se encuentra en una etapa de sanación, marcada también por el duelo tras la pérdida de su mascota ‘Nieve’.

Onelia Molina no pudo contener las lágrimas y se negó rotundamente a realizar el reto de actuación que incluía un beso con Kevin Díaz. La chica reality explicó que atraviesa un proceso personal muy difícil y no se siente preparada emocionalmente. Video: Instagram EEG

“Hay cosas de mi vida privada, cosas de Nieve, hoy día he venido sensible. Simplemente no quiero hacerlo, no me siento bien”, confesó entre lágrimas. Durante el ensayo, la producción del programa la cuestionó por su aparente contradicción, señalando que, fuera de cámaras, Onelia ha compartido varios momentos con Kevin Díaz, incluso en viajes, redes sociales y grabaciones de TikTok.

Sin embargo, Molina fue clara al reafirmar que actualmente no desea ningún tipo de vínculo sentimental y que su decisión responde a sus necesidades emocionales: “Hoy por hoy, yo no quiero estar con nadie. Esa escena no la voy a hacer. Si tengo que subir a hablar con el productor, si me tienen que sacar o lo que sea, lo asumo”.

Kevin Díaz, por su parte, afirmó que no tenía inconveniente en realizar la escena, pero que respeta la decisión de su compañera y, al verla quebrarse, la consoló con un abrazo.

Sanción en el programa y reacciones en el set

La negativa de Onelia Molina a cumplir con el reto artístico no estuvo exenta de consecuencias en la competencia. La producción de ‘Esto es Guerra’ sancionó a su equipo, los Guerreros, restándoles 100 puntos en el puntaje global. La situación generó tensión entre los integrantes del equipo, pues la pérdida de puntos los dejó en una posición crítica frente a sus rivales, los Combatientes.

La chica reality reveló que la noticia la sorprendió en la carretera y no quería contestarle las llamadas a nadie | YouTube / La Sustancia

Mientras algunos seguidores del programa y compañeros de set aplaudieron la firmeza de Onelia al priorizar su bienestar emocional, otros criticaron su falta de “compromiso” con la dinámica del reality.

Durante el episodio y en su pódcast personal, Onelia Molina ha sido enfática en descartar cualquier relación sentimental con Kevin Díaz, pese a los rumores y comentarios de sus compañeros y de la producción. La modelo aclaró que su cercanía con el modelo venezolano responde a una amistad y que, aunque hoy lo percibe como una persona atractiva, no está interesada en iniciar una relación.

“No voy a negar que Kevin me parece una persona muy atractiva, muy guapa… Pero siento que estoy en un bloqueo emocional en el que no me da mi cerebrito aún de pensar: ‘Me veo bien con esta persona’”, explicó la odontóloga.

La influencer también criticó la narrativa de “frutinovela” que la producción intentó construir en torno a su amistad con Kevin Díaz, calificando de “payasada” el intento de vincularlos románticamente cuando, según ella, no está lista para una nueva relación. “No están dimensionando que atrás de este chiste hay sentimientos y personas reales”, reclamó, defendiendo su derecho a poner límites en pantalla y fuera de ella.

Magaly Medina cuestiona actitud de Onelia Molina

El episodio generó opiniones encontradas entre el equipo de producción y los propios compañeros de Onelia. Algunos resaltaron la coherencia de la influencer al mantenerse firme en su postura, mientras que otros sugirieron que la exposición pública y los videos compartidos en redes sociales con Kevin Díaz contribuyeron a alimentar los rumores.

Magaly Medina analiza la polémica entre Onelia Molina y Kevin Díaz en 'Esto es Guerra'. Después de meses de coqueteos, viajes y tiktoks, la modelo ahora niega cualquier romance y lo califica solo como un amigo, desatando la crítica de la conductora. Video: ATV / Magaly TV La Firme

Magaly Medina, conductora de ‘Magaly TV La Firme’, también opinó sobre la situación, cuestionando la actitud de Onelia al mostrarse indignada por el guion del programa cuando previamente había sido vista compartiendo momentos cercanos con Díaz.

Medina sugirió que la modelo podría estar utilizando la exposición con Kevin como una forma de superar el quiebre con Mario Irivarren o para llamar la atención, aunque reconoció que el manejo de las emociones después de una ruptura es un proceso personal. Por su parte, Mario Irivarren, ex pareja de Onelia Molina, prefirió no opinar sobre la situación y reafirmó que mantendrá su vida personal en el ámbito privado.