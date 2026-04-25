Recibo de luz: Identifica al electrodoméstico que puede igualar el consumo de 65 refrigeradoras

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El consumo de electricidad en los hogares peruanos tiene un protagonista indiscutible: la cocina eléctrica es el electrodoméstico que más incrementa el recibo de luz mensual, según un informe de la Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electronortemedio S.A. (Hidrandina). Esta afirmación adquiere peso cuando se observa que el gasto de una sola cocina eléctrica puede equipararse al uso simultáneo de 65 refrigeradoras modernas, una cifra que transforma el panorama del consumo doméstico.

¿Cuánto puede consumir una cocina eléctrica?

El análisis de Hidrandina revela que la cocina eléctrica, con una demanda de hasta 4.500 watts mensuales, lidera ampliamente el ranking de los aparatos más costosos para el presupuesto familiar. Esta potencia supera con holgura la de la mayoría de dispositivos del hogar y convierte a este artefacto en el principal responsable de los elevados montos reflejados en el recibo de electricidad. De acuerdo con OSINERGMIN, el uso diario de la cocina eléctrica durante una o dos horas puede traducirse en un gasto mensual de unos S/ 65, cantidad que representa una porción significativa de los ingresos en muchos hogares.

Ante la ola de calor, el uso de ventiladores y aire acondicionado se dispara, pero Osinergmin y la DGEE ofrecen recomendaciones clave para mantener el confort térmico y evitar un elevado gasto de electricidad. (Composición: Infobae Perú)

La comparación directa entre electrodomésticos permite dimensionar la magnitud del fenómeno. Una refrigeradora eficiente de última generación consume cerca de 70 watts de manera continua, lo que implica que serían necesarias 65 de estas unidades funcionando a la vez para igualar el consumo de una sola cocina eléctrica utilizada diariamente. Esta diferencia se mantiene tanto en cocinas convencionales como en las de inducción, donde la frecuencia de uso y la configuración de los quemadores influyen, aunque sin reducir de forma sustancial la distancia frente a otros aparatos.

El informe destaca el impacto que este consumo tiene en la economía doméstica. Cuando la cocina eléctrica se utiliza sin criterios de eficiencia, su peso en la factura aumenta y puede desplazar a todos los demás dispositivos del hogar. El escenario se agrava en contextos donde los hábitos de uso no contemplan medidas de ahorro, lo que incrementa el gasto y dificulta la gestión de los recursos.

Un moderno horno eléctrico de sobremesa, completamente nuevo y limpio, reposa sobre una encimera de cocina clara, listo para ser conectado y utilizado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consumo de la ducha eléctrica

Dentro del listado de artefactos de mayor impacto en la factura, la ducha eléctrica ocupa el segundo lugar. Sus requerimientos energéticos ascienden a unos 3.700 watts al mes, situándose solo por detrás de la cocina eléctrica. Este equipo resulta habitual en muchas regiones de Perú, donde la disponibilidad constante de agua caliente no está garantizada. El microondas, aunque se utiliza menos tiempo al día, registra un consumo de 1.000 watts por uso, mientras que la termoeléctrica alcanza los 1.200 watts y la secadora de cabello valores similares.

Una mujer lava su cabello en una bañera llena de vapor, disfrutando de un momento de relajación en un ambiente tranquilo y cálido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Refrigeradoras y su consumo mensual

El caso de las refrigeradoras ofrece matices adicionales. La diferencia entre modelos nuevos y antiguos es notoria: los equipos modernos y eficientes consumen en promedio 83 watts mensuales, mientras que aquellos de mayor antigüedad pueden llegar hasta 208 watts. La elección del electrodoméstico, su tecnología y la presencia de la Etiqueta de Eficiencia Energética influyen en el peso final que cada uno tendrá en el recibo eléctrico.

Un refrigerador moderno muestra su interior iluminado, lleno de una variedad de frutas, verduras y jugos frescos meticulosamente organizados en recipientes de vidrio con tapas de bambú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo se realiza el consumo de electrodoméstico?

El cálculo del consumo de un electrodoméstico se basa en una operación sencilla: los watts del aparato se convierten a kilovatios dividiendo entre 1.000, y el resultado se multiplica por las horas de uso mensual. Así se obtiene el consumo en kilovatios-hora (kWh), unidad facturada por las empresas eléctricas. Este método con el caso de un televisor de 120 watts encendido cinco horas diarias, que suma 18 kWh en un mes.

La Etiqueta de Eficiencia Energética se posiciona como una herramienta esencial para los consumidores. Esta clasificación, que va desde la letra A (máxima eficiencia) hasta la G (mínima eficiencia), orienta la selección de equipos que optimizan el rendimiento con un uso responsable de los recursos. Optar por modelos de alta calificación no solo reduce el gasto familiar, sino que también contribuye a mitigar el impacto ambiental.

OSINERGMIN y sus consejos

Las recomendaciones de Osinergmin se centran en la adopción de prácticas racionales de consumo. Entre las principales sugerencias, la entidad destaca la importancia de emplear los aparatos de manera eficiente, verificar la etiqueta de eficiencia al momento de la compra y desconectar los dispositivos cuando no se estén utilizando. Este enfoque permite reducir el consumo y, con ello, el importe total del recibo de luz.

Osinergmin afirmó que la contingencia en el sistema energético no afectará el abastecimiento de electricidad ni implicará cambios en las tarifas para los usuarios regulados. Foto: Perú Energía

Disminuir el uso excesivo de la cocina eléctrica y preferir equipos eficientes constituye una estrategia clave para preservar la economía familiar y fomentar hábitos de consumo energético responsables, según subrayan tanto Hidrandina como Osinergmin. La gestión consciente del consumo eléctrico se perfila como un elemento central en la vida cotidiana de los hogares peruanos, marcando la diferencia en el balance mensual y en la sustentabilidad a largo plazo.