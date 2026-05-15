Sunat: Cronograma de vencimiento de declaración de renta según RUC empieza este 27 de mayo

Declara tu impuesto a la renta si aún no lo ahces. Estas son las fechas límite que debes tener en cuenta y ya se acercan. - Crédito Andina

Ya más de 375 mil personas naturales sin negocio ya presentaron su Declaración Jurada Anual del Impuesto a la Renta 2025 este año. Como se sabe, para esto se viene utilizando el Formulario Virtual N.° 709, disponible, desde fines de marzo, en el portal de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (www.sunat.gob.pe) o en la APP Personas con su celular.

Asimismo, este resultado evidencia un incremento de 117% en las declaraciones presentadas por los contribuyentes en comparación con el año anterior. Pero aún hay personas que no presenta su declaración jurada.

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Se debe recordar que el plazo final para presentar la Declaración de Renta 2025 se inicia el próximo 27 de mayo, de acuerdo con el último dígito del RUC. Para eso se ha establecido un cronograma de vencimientos, que detalla la última fecha para presentar esta información antes la Sunat.

Si ganas más de S/ 37.450 pagas impuesto a la renta. - Crédito Composición Infobae/Sunat

Cronograma de vencimiento de renta

Se debe tener en cuenta que para las personas naturales y las Micro y Pequeñas Empresas (MYPE) comprendidas en el ámbito de aplicación de la Ley N° 31940 existe este cronograma de vencimientos:

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Último dígito del RUC 0, fecha de vencimiento 27/05/2026

Último dígito del RUC 1, fecha de vencimiento 28/05/2026

Último dígito del RUC 2, fecha de vencimiento 29/05/2026

Último dígito del RUC 3, fecha de vencimiento 01/06/2026

Último dígito del RUC 4, fecha de vencimiento 02/06/2026

Último dígito del RUC 5, fecha de vencimiento 03/06/2026

Último dígito del RUC 6, fecha de vencimiento 04/06/2026

Último dígito del RUC 7, fecha de vencimiento 05/06/2026

Último dígito del RUC 8, fecha de vencimiento 08/06/2026

Último dígito del RUC 9, fecha de vencimiento 09/06/2026

Buenos contribuyentes y sujetos no obligados a inscribirse en el RUC, fecha de vencimiento 10/06/2026.

¿Quiénes deben declarar? Contribuyentes que hayan obtenido ingresos anuales hasta el monto máximo de 1.700 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), considerando para tal efecto los ingresos netos anuales del año 2024, gravados con el Impuesto a la Renta.

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Por otro lado, el cronograma general, para negocios y empresas, ya venció, con su última fecha el pasado lunes 13 de abril.

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Quiénes presentan Declaración de Renta 2025

Como se sabe, las personas naturales sin negocio declaran renta este año, en tanto durante el 2025 obtuvieran lo siguientes:

Rentas de Quinta Categoría (en planilla) y, al mismo tiempo, dedujeron gastos de arrendamiento y/o subarrendamiento de inmuebles

Rentas de Cuarta (independientes) y/o Quinta Categoría y Rentas de Fuente Extranjera y determinen un saldo a favor

Rentas de Cuarta y/o Quinta Categoría que hayan atribuido gastos por arrendamiento y/o subarrendamiento a sus cónyuges o concubinos.

Las empresas bajo el Régimen MYPE Tributario ahorrarán aproximadamente S/450 anuales en impuestos con la nueva UIT.

Añadido a esto se debe considerar a quienes tengan un saldo a pagar por Rentas de Primera y/o Segunda Categoría y/o Rentas del Trabajo y/o Rentas de Fuente Extranjera; así como a los que arrastren saldos a favor de ejercicios anteriores y los apliquen contra el impuesto y/o hayan aplicado dichos saldos contra los pagos a cuenta por Rentas de Cuarta Categoría.

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Ya este miércoles 27 de mayo empiezan a vencer los plazos para declarar renta, con los que tengan el 0 como último dígito RUC.