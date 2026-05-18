Roberto Sánchez propone elevar el sueldo mínimo a S/1.500 si gana la segunda vuelta presidencial

En un encuentro con la prensa, se aborda la postura de un eventual gobierno de Juntos por el Perú respecto a la compra de aviones de combate F-16, afirmando que se evaluará la situación sin vetos y en el marco de la modernización de las fuerzas armadas.

Roberto Sánchez, candidato presidencial de Juntos por el Perú, anunció que, de ganar la segunda vuelta, su gestión impulsará el incremento de la remuneración mínima vital (RMV) a S/1.500.

Durante el evento “Diálogo político para una MAPE responsable de oro”, organizado por la Cooperación Económica Suiza en Perú, Sánchez afirmó que el equipo económico de su campaña, coordinado por el exministro Pedro Francke, presentará ante el sector empresarial los fundamentos técnicos y presupuestarios que respaldan la viabilidad de esta medida.

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El candidato remarcó la necesidad de una economía social y de mercado, y criticó los oligopolios y monopolios. “Hemos tenido una reunión con nuestro equipo económico. Estamos en capacidad de sustentar la viabilidad técnica, factibilidad económica y presupuestaria para subir la RMV a S/1.500″, dijo el candidato.

Esta declaración se produjo un día después de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) confirmara la presencia de Sánchez en la segunda vuelta presidencial, donde enfrentará a Keiko Fujimori, candidata de Fuerza Popular. Fujimori no asistió al evento pese a haber sido invitada. Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, quedó relegado al tercer lugar en la contienda, mientras la segunda vuelta está programada para junio.

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Roberto Sánchez aseguró que cuentan con estudios técnicos que demuestran la factibilidad del incremento salarial. EFE/ Renato Pajuelo

Roberto Sánchez y la formalización de la minería ilegal de oro

Tras reunirse con el embajador suizo Paul Garnier, el candidato también se refirió a la problemática de la minería informal e ilegal de oro en el país. Sánchez resaltó la necesidad de avanzar hacia una “formalización de verdad”, subrayando que este proceso debe involucrar a los actores económicos, sociales y políticos para alcanzar acuerdos amplios y efectivos.

“El enfoque debe ser de nueva minería, nuevo pacto social y altos estándares”, afirmó. Añadió que el ejemplo de Suiza demuestra que es posible combinar exigencias elevadas en minería, economía y tributación. En este sentido, insistió en la importancia de acabar con la criminalidad vinculada al sector y, al mismo tiempo, “democratizar el acceso y el derecho de los peruanos a la producción minera”.

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Actualmente, el proceso de formalización REINFO está vigente hasta el 31 de diciembre de 2026 o hasta la entrada en vigor de la nueva Ley MAPE y su reglamento, lo que ocurra primero. Sánchez remarcó que el desafío central es convertir la formalización en una herramienta de desarrollo, inclusión y legalidad para la pequeña minería y minería artesanal.

Juntos por el Perú apuesta por la formalización de la pequeña minería y la MAPE, orientada al desarrollo, la inclusión y la legalidad en el sector aurífero.| Imagen referencial (Fiscalía)

¿Cuál será la posición de Roberto Sánchez y Juntos por el Perú con EEUU?

Sánchez también se dio tiempo para responder por las relaciones que tendría un eventual gobierno suyo con Estados Unidos, luego de un exabrupto diplomático protagonizado hace unas semanas por el gobierno peruano en torno a la compra de aviones caza F-16 y la embajada norteamericana.

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“Nosotros no vetamos ninguna relación con ningún país, creemos que el principio de la autodeterminación, las soberanías y el encuentro cultural de pueblos es vital, pero se hace con estándares de respeto entre naciones”, afirmó.

El candidato agregó que Perú no tiene ningún conflicto pendiente y que su posición es “abrir espacios para la integración de los pueblos, el comercio y la multilateralidad que permitan el desarrollo del país, siempre estaremos de ese lado sin ninguno veto de banderas”.

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Sobre las adquisiciones militares, precisó que “todo ese procedimiento son competencias del gobierno, su regulación por la propia confidencialidad del asunto contractual”, y que su evaluación se realizará “en su momento, sin necesidad de veto, pero sí con condiciones que necesita un país al momento de modernizar sus fuerzas armadas”.

Reiteró que todo debe ejecutarse bajo la ley de contrataciones y que habrá espacio para transparencia, aunque “una cosa es tener información superficial externa y otra será cuando el pueblo nos dé la respuesta”.

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