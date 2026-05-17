Kuczynski se reúne con candidata Fujimori porque Perú "pide a gritos paz y reconciliación"

Lima, 16 may (EFE).- El expresidente peruano Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) se reunió este sábado con la candidata presidencial Keiko Fujimori y afirmó que su país "pide a gritos paz y reconciliación", en un momento en que la derechista se apresta a disputar la segunda vuelta electoral del 7 de junio próximo con el izquierdista Roberto Sánchez.

Kuczynski, quien en años anteriores fue uno de los más enconados rivales políticos de la candidata, pero también indultó en 2017 a su padre, el exmandatario Alberto Fujimori (1990-2000), informó en la red social X que recibió la visita de Keiko Fujimori.

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"En momentos en los cuales nuestro país se encuentra otra vez al borde del abismo, quienes lideramos tenemos que dar el ejemplo", sostuvo en un mensaje que acompañó con una fotografía en la que se le ve con la líder del partido Fuerza Popular.

Agregó que en su encuentro conversaron "del pasado, pero sobre todo del presente y del futuro", porque Perú "pide a gritos paz y reconciliación".

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"Esto no implica desconocer las diferencias que tuvimos en el pasado, sino sanar y avanzar a pesar de ellas", acotó antes de asegurar que "el bienestar del Perú hoy está en juego y debe estar sobre cualquier persona. Sobre cualquier disputa. Y sobre cualquier interés partidario".

Kuczynski, hoy con 87 años, derrotó a Fujimori en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2016, tras protagonizar una campaña llena de pullas y acusaciones que, tras conocerse los resultados finales, llevaron a la candidata a señalar que pensaba aplicar su plan de Gobierno desde el Congreso, que su partido dominó con mayoría absoluta.

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Los opositores a la política, y muchos expertos y analistas, consideran que ese fue el momento que desató una crisis política e institucional que en la última década llevó a que el país tuviera 8 presidentes, en su mayoría destituidos por el Congreso dominado por fuerzas conservadoras.

Este viernes, un juez peruano ordenó que se archive una investigación por lavado de dinero y asociación ilícita para delinquir que seguía abierta contra Kuczynski por presuntos aportes de la empresa brasileña Odebrecht para financiar su campaña electoral de 2011.

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El juez Richard Concepción Carhuancho consideró necesario archivar la causa debido a que el Tribunal Constitucional declaró improcedente una acusación similar que pesaba contra Fujimori también por la presunta financiación irregular de sus campañas presidenciales.

Kuczynski, que durante tres años estuvo bajo arresto domiciliario, afronta aún otro juicio por presunto lavado de activos por haber recibido sobornos de Odebrecht cuando era ministro del entonces presidente Alejandro Toledo (2001-2006) y otra acusación por el delito de colusión también vinculado con la empresa brasileña.

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Fujimori, por su parte, disputará por cuarta vez consecutiva la Presidencia de Perú, tras haber perdido en las tres ocasiones anteriores, esta vez frente al izquierdista Roberto Sánchez, luego de que obtuvieran el 17,18 % y el 12,03 % de los votos, respectivamente, en las elecciones generales del pasado 12 de abril. EFE