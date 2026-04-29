Ricky Trevitazo contradice a Luigui Carbajal y revela abandono a Roly Ortiz en momento crítico: “No ha llamado”

El cantante Ricky Trevitazo lidera la organización de un concierto benéfico para ayudar a Roly Ortiz, fundador del grupo Skándalo, quien se encuentra delicado de salud. Además, envió un contundente mensaje a su excompañero Luigi Carbajal. América Televisión/ América Hoy.

La salud de Roly Ortiz ha generado preocupación en el entorno artístico peruano. El creador del recordado grupo Skándalo atraviesa un momento especialmente delicado tras sufrir la amputación de una pierna como consecuencia de una trombosis, situación que lo mantiene hospitalizado y en proceso de recuperación.

En medio de este escenario, uno de los primeros en alzar la voz ha sido Ricky Trevitazo, conocido también como ‘Trevitazo’, quien no solo expresó su respaldo público, sino que además decidió tomar acciones concretas para ayudar a quien considera una figura clave en su trayectoria artística.

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Ricky Trevitazo critica a Luigui Carbajal por no acercarse a Roly Ortiz tras amputación. Captura: América Hoy.

El anuncio de un evento solidario

Durante su participación en el programa América Hoy, Trevitazo anunció la organización de un evento benéfico, cuyo objetivo será recaudar fondos para apoyar a Ortiz en este difícil proceso médico.

El cantante explicó que, más allá de las diferencias que pudieron existir en el pasado, considera que este es un momento en el que prima la solidaridad. Su postura se sostiene en una idea clara: reconocer el impacto que Ortiz tuvo en su carrera.

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“Y como lo he repetido en interminables veces, yo he podido tener miles de ficciones con Rolly, pero al final estoy ahí con él, tengo que apoyarlo, que no puedo ser ajeno a eso. O sea, nadie está bien de nada. Hasta ahorita que yo sepa, no hay nadie a verlo. Nadie. Y yo tengo que ser recíproco porque Rolly a mí me sacó a la palestra, entonces yo le debo mucho en ese aspecto”, expresó con evidente énfasis.

Ricky Trevitazo critica a Luigui Carbajal por no acercarse a Roly Ortiz tras amputación. Captura: América Hoy.

La falta de apoyo genera cuestionamientos

Uno de los puntos más sensibles de la intervención de Trevitazo fue su señalamiento sobre la escasa presencia de personas cercanas a Ortiz. Según su versión, hasta el momento, el productor no ha recibido visitas significativas ni apoyo directo de figuras con las que compartió parte importante de su carrera.

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Esta situación ha generado una ola de comentarios en redes sociales, donde usuarios y seguidores del grupo han expresado su preocupación por el estado de salud del productor, pero también su sorpresa ante la falta de respaldo visible.

Para Trevitazo, este tipo de circunstancias pone en evidencia quiénes están realmente presentes en los momentos difíciles. Su discurso, cargado de franqueza, apunta a una reflexión sobre la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace.

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Ricky Trevitazo critica a Luigui Carbajal por no acercarse a Roly Ortiz tras amputación. Captura: América Hoy.

Ricky Trevitazo desmiente a Luigui Carbajal

En ese contexto, el cantante también se refirió directamente a Luigui Carbajal, quien recientemente había declarado su intención de reunirse con exintegrantes del grupo para colaborar en apoyo a Ortiz.

Sin embargo, Trevitazo fue categórico al negar cualquier tipo de acercamiento por parte de Carbajal. “(¿Has recibido tú alguna llamada de Luigui?) No. No, cuando una persona quiere hacer algo de corazón, y no lo tomes mal, Luigi, pero solamente es mi forma de pensar”, señaló inicialmente, dejando en claro su postura.

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Lejos de quedarse en una respuesta breve, el artista profundizó en su crítica, cuestionando la forma en que se ha manejado el tema públicamente.

“Y te lo digo a ti directamente, cuando una persona quiere hacer algo realmente de corazón, no tiene que estar restregando y diciendo: ‘Por más que así me haya hecho daño, igual lo voy a ayudar.’ No puedes hacer eso y tú lo has hecho, hermano”, añadió.

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Ricky Trevitazo critica a Luigui Carbajal por no acercarse a Roly Ortiz tras amputación. Captura: América Hoy.

Conflictos pasados, pero una postura firme

Trevitazo también hizo referencia a los conflictos históricos dentro de la agrupación, reconociendo que las relaciones entre sus integrantes no siempre fueron armoniosas. Sin embargo, insistió en que estos antecedentes no deberían ser un obstáculo para brindar apoyo en una situación de salud tan delicada.

“Entre nosotros ha habido miles de cosas, miles de complicaciones. Y cuando uno realmente quiere hacer algo de corazón, se acerca, llama, pregunta, ‘¿Qué necesitas? ¿En qué te puede ayudar?’ Hasta él no se comunica con nadie“, finalizó.

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Ricky Trevitazo critica a Luigui Carbajal por no acercarse a Roly Ortiz tras amputación. Captura: América Hoy.