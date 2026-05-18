Músico acusado de abuso sexual aparece muerto en comisaría PNP de Chimbote: investigan qué ocurrió en el calabozo

Composición: Infobae Perú

El caso ha generado conmoción en Áncash. Un hombre de 49 años, identificado como Marcelino Víctor Chinchay Gutiérrez, fue encontrado sin vida al interior de los calabozos de la comisaría de Buenos Aires, ubicada en Nuevo Chimbote, pocas horas después de haber sido detenido por una grave denuncia de presunto abuso sexual en agravio de su hijastra menor de edad.

De acuerdo con la información preliminar, la intervención policial se produjo tras la denuncia presentada por la madre de la adolescente de 15 años, quien alertó sobre hechos que se habrían venido repitiendo desde el año pasado. El caso avanzó rápidamente debido a la presunta confesión del investigado y a los resultados de un examen médico legal, que habría confirmado indicios de agresión, lo que derivó en su detención en la dependencia policial.

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Detención, denuncia y hallazgo dentro de la comisaría

La sentencia de 104 años busca enviar un mensaje contundente en la lucha contra la explotación infantil y la protección de la infancia en El Salvador. (Cortesía: CBS)

El intervenido permanecía bajo custodia en la Comisaría de Buenos Aires tras haber sido detenido en el asentamiento humano Tierra Prometida. Según fuentes policiales, durante las diligencias iniciales el sujeto habría reconocido los hechos que se le imputaban, los cuales están relacionados con un presunto abuso sexual reiterado contra la menor.

Horas después de su ingreso a los calabozos, el hombre fue hallado sin vida en el interior de la celda. La situación activó de inmediato los protocolos correspondientes y se dio aviso a representantes del Ministerio Público, quienes iniciaron las diligencias para esclarecer lo ocurrido.

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El cuerpo fue trasladado a la morgue para la realización de la necropsia de ley, procedimiento clave para determinar las causas exactas del fallecimiento. Aunque una de las primeras hipótesis apunta a un presunto suicidio, las autoridades no han confirmado oficialmente esta versión, ya que el caso se mantiene bajo investigación.

Investigación en curso y hermetismo de las autoridades

Agentes de la PNP investigan el asesinato de un obrero por sicarios mientras operaba un vehículo de construcción en la avenida Néstor Gambetta, Ventanilla, durante el estado de emergencia. (Foto: Facebook / TVO ANCÓN )

Tras el hallazgo, tanto la Policía Nacional del Perú como el Ministerio Público iniciaron investigaciones para esclarecer no solo las circunstancias de la muerte, sino también si se cumplieron los protocolos de custodia dentro de la dependencia policial.

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La Defensoría del Pueblo también informó que realiza seguimiento al caso, especialmente en lo relacionado con posibles omisiones de funciones o fallas en la vigilancia de los detenidos. Este punto resulta clave, ya que el fallecimiento ocurrió dentro de una instalación estatal bajo responsabilidad directa de las autoridades.

Hasta el momento, la jefatura policial de la región no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre lo ocurrido, lo que ha incrementado el interés público en torno a este caso. Periodistas locales indicaron que solicitaron información sobre los protocolos aplicados en la comisaría, sin obtener respuesta.

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Mientras tanto, el entorno de la familia de la menor confirmó que el investigado habría aceptado su responsabilidad antes de su muerte. En contraste, familiares del fallecido evitaron brindar declaraciones. Versiones no confirmadas sobre el método del deceso circulan en la zona, pero no han sido validadas por peritos ni autoridades.

El caso continúa bajo reserva fiscal, mientras se desarrollan las diligencias para determinar responsabilidades y esclarecer tanto el presunto delito inicial como las condiciones en las que ocurrió el fallecimiento dentro de la comisaría.

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