Curwen anuncia en vivo su boda con Carla Campos-Salazar y desata la euforia en ‘Habla Good’: “El otro año me caso”.

El anuncio de boda entre Curwen y Carla Campos-Salazar ha generado un revuelo inesperado en redes sociales y entre los seguidores del podcast ‘Habla Good’. Durante una emisión reciente, Víctor Caballero, conocido como Curwen, sorprendió a sus compañeros y a la audiencia al revelarlo.

“El otro año me caso con Carla”. Esta declaración, realizada en vivo, marcó un hito en la vida personal del creador de contenido y fue recibida con aplausos y expresiones de asombro en el set.

La noticia tomó por sorpresa a todos los presentes, quienes no esperaban que el influencer hiciera pública una decisión tan trascendental.

En medio de bromas y risas, Curwen pidió a sus colegas que se prepararan para la ocasión: “¿Sabes qué tienen que pedir también? Un terno, porque el otro año tal vez haya una boda a la que tengan que asistir”, comentó entre carcajadas. Ante la insistencia de sus compañeros, terminó por confirmar que la boda con su novia se realizará en 2026.

El ambiente festivo se intensificó cuando Curwen añadió un toque de humor al mencionar a un posible invitado especial: “Voy a traer a Julio Guzmán. Para que me entregue, pero corriendo”, haciendo alusión al recordado episodio en el que el político fue captado huyendo de un incendio en Miraflores. Esta referencia provocó nuevas risas y consolidó el tono distendido del anuncio.

¿Quién es Carla Campos-Salazar?

La relación entre Curwen y Carla Campos-Salazar ha sido objeto de atención desde sus inicios. Carla, de 23 años, es diseñadora gráfica e ilustradora, egresada del Instituto Peruano de Publicidad (IPP), y se desempeña como freelancer en proyectos de branding y diseño web.

Además, destaca en redes sociales, donde suma más de 485 000 seguidores en TikTok y supera los 70 000 en Instagram. Su popularidad no solo se debe a su talento profesional, sino también a su vínculo familiar, ya que es hermana de la actriz Adriana Campos-Salazar, reconocida por su papel de Maripaz en la serie ‘Al Fondo Hay Sitio’.

¿Quién es Curwen?

Por su parte, Víctor Caballero, de 34 años, inició su trayectoria digital en 2014 con el canal de YouTube ‘El Diario de Curwen’, donde abordaba temas de política nacional con un enfoque crítico y pedagógico.

Su seudónimo proviene de Joseph Curwen, personaje de la obra ‘El caso de Charles Dexter Ward’ de H. P. Lovecraft. Con el tiempo, se consolidó como streamer y comentarista, participando en debates que lo posicionaron entre los principales influencers de noticias en Perú.

Actualmente, forma parte del podcast Habla Good, junto a Tonino, Furrey y el ‘Pelao’, donde combina análisis social y humor.

La historia de amor de Curwen y Carla Campos-Salazar

El inicio de la relación entre Curwen y Carla se remonta a una interacción en TikTok. Según relató Carla Campos-Salazar en una transmisión en vivo, fue ella quien tomó la iniciativa.

“Yo un día estaba en TikTok y veo el video donde este hombre está renegando de las mayonesas (de una empresa de comida rápida). Lo veo y dije: ¿quién es este hombre? Me encantó como renegaba y pues lo seguí. Lancé ahí mi maicito. Luego el hombre respondió mi historia, bueno un meme que puse en mi historia y luego me reaccionó otra historia y así. Nos conocimos por TikTok”, explicó la diseñadora.

La diferencia de edad entre ambos, de 11 años, generó comentarios en redes sociales, pero la pareja ha mantenido una presencia constante en plataformas digitales, mostrando su vínculo y desestimando las críticas. En palabras de Curwen, el compromiso es real y representa un paso importante en su historia como pareja.