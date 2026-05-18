Universitario analiza el regreso de Raúl Ruidíaz para el Torneo Clausura 2026: “Se están realizando consultas”

El delantero, autor del gol que derrotó al Universitario con Atlético Grau, se convierte en alternativa principal de la directiva crema para reforzar el ataque en el Clausura y suplir las próximas bajas ofensivas del plantel (Universitario de Deportes)

El futuro de Raúl Ruidíaz podría vincularlo otra vez con Universitario de Deportes, el club donde se formó como delantero y alcanzó reconocimiento nacional.

Tras marcar el gol de la victoria de Atlético Grau ante Universitario en la jornada 15 del Torneo Apertura, las conversaciones internas en la directiva ‘merengue’ se intensificaron, contemplando su retorno para reforzar el equipo de cara al Clausura.

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El contexto es propicio: la inminente salida de jugadores como Sekou Gassama y la posible partida de José Rivera abren vacantes ofensivas, mientras el propio Ruidíaz ha manifestado públicamente su afecto por la camiseta crema. El club analiza la factibilidad económica y contractual de una operación que genera expectativa entre los aficionados.

Universitario busca alternativas ofensivas para el Clausura

Universitario comenzó a mover piezas pensando en el Clausura y el nombre de Raúl Ruidíaz volvió a aparecer en Ate como una posibilidad capaz de encender otra vez la ilusión crema. (Atlético Grau)

A pocas fechas de concluir el Torneo Apertura 2026, Universitario de Deportes evalúa cambios significativos en su plantilla con miras a la segunda parte del año. La dirección deportiva, encabezada por la administración de Ate, ha iniciado rondas de consulta internas para determinar la viabilidad de nuevas incorporaciones, en particular ante la inminente salida del delantero Sekou Gassama y el interés de equipos extranjeros en José Rivera.

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El periodista Horacio Zimmermann informó en su programa ‘Doble Punta’ que la posibilidad de sumar a Raúl Ruidíaz ya está siendo considerada dentro del club. “Se está evaluando en Universitario la contratación de quien anotó el gol para Grau, Raúl Ruidíaz, para la segunda mitad del año. Se están realizando consultas internas sobre los objetivos y las posibilidades reales”, explicó Zimmermann, subrayando que la operación depende de la regularización contractual del jugador con Atlético Grau.

Entre las alternativas analizadas, el nombre de Ruidíaz destaca por su trayectoria y conexión emocional con la institución, además de su reciente desempeño en el torneo local. La administración busca equilibrar la experiencia y el rendimiento con la sostenibilidad financiera, tema central en las discusiones actuales.

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El protagonismo de Ruidíaz en la última victoria de Grau

Raúl Ruidíaz volvió al Monumental como rival, marcó el gol de la victoria para Atlético Grau y dejó una escena cargada de nostalgia al evitar celebrar frente a la hinchada crema. (Atlético Grau)

El pasado fin de semana, Atlético Grau sorprendió en el estadio Monumental al imponerse por la mínima diferencia ante Universitario. El único gol del encuentro fue obra de Raúl Ruidíaz, quien capitalizó una asistencia de Rafael Guarderas para definir con precisión ante el portero Miguel Vargas.

Tras el partido, Ruidíaz declaró a la señal oficial de la Liga 1: “La verdad, muy contento, más por la situación que estamos pasando. Necesitábamos ganar, así que estos tres puntos nos van a venir muy bien para lo que viene”. El delantero, que no celebró el tanto por respeto a Universitario, añadió: “No lo celebré por respeto. Tanto amor, tanto cariño a esta institución”. Consultado sobre su vínculo con el club de Ate, Ruidíaz fue enfático: “Sí, obviamente. Se extraña la hinchada, es hermoso”.

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El gol de la fecha 15 no solo definió el resultado, sino que reforzó la noción de que Ruidíaz mantiene un nivel competitivo capaz de aportar en escenarios de alta exigencia. Su capacidad de decisión en el área y su historial con la camiseta crema reavivaron el interés de Universitario, que ya había intentado su fichaje en temporadas anteriores.

Antecedentes y próximos compromisos del club crema

Universitario prepara una agenda exigente entre Montevideo y la Liga 1, aunque en paralelo la directiva mantiene bajo evaluación el posible regreso de Raúl Ruidíaz para el Clausura. (Universitario de Deportes)

El interés de Universitario por Raúl Ruidíaz no es nuevo. En 2024 hubo un acercamiento formal, aunque las partes no lograron acordar los términos económicos, y en 2025 las negociaciones volvieron a reactivarse sin éxito. Por entonces, el club optó por refuerzos internacionales para su línea ofensiva.

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Actualmente, el equipo dirigido por la administración de Ate debe afrontar un calendario exigente. Este miércoles 20 de mayo, Universitario visitará a Nacional en el estadio Gran Parque Central de Montevideo, en un duelo clave por la Copa Libertadores. El resultado será determinante para sus aspiraciones de avanzar a octavos de final y de asegurar, al menos, su presencia en la fase eliminatoria de la Copa Sudamericana.

Después del compromiso internacional, Universitario volverá al torneo local con una visita al CD Moquegua el sábado 23 de mayo, partido en el que está obligado a obtener un triunfo para fortalecer su posición en la tabla acumulada. Mientras el plantel se concentra en estos retos inmediatos, la posible reincorporación de Ruidíaz sigue siendo tema de análisis en la directiva, que busca fortalecer la ofensiva sin comprometer el equilibrio económico.

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La situación de Raúl Ruidíaz será monitoreada en las próximas semanas, a medida que avance el proceso de evaluación interna y se clarifiquen los detalles contractuales con Atlético Grau, el club con el que el delantero mantiene vínculo vigente.