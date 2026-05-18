¿Qué causó el triple choque del Metropolitano? Las hipótesis que maneja la ATU tras accidente con 42 heridos

La imagen muestra el estado de los buses del Metropolitano afectados por un accidente en Miraflores, con parabrisas destrozados y asientos dañados en el interior evidenciando la magnitud del impacto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El choque entre tres buses del Metropolitano ocurrido este lunes en la estación Angamos, en Miraflores, dejó al menos 42 pasajeros heridos y volvió a poner en duda la seguridad del principal sistema de transporte masivo de Lima. El accidente se registró durante la hora punta de la mañana, cuando cientos de usuarios se desplazaban por la Vía Expresa rumbo a sus centros de trabajo y estudio. La violenta colisión obligó a evacuar las unidades y movilizó ambulancias, bomberos y personal policial hacia la zona.

Mientras los heridos eran trasladados a hospitales y clínicas cercanas, comenzaron a surgir las primeras interrogantes sobre las posibles causas del accidente. Aunque la ATU y la Policía Nacional del Perú (PNP) iniciaron las investigaciones para determinar responsabilidades, el nuevo incidente reavivó el debate sobre el mantenimiento de la flota, la capacitación de los conductores y la seguridad de los cerca de 700 mil usuarios que utilizan diariamente el Metropolitano.

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Falla mecánica, desgaste y error humano: las hipótesis tras el choque del Metropolitano

Un inspector muestra el avanzado estado de corrosión en la base de un poste de un bus del Metropolitano, evidenciando la inseguridad tras el accidente en Miraflores. (Canal N)

El accidente ocurrió poco después de las 8:00 a. m. en el tramo comprendido entre las estaciones Angamos y Ricardo Palma, en plena vía exclusiva del sistema. Las imágenes difundidas por usuarios y medios de comunicación mostraron a los pasajeros descendiendo rápidamente de los buses tras el impacto, mientras varios vehículos permanecían detenidos en una larga fila que paralizó parcialmente el servicio.

Según información del Ministerio de Salud (Minsa), el choque movilizó diez ambulancias del SAMU, que trasladaron a decenas de lesionados hacia diferentes centros médicos. El Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa activó protocolos especiales y recibió a 15 heridos para atención inmediata, mientras otras personas fueron derivadas a clínicas privadas, entre ellas la clínica Javier Prado y Maison de Santé.

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Aunque las autoridades todavía no han emitido un informe oficial sobre las causas exactas del accidente, una de las hipótesis que toma fuerza es la posible falla mecánica en alguna de las unidades involucradas. Diversos pasajeros indicaron que dentro de los buses se observaban signos de deterioro, como pasamanos oxidados, piezas flojas y estructuras metálicas en mal estado.

“Habían fierros oxidados y clavos que no estaban bien puestos”, relató a ATV una de las personas afectadas tras el accidente, mientras esperaba atención médica. Estas versiones ahora forman parte de las diligencias que deberán realizar los especialistas de la ATU y peritos de la PNP.

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Otro de los factores que viene siendo analizado es la antigüedad de los buses del sistema. De acuerdo con lo señalado por algunos usuarios y especialistas consultados en reportes televisivos, varias unidades del Metropolitano tendrían alrededor de 12 años de funcionamiento, plazo que estaría cercano o incluso por encima de su vida útil recomendada para operaciones de transporte urbano intensivo.

A ello se suma la posibilidad de un error humano. Las autoridades también investigan si hubo exceso de velocidad, una mala maniobra o falta de distancia de seguridad entre las unidades.

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Dos menores y mujeres embarazadas entre los heridos: preocupación por la seguridad del sistema

Imágenes impactantes de la escena del accidente del Metropolitano que paralizó parte de la ciudad. Observe de cerca la magnitud de la colisión, el trabajo de los bomberos y el personal de la ATU, y el estado en que quedaron los buses tras el fuerte impacto | Canal N

Entre los pasajeros afectados figuran dos menores de edad y dos mujeres gestantes, situación que incrementó la preocupación de familiares y usuarios del sistema de transporte. En la clínica Javier Prado fueron atendidos al menos 25 heridos, varios de ellos con golpes en la cabeza, brazos y piernas producto del fuerte impacto entre las unidades.

Hasta el cierre de los primeros reportes, el estado de salud de las mujeres embarazadas seguía siendo reservado. Personal médico evitó brindar mayores detalles mientras continuaban las evaluaciones clínicas correspondientes.

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El accidente también volvió a poner atención sobre otros incidentes recientes registrados en el sistema del Metropolitano. Hace apenas dos semanas, otro bus chocó violentamente contra estructuras metálicas cerca de la estación Andrés Reyes, dejando 18 personas heridas. Meses antes, en enero, una unidad se empotró contra la base de un puente en la estación México, en La Victoria, accidente que dejó 46 pasajeros afectados.

La repetición de estos casos ha generado cuestionamientos sobre las condiciones operativas del servicio y los controles realizados a las unidades que circulan diariamente por la Vía Expresa. Mientras avanzan las investigaciones, la ATU deberá determinar si existieron fallas en el mantenimiento de los buses, negligencia operativa o problemas relacionados con la conducción.

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Durante varias horas, el choque múltiple generó congestión en las estaciones y retrasos en el servicio del Metropolitano, afectando a miles de pasajeros que intentaban llegar a sus destinos en plena mañana laboral. En redes sociales, numerosos usuarios compartieron imágenes del momento posterior al impacto y denunciaron constantes problemas en el sistema de transporte.

La Policía Nacional y representantes de la ATU permanecieron en los exteriores de las clínicas y hospitales recopilando testimonios de pasajeros y revisando información relacionada con las unidades involucradas en el accidente ocurrido en Miraflores.

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