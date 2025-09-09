Sin Bandera celebrará sus 25 años en Lima con un concierto inolvidable: fecha, lugar, precio de entradas y todo lo que necesitas saber

El dúo romántico regresa a Perú para festejar su aniversario con un show especial, canciones clásicas y el adelanto de su séptimo disco, prometiendo una noche llena de nostalgia y sorpresas para sus fans (Instagram)

Sin Bandera, referente indiscutible de la balada pop en español, llega a Lima para celebrar un cuarto de siglo de éxitos y emociones. Leonel García y Noel Schajris preparan un show que combinará sus temas icónicos con nuevas composiciones que formarán parte de su próximo álbum, cuyo lanzamiento está previsto para fines de 2025.

El esperado concierto se realizará el 28 de marzo en Multiespacio Costa 21 como parte de su “Escenas Tour”, una gira que recorre América Latina y busca reconectar con varias generaciones de seguidores que han hecho de sus canciones auténticos himnos del amor.

Un cuarto de siglo de música y emociones

El romanticismo de Sin Bandera llega a Lima en una noche especial. Tras 25 años de éxitos, el dúo celebrará con un recorrido musical que revive recuerdos y emociones.

Sin Bandera ha marcado a más de una generación con letras cargadas de sensibilidad y melodías que se convirtieron en refugio para quienes encuentran en sus canciones un eco de sus sentimientos. Con más de 25 años de trayectoria, Leonel García y Noel Schajris construyeron un legado que trascendió fronteras, vendiendo millones de discos y ofreciendo conciertos en diversos países.

La banda, formada a inicios de los años 2000, logró posicionar sus temas entre los más escuchados de la balada pop. Clásicos como “Entra en mi vida”, “Kilómetros”, “Mientes tan bien” y “Que lloro” no solo conquistaron radios, sino también corazones. Su estilo íntimo y profundo los llevó a ocupar un lugar privilegiado dentro de la música en español.

Leonel y Noel destacaron que este aniversario tiene un significado especial. “Estos 25 años han sido un viaje lleno de canciones, historias y momentos irrepetibles. Queremos agradecer a nuestro público por acompañarnos siempre. Este nuevo álbum es nuestra manera de devolverles todo ese amor”, afirmaron en un comunicado reciente.

El concierto en Lima no será una simple retrospectiva, sino un encuentro con su esencia y con la de sus seguidores. Habrá espacio para los clásicos que marcaron épocas, pero también para adelantar el futuro sonoro que preparan con su próximo disco.

“Escenas Tour”: un viaje íntimo y renovado

Con el "Escenas Tour", Sin Bandera propone un viaje musical único. El show promete clásicos que marcaron épocas y estrenos que anticipan la nueva etapa artística del dúo.

El espectáculo en Multiespacio Costa 21 forma parte de la gira internacional “Escenas Tour”, un recorrido diseñado para unir pasado y presente en un mismo escenario. El setlist incluirá los grandes éxitos que acompañaron miles de historias personales, junto a piezas inéditas que prometen sorprender.

El nuevo álbum, cuyo lanzamiento se espera para fines de 2025, abrirá una etapa diferente para Sin Bandera. Según revelaron, las nuevas canciones conservarán el espíritu romántico que los caracteriza, pero explorarán arreglos frescos y matices más contemporáneos. “Este disco es muy especial, marca el inicio de una nueva era para nosotros”, señalaron.

El “Escenas Tour” busca generar una experiencia sensorial única. La propuesta combina una cuidada producción visual, sonido envolvente y un concepto artístico que juega con recuerdos y emociones. Todo esto está pensado para crear un puente entre generaciones, permitiendo que quienes crecieron con su música puedan compartir el concierto con nuevas audiencias.

Los organizadores destacan que la puesta en escena tendrá un diseño innovador. Se proyectarán imágenes que recorren la historia del dúo y sus principales momentos sobre los escenarios del mundo. La producción también integrará secciones acústicas donde los artistas interactuarán directamente con el público, creando instantes cargados de intimidad y complicidad.

Detalles del concierto y precios de las entradas

El esperado concierto será en marzo de 2025 en Costa 21. La pre-venta inicia el 10 de septiembre, con boletos desde S/.149 y opciones exclusivas para los más fanáticos.

El encuentro está programado para el 28 de marzo de 2025 en Multiespacio Costa 21, uno de los recintos más reconocidos de Lima para conciertos masivos. Se espera la asistencia de miles de seguidores, consolidando el evento como una de las citas musicales más importantes del año.

La pre-venta de entradas se realizará entre el 10 y el 17 de septiembre. Durante ese periodo, se aplicará un descuento del 20% en todas las zonas utilizando cualquier tarjeta de crédito. Los tickets estarán disponibles tanto en la plataforma digital de Teleticket como en sus módulos presenciales autorizados.

Los precios en pre-venta son los siguientes:

Zona 25 años: S/. 358

Platinum: S/. 299

VIP: S/. 223

General: S/. 149

La expectativa por el show ha generado una alta demanda anticipada. Los organizadores recomiendan adquirir los boletos lo antes posible para asegurar un buen lugar. Además, se estima que las localidades más cercanas al escenario se agotarán rápidamente debido a la magnitud del evento.

El anuncio del concierto ha generado un impacto notable en redes sociales. Miles de comentarios expresan entusiasmo, compartiendo recuerdos asociados a las canciones del dúo. La propuesta de Sin Bandera apela a la nostalgia, pero también al presente, conectando emociones a través de nuevas melodías que pronto verán la luz.

Con esta propuesta, el retorno de Sin Bandera a Lima promete convertirse en un acontecimiento musical cargado de emoción, arte y memorias compartidas. La celebración de sus 25 años de trayectoria no solo repasa su historia, sino que abre una nueva página para el dúo, reafirmando su lugar dentro de la balada pop y su vínculo con el público peruano.