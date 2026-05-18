La hija de 'Cachay' enfrenta al agresor de su padre y promete justicia tras el violento incidente en Olmos

El cómico José Luis Cachay Ramos fue empujado desde las gradas durante una presentación en Olmos, Lambayeque, y terminó hospitalizado con fractura en el brazo. (Instagram Janeth Cachay / José Luis Cachay)

El cómico peruano José Luis Cachay Ramos quedó hospitalizado con una fractura en el brazo tras ser empujado desde las gradas durante una presentación en el local Los Algarrobos, en el distrito de Olmos, Lambayeque, en un incidente que se viralizó en redes sociales y desató una ola de indignación. Su hija, Janeth Cachay, reaccionó con furia a través de Instagram y advirtió que el responsable tendrá que responder ante las autoridades.

El hecho ocurrió mientras el artista realizaba una imitación de Juan Gabriel e interactuaba con el público, como es habitual en sus presentaciones. Según las imágenes difundidas en redes, el cómico se acercó a un hombre ubicado entre los asistentes y le dedicó parte de su rutina. La reacción del espectador fue violenta: lo empujó con fuerza mientras Cachay se encontraba de espaldas, lo que provocó que cayera rodando por las gradas ante los gritos de los presentes.

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“Estaba haciendo un personaje como todos los comediantes, es un personaje que coquetea y juega con el público. Cuando lo veo serio, trato de esquivarlo, me volteo, él aprovecha y me avienta con todo”, declaró el propio Cachay desde el hospital al programa ‘Arriba mi Gente’. El artista añadió que su reacción instintiva le evitó lesiones más graves: “Mi reacción ha sido rápida porque yo pensé en mi columna y por eso tiré las manos para atrás y mi cabeza para adelante. Ahí es donde me fracturo todo el brazo”, detalló.

Una hija que no se quedó callada

La noticia llegó a Janeth Cachay por las redes sociales, y su reacción no tardó. A través de una historia en Instagram, la hija del cómico expresó su indignación y anunció que se interpondrá la denuncia correspondiente. “Qué triste despertar y ver ese video, afortunadamente mi papá está bien de la cabeza, pero amortiguó el golpe con el brazo. Ya veremos cómo le va al tipo con las autoridades”, escribió Janeth.

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El hijo de un cómico comparte el terrible momento en que su padre fue empujado durante una presentación de show cómico en Olmos. Afortunadamente, el artista logró protegerse con el brazo y el agresor ahora enfrentará a las autoridades. Video: Instagram Janeth Cachay / Noticia Clave

En su mensaje, la creadora digital dejó en claro que el agresor ya fue identificado y que el caso no quedará impune. Su pronunciamiento se convirtió en uno de los más comentados en redes, donde seguidores del humorista respaldaron la postura de la familia y exigieron sanciones contra el responsable.

El agresor fue identificado por el propio Cachay en declaraciones televisivas como Julio M. Maraví. El hombre fue retenido en el lugar por asistentes del evento y trasladado a la comisaría del sector, donde quedó bajo custodia mientras las autoridades inician las investigaciones correspondientes. Hasta el momento ni el agresor ni su familia se han comunicado con el cómico para asumir los gastos médicos generados.

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“Ya está detenido, todavía no sé nada de la familia. Yo estoy haciendo mis gastos”, señaló Cachay, quien indicó que viene costeando su tratamiento de su propio bolsillo —aproximadamente 130 soles— al no contar con seguro particular.

El diagnóstico y lo que pudo ser peor

Los exámenes realizados en el centro de salud de Olmos confirmaron una fractura en el brazo del artista, además de lesiones visibles en el rostro y el oído. El cómico permanece internado bajo observación médica mientras aguarda la evolución de su recuperación.

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Janeth Cachay, hija del humorista, anunció que presentarán una denuncia y advirtió que el agresor enfrentará a las autoridades. (Instagram Janeth Cachay)

Cachay reconoció que la caída pudo haber tenido consecuencias mucho más graves. Durante su presentación en el programa ‘Arriba mi Gente’, el artista reveló que en el momento del empujón pensó en proteger su columna y su cabeza, lo que lo llevó a extender los brazos hacia atrás para amortiguar el impacto. Esa decisión instintiva le salvó de lesiones en zonas más delicadas, aunque le costó la fractura del brazo. “También pensé que podía caer encima de alguien”, agregó.

El show fue suspendido de forma definitiva tras el incidente. Cachay se presentaba esa noche en el local Los Algarrobos junto a los cómicos Kike Suero y Puchito, en un espectáculo que reunió a decenas de asistentes. El ambiente festivo se transformó en caos en cuestión de segundos: mientras algunos espectadores intentaban auxiliar al humorista, otros reclamaban al agresor con frases como “Si no te gusta no vengas” e “Es su trabajo”.

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El caso generó numerosas muestras de solidaridad en redes sociales, donde colegas del medio artístico y seguidores del cómico exigieron garantías para la seguridad de los artistas en presentaciones en vivo. Las autoridades mantienen al presunto agresor bajo investigación en la dependencia policial de Olmos, a la espera de que se defina su situación legal.