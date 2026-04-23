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Mario Irivarren responde sobre cercanía entre Onelia Molina y Kevin Díaz: “Mi vida personal es privada”

El exchico reality evitó profundizar sobre su relación con Onelia, quien protagonizó un tenso momento en ‘Esto es Guerra’ tras los rumores de romance con Kevin Díaz.

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Mario Irivarren responde sobre cercanía entre Onelia Molina y Kevin Díaz. IG
Mario Irivarren responde sobre cercanía entre Onelia Molina y Kevin Díaz. IG

Mario Irivarren fue abordado por las cámaras de 'Amor y Fuego en medio de la inauguración de un nuevo emprendimiento junto a Mario Hart. Los reporteros lo consultaron directamente sobre su expareja Onelia Molina, quien ha sido vinculada sentimentalmente con el también participante Kevin Díaz tras su reciente ruptura amorosa.

En un contexto marcado por especulaciones y rumores, Irivarren fue enfático en mantener la privacidad sobre su vida personal, evitando confirmar o negar si planea cerrar definitivamente su ciclo con Onelia Molina.

“Ustedes ya saben que con temas personales, no me gusta dar el mínimo detalle sobre mi vida, siempre voy a mantenerlo en estricto privado”, enfatizó el exchico reality.

A raíz de la reciente exposición mediática, la relación entre Mario Irivarren y Onelia Molina ha vuelto al centro de la atención, especialmente después de que la influencer fuera ampayada junto a Kevin Díaz y protagonizara un episodio cargado de emociones en el reality Esto es Guerra.

El chico reality Mario Irivarren fue abordado por las cámaras y se negó a dar declaraciones sobre sus exparejas Onelia Molina y Vania Bludau, afirmando que prefiere mantener su vida personal en estricto privado.

Onelia Molina rechaza reto en ‘Esto es Guerra’ y expone su proceso personal

Durante un ensayo del reality ‘Esto es Guerra’, Onelia Molina se negó a participar en una escena de beso con Kevin Díaz, lo que generó un momento de tensión en la competencia.

Frente a la presión de la producción, la influencer y odontóloga rompió en llanto y defendió su bienestar emocional, afirmando: “No lo voy a hacer. Estoy bien, tranquila. No me gusta lo que se viene generando ahora. No lo voy a hacer, ni con él ni con nadie”.

La negativa de Molina se dio en medio de rumores sobre un supuesto romance con Díaz, tras su separación de Mario Irivarren. La modelo aclaró públicamente que atraviesa un proceso delicado, marcado por la ruptura sentimental y el reciente duelo por la muerte de su mascota ‘Nieve’.

“Hay cosas de mi vida privada, cosas de Nieve, hoy día he venido sensible. Simplemente no quiero hacerlo, no me siento bien”, confesó entre lágrimas durante el ensayo, mientras la producción cuestionaba su decisión al recordar momentos compartidos fuera de cámaras con el modelo venezolano.

Onelia Molina no pudo contener las lágrimas y se negó rotundamente a realizar el reto de actuación que incluía un beso con Kevin Díaz. La chica reality explicó que atraviesa un proceso personal muy difícil y no se siente preparada emocionalmente. Video: Instagram EEG

Mario Irivarren mantiene hermetismo sobre su vida sentimental

Frente a las preguntas sobre si ha considerado cerrar ciclos con Onelia, Mario Irivarren reafirmó su postura de mantener su vida personal en privado.

“Siempre voy a mantener eso en el más estricto privado. No voy a dar detalles sobre cómo estoy o cómo me siento”, recalcó ante la insistencia del reportero.

El exchico reality también prefirió no opinar sobre las declaraciones de su anterior pareja, Vania Bludau, quien recientemente expresó en televisión su incomodidad por la relación pasada con Irivarren. “Sin comentarios”, respondió Mario, marcando distancia respecto a cualquier polémica mediática.

Imagen en pantalla dividida. Izquierda: grupo de hombres en un aeropuerto. Derecha: Vania Bludau es entrevistada de noche con un micrófono
Vania Bludau expresa su indignación en una entrevista nocturna por el polémico ampay de Said Palao, Mario Irivarren y Francho en Argentina, mientras una imagen del grupo aparece en la pantalla dividida.

La actitud reservada de Irivarren contrasta con la exposición pública de Onelia Molina, quien ha enfrentado la presión tanto dentro como fuera del set de Esto es Guerra.

La negativa de Onelia Molina a cumplir con el reto artístico provocó una sanción inmediata para su equipo, los Guerreros, quienes perdieron 100 puntos en la competencia. La situación generó tensión entre los integrantes, ya que la pérdida de puntos afectó su posición frente a los Combatientes.

Mientras algunos compañeros y seguidores del reality aplaudieron la firmeza de Molina al priorizar su salud emocional, otros la criticaron por considerar que faltó compromiso con la dinámica del programa. Durante el episodio, Kevin Díaz mostró su apoyo y consoló a Onelia, dejando en claro que respeta su decisión.

Onelia Molina descarta romance con Kevin Díaz y defiende su derecho a poner límites

En declaraciones posteriores, Onelia Molina fue clara al rechazar cualquier tipo de vínculo sentimental con Kevin Díaz. Aunque reconoció que el modelo le parece una persona atractiva, afirmó estar en un “bloqueo emocional” que no le permite pensar en una nueva relación. Además, criticó la narrativa de “frutinovela” que la producción intentó construir en torno a ella y Díaz.

“No están dimensionando que atrás de este chiste hay sentimientos y personas reales”, reclamó Molina, defendiendo su postura tanto dentro como fuera de pantalla.

Onelia Molina y Kevin Díaz
Onelia Molina rompe en llanto durante los ensayos de 'Esto es guerra' tras rechazar un reto de beso con Kevin Díaz en el reality. (Captura de video)

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