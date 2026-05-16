Perú

Hombre simula secuestro y exige rescate de S/30 mil a su madre: fue detenido junto a su cómplice en Trujillo

El propio joven confesó haber tomado la foto y enviado los mensajes extorsivos desde su teléfono personal

Guardar
Google icon
La supuesta víctima envió una foto como “prueba de vida” y mensajes intimidatorios, simulando haber caído en una red de minería ilegal (Créditos: ATV)

Un caso insólito de extorsión sacudió la ciudad de Trujillo, en la región La Libertad, tras revelarse que un hombre fingió su propio secuestro para exigir dinero a sus familiares. La supuesta víctima, identificada como Frank Junior Reyes García, envió una fotografía en la que aparecía atado de manos y pies, simulando estar retenido por una banda delictiva. Según la Policía Nacional del Perú (PNP), el objetivo era obtener 30.000 soles a cambio de su “liberación”.

Su familia comenzó a recibir mensajes extorsivos a través de WhatsApp, donde los supuestos raptores aseguraban que el joven había sido captado por una falsa oferta de empleo y que ahora trabajaba forzadamente en la minería ilegal, de acuerdo con la información de RPP.

PUBLICIDAD

“Tu hijo mordió el anzuelo creyendo que ganaría 850 semanal. Nosotros nos dedicamos a reclutar personas para la minería ilegal. Tu hijo está bien, por ahora. Si no quieres que me lo lleve, deposita treinta mil soles ahora y no me salgas con la payasada de ir con los polis, porque ellos están con nosotros”, advertía uno de los mensajes recibidos por la madre de Frank Junior.

La policía ubicó al joven y a su cómplice en una minivan durante un operativo en el peaje de Chicama, Trujillo - Créditos: Captura de pantalla de ATV.
La policía ubicó al joven y a su cómplice en una minivan durante un operativo en el peaje de Chicama, Trujillo - Créditos: Captura de pantalla de ATV.

De acuerdo con la División de Investigación Criminal de Trujillo, la mamá de la supuesta víctima, presa del miedo, llegó a depositar mil soles en una cuenta bancaria, convencida de que la vida de su hijo corría peligro. La imagen enviada por el propio Reyes García como supuesta prueba de vida acentuó la angustia familiar y validó, por unas horas, la versión del secuestro.

PUBLICIDAD

Las autoridades nacionales confirmaron que el sujeto urdió el falso plagio para obtener dinero de sus parientes, valiéndose de su propio teléfono móvil para enviar las imágenes y los textos de amenaza.

El hombre, junto a un cómplice, fue interceptado durante un operativo policial en el peaje de Chicama, en las afueras de Trujillo. La intervención permitió recuperar los celulares utilizados, parte del dinero y el vehículo empleado para desplazarse.

La madre del joven, aterrorizada, llegó a depositar 1.000 soles antes de que se descubriera la farsa - Créditos: Captura de pantalla de ATV.
La madre del joven, aterrorizada, llegó a depositar 1.000 soles antes de que se descubriera la farsa - Créditos: Captura de pantalla de ATV.

Así se descubrió el engaño

El operativo policial se desencadenó tras el seguimiento de las comunicaciones y la denuncia presentada por la familia. Al ubicar la señal del teléfono desde el cual se enviaron los mensajes, los agentes encontraron a Reyes García viajando en una minivan, acompañado de otra persona. Durante el interrogatorio, confesó haber tomado él mismo la foto en la que simulaba estar amarrado.

Los agentes de la División de Investigación Criminal de Trujillo incautaron los dispositivos móviles y detuvieron a los dos implicados, quienes ahora enfrentan cargos por el presunto delito de falsedad genérica. La investigación policial estableció que no existía ninguna organización criminal detrás del caso, sino un montaje ideado por el propio Reyes García para extorsionar a su madre.

El impacto del falso secuestro en Trujillo

Este incidente generó alarma en la población local y puso en evidencia nuevas modalidades de fraude, donde los propios familiares pueden ser los autores de engaños para obtener recursos económicos. La Policía Nacional del Perú reiteró la importancia de verificar la autenticidad de amenazas y no ceder a presiones extorsivas sin consultar a las autoridades competentes.

La captura de Frank Junior Reyes García y su cómplice representa un caso paradigmático para la región, donde el aumento de denuncias por extorsión y secuestros simulados ha llevado a las fuerzas del orden a reforzar la vigilancia y los operativos de inteligencia.

Temas Relacionados

TrujilloLa Libertadrescateperu-noticias

Más Noticias

Calendario 2026 en Perú: ¿Cuáles son los feriados en junio y por qué se conmemoran?

Los ciudadanos se comienzan a preguntar cuáles son los fechas de descanso en junio con el objetivo de programa sus vacaciones

Calendario 2026 en Perú: ¿Cuáles son los feriados en junio y por qué se conmemoran?

Lima: este es el precio de la gasolina este sábado 16 de mayo

Así amanecieron los precios de los carburantes en la capital peruana

Lima: este es el precio de la gasolina este sábado 16 de mayo

Partidos de hoy, sábado 16 de mayo de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada tiene duelos decisivos: Alianza Lima se mide con Cienciano por el liderato, Sport Boys lucha por la baja con Cusco FC, Manchester City hará lo suyo con Chelsea por la FA Cup, Cristiano Ronaldo tendrá acción con Al Nassr, y mucho más

Partidos de hoy, sábado 16 de mayo de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Gobierno crea Banco de datos de perfiles genéticos: Los mismos ciudadanos podrán dar su muestra de ADN

La Policía Nacional del Perú podrá tomar muestras de ADN y guardarlas en una base de datos que le servirá para identificar a criminales y encontrar desaparecidos más fácilmente

Gobierno crea Banco de datos de perfiles genéticos: Los mismos ciudadanos podrán dar su muestra de ADN

Decretan un único día no laborable en julio 2026 para crear feriado largo de cuatro días

Se confirma un nuevo día no laborable a nivel nacional para este 2026, que estará alrededor del feriado del 28 de julio

Decretan un único día no laborable en julio 2026 para crear feriado largo de cuatro días
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Perú se une a siete países de Latinoamérica y expresa preocupación por crisis humanitaria y rechaza bloqueos en Bolivia

Perú se une a siete países de Latinoamérica y expresa preocupación por crisis humanitaria y rechaza bloqueos en Bolivia

Resultados ONPE al 100%: Terminó el conteo y Roberto Sánchez superó a Rafael López Aliaga por más de 21 mil votos

Subcomisión del Congreso admite denuncia constitucional contra Pedro Castillo y Guido Bellido por presunto nombramiento ilegal

Renzo Reggiardo exige al TC suspender la proclamación de los resultados de la primera vuelta

“¿Por qué yo sigo en prisión?”: Ollanta Humala cuestiona al Poder Judicial tras archivo del caso contra PPK por aportes de Odebrecht

ENTRETENIMIENTO

La nueva vida de ‘Diealis’ que se refugia en la iglesia tras denuncia por agresión: “Reconstruyendo mi vida”

La nueva vida de ‘Diealis’ que se refugia en la iglesia tras denuncia por agresión: “Reconstruyendo mi vida”

Nicola Porcella confirma su romance con la influencer mexicana Brianda Deyanara: “Es una chica linda y estamos saliendo”

Suheyn Cipriani viaja a Tailandia para representar al Perú en el Miss Grand International All Stars

Marcelo Tinelli envió un mensaje directo al hermano de Milett Figueroa para frenar los comentarios de Mimi Alvarado contra ellos

Abogada de Christian Cueva desmiente que futbolista no haya pagado el colegio de sus hijos: “La deuda fue generada por Pamela López”

DEPORTES

Partidos de hoy, sábado 16 de mayo de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Partidos de hoy, sábado 16 de mayo de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Alianza Lima vs Cienciano EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido clave por Torneo Apertura de Liga 1 2026

Resultados de la fecha 15 de la Liga 1 2026 HOY: así van los partidos del Torneo Apertura

A qué hora juega Alianza Lima vs Cienciano HOY: partido en Cusco por Torneo Apertura de Liga 1 2026

Raúl Ruidíaz confesó que extraña a Universitario tras marcarle un gol con Atlético Grau: “Tanto amor y cariño a esta institución”