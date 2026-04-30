Vecinos de Jesús María esperan desde hace 50 años la construcción de una posta de salud para el distrito

Vecinos del distrito de Jesús María, junto a su alcalde, alzan su voz de protesta para exigir la construcción de un nuevo centro de salud, una promesa que lleva 50 años sin cumplirse. Denuncian que, a pesar de tener un proyecto aprobado, se atienden en condiciones precarias mientras el presupuesto parece haberse esfumado. | Panamericana

En el distrito limeño de Jesús María, vecinos denunciaron la paralización de un proyecto de infraestructura de salud que llevan esperando por más de cinco décadas. Se trata de la construcción de una nueva posta médica en la avenida Arnaldo Márquez, cuyo expediente técnico, presupuesto y convenio ya habían sido aprobados, pero que hasta ahora no se ejecuta.

Durante un enlace en vivo del noticiero Buenos Días Perú, se evidenció que lo único existente del proyecto es una maqueta del futuro centro de salud, el cual contempla una edificación de ocho pisos. Sin embargo, en la práctica, más de 100 mil vecinos continúan atendiéndose en un establecimiento precario, construido mayoritariamente con estructuras de drywall, con techos deteriorados y mobiliario antiguo.

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El alcalde del distrito, Jesús Alberto Gálvez, expresó su indignación por la situación y responsabilizó a los constantes cambios de presidentes y titulares en el Ministerio de Salud (Minsa) por el retraso del proyecto.

“Este proyecto estaba empolvado desde 2015. Logramos destrabarlo, se aprobó el expediente técnico y el presupuesto. Incluso se firmó un convenio durante el gobierno de Dina Boluarte. Pero tras el cambio de ministros, ahora nos dicen que el dinero ya no está”, declaró.

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El burgomaestre cuestionó la falta de prioridad del Gobierno en materia de salud pública, señalando que mientras existen recursos para otras adquisiciones, no se garantiza atención médica básica para la población. “Estamos hablando de más de 100 mil habitantes del distrito, pero aquí se atiende a más de medio millón de personas. Esta posta debe construirse ya”, enfatizó.

La sala de espera de una posta médica en Jesús María muestra a personas sentadas y de pie, algunas con mascarillas, aguardando atención médica en un ambiente con techo de metal. (Panamericana)

Actualmente, este establecimiento es el único centro de salud accesible para los vecinos que cuentan con el Seguro Integral de Salud (SIS). Aunque en el distrito existen hospitales de mayor complejidad, como el militar, policial y de EsSalud, estos no atienden a la población general.

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Las condiciones del local han generado preocupación. Pacientes deben esperar atención en espacios improvisados, incluso al aire libre, expuestos a altas temperaturas. Personal médico atiende en ambientes reducidos y sin las condiciones adecuadas.

Una vecina de 80 años, usuaria del establecimiento, destacó la calidad del personal de salud, pero cuestionó la infraestructura. “Los médicos son excelentes, nos atienden con cariño, pero necesitamos un centro digno. No es posible que en un distrito céntrico como Jesús María estemos así”, manifestó.

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El alcalde también criticó el incumplimiento del denominado “Plan Mil” —una iniciativa gubernamental que prometía la construcción de mil postas médicas a nivel nacional— asegurando que no se ha concretado ninguna obra hasta la fecha.

Mientras tanto, los vecinos esperan una respuesta del Ejecutivo y del Ministerio de Salud que permita reactivar el proyecto y garantizar condiciones adecuadas de atención para miles de ciudadanos.

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Situación de la infraestructura en el sector salud

El problema que enfrentan los vecinos de Jesús María no es un caso aislado, sino parte de una crisis estructural del sistema de salud en el país. De acuerdo con un informe de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN), el 98% de las postas y centros de salud del primer nivel presentan una capacidad instalada inadecuada, lo que se traduce en infraestructura precaria, equipamiento obsoleto o insuficiente y condiciones que no garantizan una atención digna para los pacientes.

Esta brecha es aún más preocupante si se considera que el primer nivel de atención debería resolver hasta el 85% de los problemas de salud de la población, pero enfrenta un déficit de al menos 1,655 establecimientos nuevos a nivel nacional, con una fuerte concentración en Lima, según datos recogidos hasta el 2024. A pesar de ello, el presupuesto destinado a este nivel representa apenas el 3% del gasto total en salud, lo que evidencia una falta de priorización en la inversión pública y explica por qué miles de ciudadanos continúan atendiéndose en condiciones similares a las denunciadas en el distrito limeño.

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