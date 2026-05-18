Perú

Roberto Sánchez propone elevar el sueldo mínimo a S/1.500 si gana la segunda vuelta presidencial

El candidato de Juntos por el Perú afirmó que su equipo técnico presentará los fundamentos económicos ante los gremios empresariales para respaldar el aumento de la RMV

Guardar
Google icon
En un encuentro con la prensa, se aborda la postura de un eventual gobierno de Juntos por el Perú respecto a la compra de aviones de combate F-16, afirmando que se evaluará la situación sin vetos y en el marco de la modernización de las fuerzas armadas.

Roberto Sánchez, candidato presidencial de Juntos por el Perú, anunció que, de ganar la segunda vuelta, su gestión impulsará el incremento de la remuneración mínima vital (RMV) a S/1.500.

Durante el evento “Diálogo político para una MAPE responsable de oro”, organizado por la Cooperación Económica Suiza en Perú, Sánchez afirmó que el equipo económico de su campaña, coordinado por el exministro Pedro Francke, presentará ante el sector empresarial los fundamentos técnicos y presupuestarios que respaldan la viabilidad de esta medida.

PUBLICIDAD

El candidato remarcó la necesidad de una economía social y de mercado, y criticó los oligopolios y monopolios. “Hemos tenido una reunión con nuestro equipo económico. Estamos en capacidad de sustentar la viabilidad técnica, factibilidad económica y presupuestaria para subir la RMV a S/1.500″, dijo el candidato.

Esta declaración se produjo un día después de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) confirmara la presencia de Sánchez en la segunda vuelta presidencial, donde enfrentará a Keiko Fujimori, candidata de Fuerza Popular. Fujimori no asistió al evento pese a haber sido invitada. Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, quedó relegado al tercer lugar en la contienda, mientras la segunda vuelta está programada para junio.

PUBLICIDAD

Roberto Sánchez Foto: ANGELA PONCE (AP) vía REUTERS
Roberto Sánchez aseguró que cuentan con estudios técnicos que demuestran la factibilidad del incremento salarial. EFE/ Renato Pajuelo

Roberto Sánchez y la formalización de la minería ilegal de oro

Tras reunirse con el embajador suizo Paul Garnier, el candidato también se refirió a la problemática de la minería informal e ilegal de oro en el país. Sánchez resaltó la necesidad de avanzar hacia una “formalización de verdad”, subrayando que este proceso debe involucrar a los actores económicos, sociales y políticos para alcanzar acuerdos amplios y efectivos.

“El enfoque debe ser de nueva minería, nuevo pacto social y altos estándares”, afirmó. Añadió que el ejemplo de Suiza demuestra que es posible combinar exigencias elevadas en minería, economía y tributación. En este sentido, insistió en la importancia de acabar con la criminalidad vinculada al sector y, al mismo tiempo, “democratizar el acceso y el derecho de los peruanos a la producción minera”.

Actualmente, el proceso de formalización REINFO está vigente hasta el 31 de diciembre de 2026 o hasta la entrada en vigor de la nueva Ley MAPE y su reglamento, lo que ocurra primero. Sánchez remarcó que el desafío central es convertir la formalización en una herramienta de desarrollo, inclusión y legalidad para la pequeña minería y minería artesanal.

Fiscalía de la Nación: Estado recupera oro de empresa que se dedicaría a la minería ilegal| Imagen referencial (Fiscalía)
Juntos por el Perú apuesta por la formalización de la pequeña minería y la MAPE, orientada al desarrollo, la inclusión y la legalidad en el sector aurífero.| Imagen referencial (Fiscalía)

¿Cuál será la posición de Roberto Sánchez y Juntos por el Perú con EEUU?

Sánchez también se dio tiempo para responder por las relaciones que tendría un eventual gobierno suyo con Estados Unidos, luego de un exabrupto diplomático protagonizado hace unas semanas por el gobierno peruano en torno a la compra de aviones caza F-16 y la embajada norteamericana.

“Nosotros no vetamos ninguna relación con ningún país, creemos que el principio de la autodeterminación, las soberanías y el encuentro cultural de pueblos es vital, pero se hace con estándares de respeto entre naciones”, afirmó.

El candidato agregó que Perú no tiene ningún conflicto pendiente y que su posición es “abrir espacios para la integración de los pueblos, el comercio y la multilateralidad que permitan el desarrollo del país, siempre estaremos de ese lado sin ninguno veto de banderas”.

Sobre las adquisiciones militares, precisó que “todo ese procedimiento son competencias del gobierno, su regulación por la propia confidencialidad del asunto contractual”, y que su evaluación se realizará “en su momento, sin necesidad de veto, pero sí con condiciones que necesita un país al momento de modernizar sus fuerzas armadas”.

Reiteró que todo debe ejecutarse bajo la ley de contrataciones y que habrá espacio para transparencia, aunque “una cosa es tener información superficial externa y otra será cuando el pueblo nos dé la respuesta”.

Temas Relacionados

Roberto SánchezElecciones 2026Juntos por el Perúsueldo mínimoperu-economia

Más Noticias

Contraloría investiga al JNE por gastos de alimentación a observadores internacionales durante las elecciones 2026

El proceso se inicia luego de que se difundieran imágenes de una celebración organizada por el Jurado Nacional de Elecciones con un costo de S/ 25.000

Contraloría investiga al JNE por gastos de alimentación a observadores internacionales durante las elecciones 2026

“Mia Design”, la tienda virtual de ropa femenina que engañó a cientos de clientas en Marketplace de Facebook: así era su modus operandi

Junior Castillo Sánchez fue detenido en San Martín de Porres tras ser vinculado con más de 400 transferencias que víctimas pagaban mediante billeteras digitales y nunca recibían sus compras. El monto acumulado superaría los S/ 120.000

“Mia Design”, la tienda virtual de ropa femenina que engañó a cientos de clientas en Marketplace de Facebook: así era su modus operandi

Binacional regresa a la Liga 1: Tribunal Constitucional ordena a la FPF su reposición para la temporada 2027

El ‘Poderoso del Sur’ recibió un nuevo fallo a su favor en medio de una larga disputa legal con la Federación Peruana de Fútbol

Binacional regresa a la Liga 1: Tribunal Constitucional ordena a la FPF su reposición para la temporada 2027

Ataque armado en Huaycán: dos sicarios se infiltraron en asamblea de propietarios y desataron el terror entre vecinos

Dos hombres armados se infiltraron en una reunión de la Asociación de Viviendas Las Viñas de Huaycán, en Ate Vitarte, y dispararon a quemarropa contra los asistentes. El presidente de la asociación recibió cuatro impactos de bala y fue trasladado en estado crítico al hospital Hipólito Unanue. La policía no descarta el tráfico de terrenos como móvil

Ataque armado en Huaycán: dos sicarios se infiltraron en asamblea de propietarios y desataron el terror entre vecinos

Chayanne vuelve a Perú con su gira ‘Bailemos otra vez’: fecha, lugar, precios de entradas y todo sobre el show

El ‘papá de todas’ regres a nuestro país para darle punto final a su gira. Conoce todos los detalles del evento

Chayanne vuelve a Perú con su gira ‘Bailemos otra vez’: fecha, lugar, precios de entradas y todo sobre el show
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Contraloría investiga al JNE por gastos de alimentación a observadores internacionales durante las elecciones 2026

Contraloría investiga al JNE por gastos de alimentación a observadores internacionales durante las elecciones 2026

Rafael López Aliaga no asumirá como senador: sería reemplazado por exministro de Alberto Fujimori condenado por corrupción

Delia Espinoza es incorporada al proceso competencial de la JNJ contra el PJ: TC acepta su pedido

Rafael López Aliaga niega apoyo a Keiko Fujimori: consideraría hablar con Juntos por el Perú y Ahora Nación en el Congreso

Resultados ONPE al 100%: Keiko Fujimori y Roberto Sánchez disputarán la segunda vuelta electoral

ENTRETENIMIENTO

Chayanne vuelve a Perú con su gira ‘Bailemos otra vez’: fecha, lugar, precios de entradas y todo sobre el show

Chayanne vuelve a Perú con su gira ‘Bailemos otra vez’: fecha, lugar, precios de entradas y todo sobre el show

Sin Bandera vuelve a Lima con el cierre de su exitoso “Escenas Tour”: fecha, lugar, venta de entradas y más

Pati Lorena llora y le pide perdón a Pablo Heredia por eliminación de ‘La Granja VIP’ y él responde: “Los amo tanto”

Gabriel Meneses fue operado tras caída en EEG y su padre da detalles de su estado de salud: “Todo fue un éxito”

‘La Granja VIP’ cambia de horario: ¿a qué hora serán las galas y desde cuándo?

DEPORTES

Binacional regresa a la Liga 1: Tribunal Constitucional ordena a la FPF su reposición para la temporada 2027

Binacional regresa a la Liga 1: Tribunal Constitucional ordena a la FPF su reposición para la temporada 2027

El inesperado cambio de Sekou Gassama en Universitario tras la sanción contra el ‘Tunche’ Rivera: “Se le abre una posibilidad”

Jorge Araujo deja Universitario y ya tendría nuevo equipo en la Liga 1: Juan Pablo II aparece como destino

¿El ‘Tunche’ Rivera seguirá en Universitario? El oscuro panorama y los detalles de la sanción tras polémica con la camiseta ‘crema’

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026: así están los equipos tras el final de la fecha 15 del Torneo Apertura