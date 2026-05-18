Jhonny Baldovino, asesor legal de SAFAP, sobre el caso del ‘Tunche’ Rivera: “El jugador tiene un equipo de abogados que lo está asesorando”

El asesor legal Jhonny Baldovino afirmó que la Asociación de Futbolistas Agremiados del Perú no participa en la disputa disciplinaria, ya que Rivera decidió no solicitar respaldo y cuenta con su propio equipo jurídico (Jax Latin Media)

La situación jurídica de José Rivera, conocido como “Tunche”, ha generado atención en el entorno futbolístico nacional luego de que el club Universitario de Deportes comunicara el inicio de un proceso disciplinario en su contra.

El asesor legal de la Asociación de Futbolistas Agremiados del Perú (SAFAP), Jhonny Baldovino, aclaró que la agremiación no ha intervenido en este caso, ya que Rivera optó por no acudir a la institución para solicitar respaldo.

PUBLICIDAD

Según Baldovino, el conflicto debe resolverse conforme a los reglamentos internos de la entidad deportiva y los acuerdos firmados entre ambas partes, en un marco legal que ofrece protecciones tanto al club como al jugador involucrado.

Procedimiento disciplinario contra José Rivera: plazos y opciones

El futuro de José Rivera quedó bajo evaluación interna luego de que Universitario iniciara un procedimiento formal que obliga al jugador a presentar sus descargos en los próximos días. (Jax Latin Media)

El club Universitario de Deportes notificó a José Rivera mediante una carta de preaviso de despido, otorgándole un plazo de seis días para que presente su descargo formal, de acuerdo con los protocolos establecidos en la normativa laboral vigente. Durante este período, el jugador permanece apartado de los entrenamientos.

PUBLICIDAD

Según indicó Jhonny Baldovino, una vez concluido el plazo, la directiva evalúa si corresponde la desvinculación definitiva, la aplicación de una multa, o la imposición de una suspensión, ya sea con o sin goce de remuneración.

Baldovino, asesor de la SAFAP, detalló que “la situación debe ser analizada bajo lo que estipulan tanto el reglamento interno de trabajo, como el contrato laboral y el acuerdo de imagen que tenga el futbolista con el club”. Destacó que todas las opciones sancionatorias están previstas en la normativa y su aplicación depende de la valoración que realice la institución sobre la gravedad de la falta atribuida.

PUBLICIDAD

El abogado también señaló que Rivera cuenta con representación profesional: “Hasta donde tengo conocimiento, el jugador tiene un equipo de abogados que lo está asesorando”, precisó Baldovino. El proceso, subrayó, se desarrolla dentro de los cauces legales y el club debe emitir una decisión ajustada a derecho una vez finalizado el plazo concedido al jugador.

Rol de la agremiación y autonomía de las partes en conflictos laborales

Jhonny Baldovino aclaró que SAFAP no participa en el caso de José Rivera, ya que el delantero decidió afrontar el proceso acompañado por abogados particulares. (Universitario de Deportes)

En referencia a la posible intervención de la Asociación de Futbolistas Agremiados del Perú, Baldovino puntualizó que acudir a la agremiación es un acto voluntario y no una exigencia para los deportistas. “No existe una posición de la agremiación porque el jugador no se acercó a solicitar apoyo”, afirmó el asesor legal, subrayando que la responsabilidad de resolver este tipo de conflictos recae, en primera instancia, en el club y el futbolista.

PUBLICIDAD

La entidad gremial solo interviene cuando uno de sus afiliados solicita expresamente su participación. En este caso, Rivera prefirió gestionar su defensa a través de su propio equipo legal. Baldovino insistió en que “el futbolista no se encuentra desprotegido”, ya que tanto la legislación nacional como los reglamentos laborales del deporte amparan los derechos y obligaciones de ambas partes involucradas en el vínculo contractual.

Este enfoque refuerza la autonomía de los futbolistas para decidir cómo abordar disputas contractuales o disciplinarias, siempre dentro del marco legal y normativo que rige la actividad profesional en el fútbol peruano.

PUBLICIDAD

Garantías legales y cumplimiento de procedimientos en Universitario

Según Jhonny Baldovino, Universitario viene actuando dentro de los márgenes legales al respetar el derecho de defensa y los procedimientos establecidos para sanciones internas. (Universitario de Deportes)

El asesor legal de la SAFAP remarcó que, hasta el momento, el club Universitario de Deportes ha seguido los pasos previstos por la ley y las regulaciones internas. “Tengo entendido que el club está actuando conforme a lo que determina la ley, sin arbitrariedades ni decisiones motivadas por intereses ajenos a la normativa”, afirmó Baldovino.

La protección legal para los jugadores deriva del cumplimiento de los procedimientos formales y la posibilidad de descargo antes de la imposición de cualquier sanción. Según explicó Baldovino, el marco regulatorio vigente obliga a las instituciones a notificar cualquier medida disciplinaria y a conceder al afectado un período razonable para ejercer su defensa.

PUBLICIDAD

El caso de José Rivera pone de relieve la importancia de respetar las garantías procesales y la transparencia en la gestión de disputas laborales en el fútbol profesional. La decisión final que adopte Universitario deberá sustentarse en la documentación contractual y los informes internos, asegurando que el proceso se mantenga dentro de los límites legales establecidos.