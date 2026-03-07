Día de la Algarrobina: qué es, cuál es su valor nutricional y qué beneficios aporta a la salud

Algarrobina. Foto: Feria Nativa

Cada 15 de marzo se conmemora en el Perú el Día de la Algarrobina, una efeméride instaurada en 2003 con el objetivo de promover el consumo, la conservación y el reconocimiento de este producto tradicional de la costa norte del país. La fecha destaca el valor cultural y gastronómico de la algarrobina, considerada parte del patrimonio e identidad de regiones como Lambayeque, Piura y La Libertad.

La algarrobina es un jarabe oscuro, de sabor dulce y consistencia espesa, que se obtiene del extracto de las semillas del fruto llamado algarroba. Este fruto proviene del árbol conocido como algarrobo o huarango, especie originaria del Perú que forma parte del ecosistema del bosque seco costero. El árbol corresponde a la especie Prosopis pallida, considerada emblemática en la costa norte.

El fruto del algarrobo es una vaina alargada de pulpa dulce y carnosa que puede medir entre 10 y 30 centímetros de largo. A partir de su procesamiento se obtiene la algarrobina, ingrediente que se utiliza como endulzante natural en la preparación de jugos, yogures, helados, galletas, postres y bebidas calientes como el café.

Cómo hacer cóctel de algarrobina - receta para prepararla en 5 minutos. (Foto: Captura E-41)

Valor nutricional y beneficios

Además de su uso culinario, la algarrobina destaca por su importante valor nutricional. Este producto contiene vitaminas del complejo B —como B1, B2, B3, B6 y B9— así como vitaminas C y E. También aporta minerales esenciales como hierro, calcio, magnesio, zinc, yodo, potasio y selenio.

La presencia de estos nutrientes convierte a la algarrobina en un alimento energético que contribuye al funcionamiento del sistema inmunológico. Asimismo, su consumo ayuda a equilibrar el pH de la sangre y proporciona energía al organismo gracias a su contenido de fibra, glucosa, fructosa y sacarosa.

Debido a estas propiedades, especialistas recomiendan su consumo durante etapas de desarrollo, así como en el embarazo y la lactancia. También es considerado un alimento adecuado para personas que realizan actividades deportivas o que requieren un alto rendimiento físico o mental.

El "Día de la Algarrobina" resalta su importancia en la cultura gastronómica regional de Piura, su valor nutricional y su presencia en bebidas típicas y postres. (Andina)

Poderoso aliado contra la anemia

Otro de los beneficios atribuidos a la algarrobina es su aporte en la prevención de la anemia y la desnutrición, debido a su contenido de hierro y otros minerales. Por esta razón, su consumo es recomendado especialmente en niños, gestantes y adultos mayores.

Además, la algarroba —fruto del cual se obtiene la algarrobina— puede emplearse en diversas preparaciones naturales. Sus hojas y frutos también pueden consumirse en forma de infusión, utilizada tradicionalmente por sus propiedades digestivas.

Entre los usos medicinales que se le atribuyen destacan sus efectos como diurético, antidiarreico y laxante natural. Asimismo, algunas preparaciones a base de algarroba son empleadas para aliviar afecciones bronquiales cuando se consumen calientes.

Algarrobina: por qué es considerada un alimento nutritivo y energético en el Perú. (Foto: Agencia Andina)

Cóctel de algarrobina y origen histórico

Uno de los usos más conocidos de este producto es la preparación del cóctel de algarrobina, considerado uno de los aperitivos tradicionales del Perú, junto con el Pisco Sour. Sus antecedentes históricos se remontan a finales del siglo XVII.

Según registros históricos, religiosos españoles asentados en pueblos cercanos a Chiclayo elaboraban una bebida a base de vino, yemas de huevo y azúcar que destacaba por su sabor. Con el paso del tiempo, esta receta evolucionó y comenzó a incorporar aguardiente y ron en su preparación.

Posteriormente, la bebida adoptó su forma actual al incorporar algarrobina y reemplazar los licores originales por pisco. La primera referencia escrita del cóctel moderno aparece en el libro “Manual del cocinero peruano”, publicado en 1958.

Día de la Algarrobina: propiedades, beneficios y usos de este tradicional producto peruano. (Foto: Agencia Andina)

Valor y riesgos para el algarrobo

El árbol del algarrobo ha sido aprovechado desde tiempos prehispánicos y desempeñó un papel importante en el desarrollo económico de diversas civilizaciones que habitaron la costa norte del Perú. Su madera, resistente y duradera, se utiliza en la construcción de viviendas, muebles y cercos agrícolas.

Asimismo, el árbol cumple diversas funciones ecológicas. Sus flores son una fuente importante para la apicultura, ya que permiten la producción de miel, polen y cera. Además, contribuye a la fertilidad del suelo y a la captación de dióxido de carbono, lo que lo convierte en una especie relevante para la mitigación del cambio climático.

Sin embargo, el algarrobo enfrenta amenazas que ponen en riesgo su conservación, principalmente la tala ilegal para su uso como leña en actividades comerciales como restaurantes y panaderías. Frente a esta situación, especialistas y autoridades destacan la importancia de promover el manejo sostenible de los bosques de algarrobo para garantizar su preservación y aprovechar de manera responsable sus múltiples beneficios.