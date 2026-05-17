Alarma en Cusco por incendio en la estación San Pedro: humo negro preocupó a vecinos y turistas de la zona

Un video muestra el interior de un taller de maestranza completamente en llamas. El humo y el fuego se apoderan de las instalaciones mientras se escuchan los estragos del siniestro. Cusco Ahora

La emergencia registrada este domingo en la estación ferroviaria de San Pedro, en la ciudad del Cusco, movilizó a compañías de bomberos, agentes policiales y personal municipal luego de que un incendio afectara el área de maestranza del terminal. La columna de humo negro visible desde distintos sectores de la ciudad generó preocupación entre comerciantes, vecinos y visitantes que transitaban cerca del mercado de San Pedro y del centro histórico.

El hecho ocurrió durante la mañana dentro de las instalaciones administradas por Ferrocarril Transandino. En los primeros minutos de la emergencia, equipos de serenazgo y trabajadores de la zona alertaron a las autoridades tras detectar humo en el interior del taller. Varias unidades de bomberos acudieron al lugar para evitar que el fuego alcance inmuebles cercanos.

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Horas después, la empresa operadora informó mediante un comunicado que el incendio logró ser controlado y que no se registraron personas heridas. También precisó que los daños fueron materiales y permanecieron concentrados dentro del área afectada de la estación.

Bomberos y personal municipal atendieron la emergencia

El fuego se registró la mañana del domingo dentro del área de maestranza del terminal ferroviario del Cusco. (Composición: Infobae / Redes sociales)

Las labores de respuesta estuvieron a cargo de los bomberos de las unidades 39 de Cusco, 116 de San Sebastián y 119 de San Jerónimo. Las compañías ingresaron a la zona afectada para contener las llamas y evitar su propagación hacia comercios y viviendas ubicadas alrededor de la estación.

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De acuerdo con información difundida por el área de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad del Cusco, la alerta llegó aproximadamente a las nueve de la mañana a través de vecinos del sector. “Nuestra Cámara de Finanzas fue alertada por vecinos del lugar”, indicó una autoridad municipal durante declaraciones ofrecidas en el lugar de los hechos.

Un funcionario de seguridad ciudadana de Cusco informa sobre un incendio ocurrido en las instalaciones de Perú Rail, en la estación de San Pedro. El siniestro se habría originado por trabajos de soldadura en un taller mecánico, afectando también un almacén. Facebook

El funcionario señaló que personal de serenazgo acudió inicialmente tras observar humo dentro del recinto ferroviario. Posteriormente, se dio aviso a los bomberos y al área de Defensa Civil de la municipalidad. Según explicó, el incendio se produjo “en el interior de Perú Rail”, en referencia al sector donde funcionan talleres y almacenes cercanos a la estación.

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Durante las declaraciones brindadas por la autoridad municipal, se mencionó una versión preliminar sobre el origen del fuego. “Al parecer, tienen un área mecánica acá donde han estado soldando. Producto de ello es que se ha incendiado también el almacén”, afirmó.

El representante de Seguridad Ciudadana sostuvo que personal de serenazgo ingresó al interior del área afectada para apoyar a los bomberos y verificar los daños registrados. Según la información recibida por los agentes municipales, un vehículo y un almacén habrían resultado comprometidos por el fuego.

“Lo que indican es al parecer un vehículo, como han estado soldando, hay un taller ahí de mecánica. Posterior a eso, al costado está el almacén, se incendia también el almacén”, manifestó la autoridad.

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Pese a estas primeras versiones, las causas oficiales del incendio continúan bajo investigación. Ferrocarril Transandino informó que antes de restablecer plenamente las operaciones en la estación se efectuarán verificaciones técnicas dentro de la zona afectada.

Ferrocarril Transandino confirmó daños materiales

En su pronunciamiento oficial, la empresa ferroviaria indicó que el incendio ocurrió alrededor de las 10:00 de la mañana dentro del taller de maestranza ubicado en la estación San Pedro. También señaló que, tras detectar la emergencia, activó sus protocolos internos de seguridad.

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La compañía comunicó que se notificó de inmediato al Cuerpo General de Bomberos y a la Policía Nacional del Perú para la atención de la emergencia. Asimismo, dispuso la evacuación preventiva del personal que se encontraba dentro de las instalaciones.

Comunicado

Ferrocarril Transandino precisó que no existen reportes de trabajadores ni ciudadanos afectados. “Los daños registrados son únicamente materiales y se concentran dentro de las instalaciones de la estación San Pedro”, señaló la empresa en su comunicado.

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