Sebastián Gonzales Zela debutó como goleador en la liga canadiense y selló triunfo de Inter Toronto ante Pacific FC

El delantero peruano marcó su primer gol con la camiseta de Inter Toronto al minuto 70 y selló la victoria por 1-0 ante Pacific FC, colocando al equipo canadiense en el tercer puesto de la Canadian Premier League (One Soccer)

Sebastián Gonzales Zela firmó su primer gol con Inter Toronto y resolvió un partido ajustado en la Canadian Premier League. El atacante peruano anotó el 1-0 sobre Pacific FC en la sexta jornada del certamen y le dio a su equipo una victoria fuera de casa que lo sostuvo en la parte alta de la clasificación.

El conjunto visitante alcanzó 11 puntos y quedó en el tercer puesto, a cinco unidades del líder Forge, en una competencia que entrega plazas a semifinales para los cuatro mejores.

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El tanto también significó un impulso personal para el futbolista peruano, que había llegado al club canadiense después de una temporada sin goles en el fútbol de Albania.

Un partido cerrado que se resolvió en el segundo tiempo

Pacific FC desperdició un penal en el primer tiempo y dejó con vida a un Inter Toronto que resistió el golpe, esperó su momento y terminó creciendo hasta dominar la noche canadiense. (Inter Toronto Football Club)

El encuentro tuvo un desarrollo equilibrado durante la etapa inicial. Tanto Pacific FC como Inter Toronto buscaron instalarse en campo rival y ensayaron remates de media distancia, aunque sin generar una superioridad clara. La acción más determinante de ese tramo favoreció al cuadro local a los 21 minutos, cuando el mexicano Alejandro Díaz dispuso de un penal, pero no consiguió convertir desde los doce pasos.

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Esa jugada sostuvo la paridad en un partido de escaso margen. Pacific dejó pasar su opción más clara antes del descanso e Inter Toronto logró mantenerse en partido hasta encontrar mejores respuestas en la segunda mitad. El marcador siguió abierto durante varios pasajes, con un trámite exigente y sin demasiadas concesiones defensivas.

Después del entretiempo, el equipo visitante asumió una postura más ambiciosa con la pelota. Inter Toronto logró avanzar con más continuidad, ocupó mejor los espacios y aumentó su producción ofensiva. El conjunto visitante acumuló 15 remates, de los cuales seis llevaron verdadero peligro sobre el arco rival, una señal del cambio de dominio que se produjo con el paso de los minutos.

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El gol de Gonzales Zela cambió la noche de Inter Toronto

Sebastián Gonzales Zela apareció en el minuto 70 como aparecen los delanteros en las noches grandes: silencioso hasta el instante justo y letal para cambiar el destino del partido. (One Soccer)

La jugada decisiva llegó a los 70 minutos. Ariel Almagro envió un centro desde el sector izquierdo hacia el área de Pacific FC y allí apareció Sebastián Gonzales Zela para conectar con un remate potente que venció la resistencia del arquero canadiense Eeias Himaras. La definición rompió el equilibrio y le dio forma al único tanto del compromiso.

El delantero peruano había comenzado el partido como titular y permaneció en la cancha durante todo el encuentro. Su aporte no solo resultó determinante para el resultado, sino que además le permitió registrar su primera anotación oficial con la camiseta de Inter Toronto desde su incorporación al club. El gol representó una respuesta concreta en un momento importante del torneo y lo ubicó como la figura principal de la jornada para su equipo.

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La ventaja se volvió más favorable para Inter Toronto poco después. El defensor Juan Quintana, jugador de Pacific FC, recibió tarjeta roja directa tras una fuerte infracción sobre un adversario. Con superioridad numérica, el conjunto visitante administró mejor la posesión, redujo los riesgos y protegió la diferencia hasta el final del partido.

El triunfo lo dejó tercero y cortó una sequía personal

La victoria acomodó a Inter Toronto entre los protagonistas del campeonato, pero también significó un desahogo para Gonzales Zela, que volvió a celebrar un gol después de mucho tiempo. (One Soccer)

Con esta victoria, Inter Toronto llegó a 11 puntos y se acomodó en el tercer lugar de la tabla. El equipo quedó a cinco unidades de Forge, actual líder del campeonato, y se mantuvo dentro de la zona de clasificación a semifinales, reservada para los cuatro primeros de la Canadian Premier League.

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El resultado también tuvo un peso especial para Gonzales Zela. Antes de su llegada al fútbol canadiense, el atacante había pasado por Teuta, en Albania, donde no logró marcar durante toda la temporada. Su estreno goleador en Canadá, por lo tanto, tuvo un valor deportivo adicional dentro de su proceso de adaptación y competencia en el exterior.

El próximo compromiso de Inter Toronto será como visitante ante HFX Wanderers, un rival que acumula cinco partidos seguidos sin ganar en el torneo. El cruce aparecerá como una nueva oportunidad para que el equipo prolongue su avance en la tabla y para que el delantero peruano busque continuidad después de un partido en el que dejó una marca directa en el resultado.

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