Perú

Consulta en este link el precio de la gasolina más barata y cara en Lima, hoy, 17 de mayo

<p>El precio de las gasolinas se definen por una serie de factores tanto nacionales como internacionales </p>

Guardar
Google icon
Diversos componentes cambian el costo de las gasolinas. (Infobae)
Diversos componentes cambian el costo de las gasolinas. (Infobae)

Antes de llenar el tanque de tu coche, revisa cuáles son los costos de las principales gasolinas en la ciudad peruana de Lima este domingo 17 de mayo publicados en la plataforma Facilito del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin).

Es importante mencionar que el precio de los combustibles cambia siempre, por lo que es necesario estar informado sobre su valor más alto y más bajo.

PUBLICIDAD

Es importante recalcar que los precios actualizados por la Facilito son reportados por los propios operadores de las estaciones de servicio a través de la Plataforma Virtual del Osinergmin.

El precio de las gasolinas hoy en Lima

Fecha: domingo 17 de mayo de 2026.

PUBLICIDAD

Ciudad: Lima.

Gasohol Regular Precio máximo: 23.65 soles el galónPrecio mínimo: 18.39 soles el galón

Gasohol Premium Precio máximo: 25.49 soles el galónPrecio mínimo: 19.49 soles el galón

Diesel B5 S-50 UV Precio máximo: 27.99 soles el galónPrecio mínimo: 21.58 soles el galón

¿Cómo funciona la plataforma de Facilito?

El precio de la gasolina en Lima cambia todos los días. (Andina)
El precio de la gasolina en Lima cambia todos los días. (Andina)

Facilito es una plataforma creada por el Osinergmin que permite conocer los valores de los combustibles en todo Perú.

En sus registros no sólo cuenta con información de la gasolina y el diésel, sino también del gas natural vehicular, así como el gas licuado de petróleo, mejor conocido por su siglas GLP, tanto automotor como envasado.

Además de conocer el costo de las gasolinas, también te dice dónde está la gasolinera más cercana con el mejor precio.

La plataforma de Facilito está disponible en línea, ya sea en la página oficial https://www.facilito.gob.pe/ o en la aplicación que puedes descargar para tu celular tanto para IOS como para Android.

Los factores que encarecen la gasolina

Distintos aspectos son los que definen el costo de las gasolinas en territorio peruano, que van desde el valor internacional del petróleo crudo, los impuestos y aranceles aplicados por el gobierno, hasta los costos de transporte y distribución, así como los márgenes de ganancia de las estaciones de servicio.

El precio internacional del petróleo crudo es uno de los factores principales que influyen en los precios de las gasolinas en Perú. El valor del petróleo crudo es volátil y está sujeto a cambios diarios en los mercados internacionales. Cuando incrementa, es probable que los precios de las gasolinas también aumenten y viceversa.

Cabe mencionar que el gobierno peruano aplica impuestos y aranceles a los combustibles. Estos impuestos pueden variar y su nivel puede cambiar a lo largo del tiempo, lo que afecta directamente el precio final de las gasolinas.

Los impuestos pueden incluir el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), que es un impuesto específico sobre los combustibles y el Impuesto General a las Ventas (IGV), que es un impuesto al valor agregado.

Los costos de transporte y distribución también influyen en los precios de las gasolinas. Perú es extenso y los combustibles deben ser transportados desde los puertos o las refinerías hasta las estaciones de servicio en diferentes regiones del país. Los gastos logísticos asociados con el transporte y la distribución pueden variar según la ubicación geográfica y la infraestructura disponible.

Por último, las estaciones de servicio también aplican márgenes de ganancia sobre el costo de las gasolinas. Estos márgenes pueden cambiar entre las estaciones de servicio y dependen de factores como la competencia en el área, los costos operativos y las políticas comerciales de cada estación.

Temas Relacionados

Precio de la Gasolina en PerúPrecio de la Gasolina en Perú HoyPrecio del Gasohol en Perú HoyPrecio de la Gasolina en LimaÚltimas actualizaciones

Más Noticias

Precio del GNV, GLP, Diesel y gasolina en Perú para hoy, domingo 17 de mayo de 2026

El gasohol regular en Lima oscila entre S/ 18,39 y S/ 23,65 por galón, según la plataforma Facilito de Osinergmin. La diferencia entre el grifo más caro y el más barato puede superar los cinco soles. Te explicamos dónde encontrar los precios más accesibles por zona

Precio del GNV, GLP, Diesel y gasolina en Perú para hoy, domingo 17 de mayo de 2026

JNE proclama hoy resultados oficiales de la primera vuelta EN VIVO: Autoridades llegan a la sede del ente electoral

El Jurado Nacional de Elecciones anunciará hoy 17 de mayo, desde las 7 a.m., los resultados oficiales de la primera vuelta de las Elecciones Generales 2026, confirmando a Roberto Sánchez y Keiko Fujimori como los candidatos que disputarán la presidencia en la segunda vuelta del 7 de junio

JNE proclama hoy resultados oficiales de la primera vuelta EN VIVO: Autoridades llegan a la sede del ente electoral

Alianza Lima vs Universitario EN VIVO HOY: minuto a minuto del clásico por la Liga Femenina 2026

Las ‘cremas’ y ‘blanquiazules’ se volverán a enfrentar en Matute luego de la final del año pasado. Sigue todas las incidencias

Alianza Lima vs Universitario EN VIVO HOY: minuto a minuto del clásico por la Liga Femenina 2026

Resultados ONPE al 100%: Keiko Fujimori y Roberto Sánchez disputarán la segunda vuelta y ya iniciaron sus campañas y alianzas

Luego de un mes concluyó el conteo de la ONPE al 100%. Keiko Fujimori y Roberto Sánchez lograron los mayores respaldos en la primera vuelta según el conteo oficial de la ONPE. El JNE confirmó que proclamará oficialmente a los candidatos que avanzan a la segunda vuelta el domingo 17 de mayo

Resultados ONPE al 100%: Keiko Fujimori y Roberto Sánchez disputarán la segunda vuelta y ya iniciaron sus campañas y alianzas

Prepárase antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Arequipa este 17 de mayo

La diversidad climatológica en Perú es tal que se tienen identificados 38 estados del tiempo a lo largo del país

Prepárase antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Arequipa este 17 de mayo
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Resultados ONPE al 100%: Keiko Fujimori y Roberto Sánchez disputarán la segunda vuelta y ya iniciaron sus campañas y alianzas

Resultados ONPE al 100%: Keiko Fujimori y Roberto Sánchez disputarán la segunda vuelta y ya iniciaron sus campañas y alianzas

Keiko Fujimori se reúne con PPK a horas de proclamación de resultados de primera vuelta: “El Perú nos pide a gritos paz y reconciliación”

JNE proclamará este 17 de mayo los resultados nacionales tras concluir proclamación descentralizada presidencial 2026

Cancillería solicita apoyo de la Cruz Roja para ubicar a peruanos llevados con engaños a la guerra en Rusia

PJ rechaza archivar investigación contra fiscal que habría sido cómplice de Patricia Benavides

ENTRETENIMIENTO

Pablo Heredia es eliminado de ‘La Granja VIP’: Gabriela Herrera, Shirley Arica y Renato Rossini Jr regresaron al reality

Pablo Heredia es eliminado de ‘La Granja VIP’: Gabriela Herrera, Shirley Arica y Renato Rossini Jr regresaron al reality

Vibra Perú 2026: fechas, artistas, entradas y todo sobre el festival con Juanes, Gian Marco y Corazón Serrano

Magaly Medina destruye a Nicola Porcella por justificar infidelidad: “Burros por dejarse ampayar, no por traicionar”

Alessa Wichtel tras ruptura con Aldo Corzo: “Creí que se podía perdonar la infidelidad, pero ya entendí”

Gala de eliminación en ‘La Granja VIP’: ¿quiénes están nominados y cómo votar para salvar a tu favorito?

DEPORTES

Alianza Lima vs Universitario EN VIVO HOY: minuto a minuto del clásico por la Liga Femenina 2026

Alianza Lima vs Universitario EN VIVO HOY: minuto a minuto del clásico por la Liga Femenina 2026

Pablo Guede reveló clave para vencer a Cienciano y destacó a jugadores de Alianza Lima tras quedar a un paso de ganar el Torneo Apertura

Voleibolista peruana de 12 años mide 1.89 metros y se ilusiona con jugar por la selección: “Me veo siendo profesional”

Adrián Ugarriza, dispuesto a unirse a una aventura de mayor calibre: “Me siento preparado para un club más grande y objetivos más ambiciosos”

Alianza Lima vs Los Chankas: día, hora y canal TV del duelo decisivo por el título del Torneo Apertura 2026