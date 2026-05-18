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Día Internacional de los Museos: propósito y la razón de la conmemoración que destaca el papel social de las instituciones culturales

La conmemoración anual promueve el acercamiento entre comunidades y culturas, impulsando actividades que refuerzan la función de los museos como espacios de intercambio, educación y preservación del patrimonio en más de ciento cincuenta países

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Día Internacional de los Museos – Museos del Perú – Perú – deportes – 18 mayo
La conmemoración mundial del 18 de mayo invita a examinar cómo los museos evolucionan como espacios de cohesión social frente a los desafíos contemporáneos de polarización y diversidad cultural (Andina)

El Día Internacional de los Museos, instaurado por el Consejo Internacional de Museos (ICOM) en 1977, se conmemora cada 18 de mayo con el objetivo de elevar la conciencia global sobre la función de los museos como espacios de encuentro, aprendizaje y preservación del patrimonio.

Durante esta jornada, miles de museos en más de 150 países se suman con actividades orientadas a fortalecer el diálogo intercultural y subrayar la importancia de estas instituciones como agentes de cohesión social, educación y respeto por la diversidad.

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El lema propuesto para la edición de 2026 es “Museos uniendo un mundo dividido”, enfatizando el potencial de los museos para actuar como puentes en sociedades fragmentadas.

Origen del Día Internacional de los Museos

Día Internacional de los Museos – Museos del Perú – Perú – deportes – 18 mayo
El Consejo Internacional de Museos instauró esta conmemoración en 1977 para destacar el valor de los museos como espacios de intercambio cultural y cooperación global. (Andina)

La creación del Día Internacional de los Museos responde a una iniciativa del Consejo Internacional de Museos, organismo fundado en 1946 y reconocido como autoridad global en políticas museísticas. En 1977, el ICOM estableció el 18 de mayo como fecha para destacar el papel d e los museos en la promoción del intercambio cultural, la cooperación internacional y la paz. Según el propio ICOM, la primera edición de esta jornada reunió a museos de diferentes continentes para impulsar la reflexión sobre la función social y educativa de estas instituciones.

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Desde entonces, la celebración se ha expandido de forma progresiva. En la edición más reciente participaron más de 37.000 museos de 158 países, consolidando el evento como uno de los principales espacios de encuentro para profesionales, visitantes y comunidades. El ICOM subraya que los museos no solo conservan el patrimonio material e inmaterial, sino que también generan espacios de diálogo y comprensión entre culturas.

Por qué se celebra cada 18 de mayo

Día Internacional de los Museos – Museos del Perú – Perú – deportes – 18 mayo
La fecha busca resaltar la capacidad de los museos para fomentar la inclusión, el entendimiento y el respeto entre comunidades en contextos de diversidad cultural. (Andina)

El Día Internacional de los Museos se celebra el 18 de mayo en todo el mundo para poner de relieve la capacidad de estas instituciones como motores de cohesión y aprendizaje. El ICOM destaca que, año tras año, los museos desarrollan actividades que van desde exposiciones especiales hasta programas educativos y talleres, con el objetivo de acercar el acervo cultural a públicos diversos.

El lema elegido para 2026, “Museos uniendo un mundo dividido”, refuerza el enfoque de los museos como agentes de reconciliación y entendimiento en contextos de polarización. Para la organización internacional, los museos actúan como puentes entre generaciones, comunidades y fronteras, facilitando el acceso al conocimiento y promoviendo el respeto por la diversidad cultural.

Esta perspectiva se vincula con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, particularmente aquellos orientados a reducir desigualdades, promover sociedades pacíficas y fortalecer alianzas internacionales.

El papel de los museos en la actualidad

Día Internacional de los Museos – Museos del Perú – Perú – deportes – 18 mayo
Actualmente, los museos son considerados espacios públicos de confianza que promueven la participación ciudadana y refuerzan el sentido de identidad cultural. (Andina)

Los museos, más allá de su función tradicional de conservación, se han transformado en espacios públicos de confianza donde las personas pueden interactuar con la historia, la ciencia y el arte. El Consejo Internacional de Museos resalta que estas instituciones están llamadas a ser participantes activos en el desarrollo de comunidades sostenibles e inclusivas. El ICOM invita a los museos a fortalecer lazos con escuelas, asociaciones y otras entidades para ampliar su alcance y relevancia social.

Cada 18 de mayo, los museos aprovechan la ocasión para implementar programas que refuercen el sentido de pertenencia y la confianza en las comunidades. La participación de la ciudadanía es fundamental para el éxito de la jornada, y el ICOM alienta a compartir experiencias a través de redes sociales y plataformas digitales para aumentar la visibilidad internacional del evento.

El impacto global de la conmemoración

Día Internacional de los Museos – Museos del Perú – Perú – deportes – 18 mayo
Los museos son promovidos como aliados estratégicos para reducir desigualdades y fortalecer sociedades pacíficas mediante actividades educativas y participativas. (Andina)

El Día Internacional de los Museos ha adquirido una dimensión global desde su instauración. La edición de 2025, bajo el lema “El futuro de los museos en comunidades en constante cambio”, ya había puesto el acento en la capacidad de adaptación de estas instituciones ante los desafíos sociales y tecnológicos. Para 2026, la convocatoria se orienta a promover la inclusión, el aprendizaje y el respeto mutuo como pilares para enfrentar tiempos de fragmentación social.

El ICOM destaca que los museos deben ser abiertos y accesibles, brindando oportunidades para que voces diversas sean escuchadas y respetadas. La programación de cada año se adapta a los contextos locales, pero todos los participantes comparten el compromiso de fortalecer el rol de los museos en la sociedad contemporánea.

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