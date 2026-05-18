Cierre parcial de Morales Duárez: recomiendan salir hasta cuatro horas antes para evitar tráfico rumbo al Jorge Chávez

Si se dirige al Aeropuerto Jorge Chávez, planifique su ruta con anticipación. Ha comenzado un cierre parcial en la Av. Morales Duárez por la construcción del Puente Santa Rosa, lo que ha generado un significativo aumento del tráfico en la zona. Las autoridades han habilitado vías auxiliares para mitigar el impacto.

El inicio del plan de desvíos vehiculares en la avenida Morales Duárez ya genera cambios en el tránsito hacia el nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Desde el domingo 17 de mayo, conductores y pasajeros enfrentan restricciones parciales en uno de los principales accesos al terminal aéreo, debido al comienzo de las obras del Puente Santa Rosa en el Callao.

La intervención forma parte de un proyecto impulsado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), con el objetivo de mejorar la conexión entre Lima, el Callao y el aeropuerto. La medida incluye el cierre parcial de aproximadamente 600 metros de la avenida Morales Duárez, entre el jirón Ucayali y la calle 28 de Julio.

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Durante las primeras horas del lunes, primer día laborable con el nuevo esquema vial, autoridades y conductores reportaron tránsito lento en distintos puntos de la zona. Aunque la vía auxiliar implementada para mantener la circulación no registró congestión extrema en las primeras horas, los tiempos de traslado empezaron a extenderse en dirección al aeropuerto.

Se recomendó a los pasajeros salir con varias horas de anticipación para evitar contratiempos ante las demoras previstas en los desplazamientos hacia el terminal aéreo. Las autoridades y conductores advirtieron que los tiempos de viaje podrían extenderse considerablemente debido al nuevo esquema vial implementado en la zona de acceso al aeropuerto.

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Restricciones parciales en Morales Duárez permanecerán dos años

Inicio de restricciones parciales en Morales Duárez. Ministerio de Transportes y Comunicaciones del Perú

El plan de desvíos contempla restricciones parciales al tránsito mientras se ejecuten los trabajos preliminares del Puente Santa Rosa. Según informó el MTC, la modificación vial permanecerá vigente durante aproximadamente dos años.

La avenida Morales Duárez mantendrá habilitado el tránsito en sentido desde la avenida Faucett hacia Gambetta. En cambio, los vehículos que circulen desde Gambetta con dirección a Faucett deberán utilizar una vía auxiliar instalada en la zona intervenida.

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Además, los conductores que salgan del aeropuerto y necesiten realizar retorno también tendrán que desplazarse por el desvío temporal. Para implementar esta medida, personal encargado colocó vallas rojas y blancas en el tramo restringido.

El proyecto del Puente Santa Rosa busca convertirse en el acceso definitivo hacia el nuevo terminal del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Según información del MTC recogida por Andina, la obra pretende reducir la congestión vehicular y facilitar el desplazamiento de pasajeros, transporte de carga y vehículos particulares.

La primera etapa incluye trabajos de infraestructura vial en distintos frentes. Entre las obras programadas figuran la construcción de muros de contención, pasos a desnivel, puentes de giro Este y Oeste, además de ramales de ingreso y salida al aeropuerto.

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El proyecto también incorpora rampas de acceso y un puente principal sobre el río Rímac. Las autoridades precisaron que estas intervenciones forman parte de un plan integral de conectividad entre Lima y el Callao.

El MTC indicó que la ejecución estará a cargo del Consorcio Puente Chalaco y que la culminación de la infraestructura se encuentra prevista para finales del año 2028.

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Recomiendan anticipar viajes hacia el aeropuerto

Primer día laboral evidencia tránsito lento hacia el aeropuerto. Ministerio de Transportes y Comunicaciones del Perú

El inicio de las restricciones coincide con el incremento del flujo vehicular hacia el nuevo aeropuerto, situación que podría elevar los tiempos de traslado durante las próximas semanas.

Se advirtió que las personas con vuelos programados deberán considerar un mayor tiempo de traslado para llegar al terminal aéreo, debido al plan de desvío vehicular implementado en la avenida Morales Duárez por el inicio de las obras del puente Santa Rosa.

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Las autoridades reiteraron que el tránsito en Morales Duárez no quedará completamente interrumpido. Sin embargo, reconocieron que los cambios temporales en la circulación podrían generar demoras mientras los conductores se adaptan al nuevo esquema vial implementado en el Callao.