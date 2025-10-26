Víctor Caballero ‘Curwen’ denuncia amenazas y extorsión: “Tenemos mapeado su ruta diaria y la de su madre”

Víctor Caballero ‘Curwen’ denuncia amenazas y extorsión: “Tenemos mapeada su ruta diaria y la de su madre”.

El streamer peruano Víctor Caballero, conocido en el entorno digital como ‘Curwen’, denunció a través de su cuenta en X (antes Twitter) que individuos identificados como los ‘Injertos de VMT’ le exigen 300 soles semanales a cambio de no atentar contra su integridad ni la de su madre, una situación que se suma a una serie de incidentes que han marcado su trayectoria pública.

El mensaje extorsivo, recibido por Curwen en su WhatsApp, fue difundido por el propio periodista el 25 de octubre. En la publicación, el streamer expresó su escepticismo sobre la efectividad de las rondas de seguridad, etiquetando al presidente interino José Jerí. El texto enviado por los presuntos extorsionadores, firmado por Eliot Paredes Paúcar, advertía:

“Mi asociación y yo tenemos conocimiento de la fuerte suma que gana usted, por lo tanto queremos protegerlos y cuidarlos, solo le pedimos a cambio una colaboración de 300 soles semanal para empezar a trabajar, por favor siempre nuestro primer paso es el diálogo", dijeron en un primer momento.

Luego continuaron: “Si usted no accede a colaborar con nosotros ya no dialogaremos solo actuaremos, tenemos mapeado su ruta diaria la de usted y de su madre, yo sé que para usted su vida y la de su mamá vale más que el dinero, muchas gracias. Espero tu pronta respuesta y no me bloquees porque peor va a ser. ATTE: Eliot Paredes Paucar Los injertos de VMT”. El mensaje incluía un código QR de Yape para facilitar el depósito de la suma exigida.

Amenazas anteriores realizadas a Víctor Caballero ‘Curwen’

Este episodio no es el primero en el que Víctor Caballero se ve envuelto en situaciones de amenaza. En febrero de este año, el periodista denunció haber recibido un mensaje anónimo que advertía de un posible ataque con explosivos en su domicilio. Según relató en su cuenta de X, el mensaje recibido por WhatsApp decía: “Hola señor Víctor, mañana en su casa bombita, cuidado”.

Ante la consulta de La República sobre si presentaría una denuncia formal, Caballero respondió: “Ninguna denuncia. Es una pérdida de tiempo”, manifestando su desconfianza en la respuesta de las autoridades. Hasta la fecha, la Policía Nacional del Perú (PNP) no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre estos hechos.

Mensajes amenazantes hacia Víctor Caballero ‘Curwen’ y su madre.

Frente a esos hechos, la reacción en redes sociales no se hizo esperar. Diversos seguidores y colegas, como el periodista Glatzer Tuesta, expresaron su solidaridad y exigieron garantías para la seguridad de Curwen. El propio streamer ha señalado que ha sido objeto de ataques reiterados desde la cuenta oficial de Rafael López Aliaga, alcalde de Lima, quien lo ha mencionado en al menos cuatro videos con términos despectivos.

En una de sus publicaciones, Caballero advirtió: “Los insultos los tomo de quien vienen, pero si algo me pasa, si me disparan en la puerta de mi casa, lo responsabilizo directamente. Es el cuarto video que me dedica”. El conflicto entre Curwen y López Aliaga se intensificó cuando el streamer pidió al estadounidense Speed que evitara reunirse con el alcalde durante su visita a Perú.

¿Quién es Víctor Caballero ‘Curwen’?

La figura de Curwen ha trascendido el ámbito del streaming gracias a su estilo directo y su capacidad para generar debate en torno a temas políticos y sociales. Su carrera, iniciada en 2014 con el proyecto El Diario de Curwen, lo posicionó como uno de los influencers más destacados en noticias y política en Perú.

Inspirado por el personaje literario Joseph Curwen de H. P. Lovecraft, ha sabido capitalizar la controversia y convertirla en un motor de crecimiento para su comunidad digital. Su participación en el programa Todo Good, junto a figuras como Gerardo Pe, Dafo, Laura Spoya y Mario Irivarren, ha reforzado su presencia en el ámbito del podcast y el entretenimiento digital.

En paralelo a estos episodios, la vida personal de Curwen también se ha visto afectada por circunstancias adversas. El 25 de enero, su madre, de 76 años, fue atropellada por una motocicleta en el distrito de La Perla, Callao, lo que le provocó heridas graves y la llevó a ingresar a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la Clínica San Gabriel. El abogado de la familia, Jener Cáriga, informó que el responsable del accidente admitió su culpa y colabora con las autoridades, pero al tratarse de lesiones culposas, la ley no contempla prisión preventiva.

El Seguro Obligatorio Contra Accidentes de Tránsito (SOAT) cubrió hasta S/ 24.000 en gastos médicos, pero al vencer la cobertura, la familia enfrenta ahora elevados costos para continuar con el tratamiento. Las autoridades han iniciado una investigación que incluye la revisión de cámaras de seguridad y la reconstrucción del accidente, con un plazo de 60 días para esclarecer los hechos.

En respuesta al aumento de casos de extorsión, el Gobierno peruano ha implementado la Central 111 de la Policía Nacional del Perú, un servicio gratuito y confidencial disponible las 24 horas para denunciar estos delitos y recibir protección inmediata. Además, los ciudadanos pueden comunicarse al teléfono de emergencia 1818 o al número celular 942841978, así como acudir a cualquier comisaría o a los Departamentos de Investigación Criminal (Depincri) para presentar denuncias.