Ricky Trevitazzo devuelve la marca ‘Skándalo’ a Roly Ortiz y aclara: “Nunca quise apropiarme del nombre”

El cantante cumplió su palabra con Roly Ortiz y anunció un gran concierto por los 36 años de la agrupación en San Juan de Lurigancho.

Ricky Trevitazzo devuelve la marca
Ricky Trevitazzo devuelve la marca ‘Skándalo’ a Roly Ortiz.

Ricky Trevitazo sorprendió a sus seguidores al anunciar que devolvió oficialmente el nombre de ‘Skándalo’ a su creador y productor original, Roly Ortiz, tras varios años de tensiones y malentendidos en torno al uso de la marca.

La noticia marca el fin de una etapa de conflicto y el inicio de una nueva era de reconciliación dentro de una de las agrupaciones más emblemáticas de la tecnocumbia peruana.

“El año pasado habíamos quedado con Roly que después del aniversario de los 35 años de Skándalo, le devolveríamos el nombre y aquí estoy cumpliendo como caballero la palabra empeñada”, declaró Trevitazo al diario Trome, dejando en claro que su decisión responde al respeto y la lealtad hacia quien fundó el proyecto musical que marcó una generación.

Trevitazo: “Nunca intenté apropiarme del nombre”

Trevitazo quiso despejar cualquier tipo de rumor o sospecha sobre supuestas intenciones de adueñarse de la marca. En sus propias palabras, explicó que el registro del nombre se debió únicamente a la necesidad de proteger la trayectoria del grupo frente a terceros.

“En su momento se malentendieron las cosas, en ningún momento hubo intención de apropiarme del nombre, solo de protegerlo”, afirmó el cantante con firmeza.

Sus declaraciones buscan poner punto final a una controversia que durante meses generó especulaciones entre los seguidores de la agrupación, quienes esperaban una reconciliación entre sus integrantes originales.

Ricky Trevitazo de Skándalo llegó
Ricky Trevitazo de Skándalo llegó a un acuerdo con Roly Ortiz, fundador del grupo. Composición Infobae Perú

Roly Ortiz agradece entre lágrimas el gesto

El gesto de Ricky no pasó desapercibido para Roly Ortiz, quien se mostró visiblemente conmovido al recibir nuevamente el nombre de Skándalo, un proyecto que considera parte fundamental de su vida.

En su intervención, Ortiz agradeció a Trevitazo por su nobleza y reconoció que, debido a su enfermedad, hizo declaraciones que no reflejaban realmente su sentir.

“Los he visto crecer, hemos vivido muchas cosas y por mi enfermedad dije cosas que no estuvieron bien”, dijo Ortiz entre lágrimas.

Asimismo, aprovechó la ocasión para enviar un mensaje de reconciliación a Luigi Carbajal, otro de los exintegrantes de la agrupación, con quien tuvo diferencias en el pasado.

“Por eso le pido disculpas a Luigi Carbajal, espero que me pueda perdonar y pueda estar con nosotros en la celebración que haremos por los 36 años de Skándalo”, añadió el productor.

Roly Ortiz se disculpa con
Roly Ortiz se disculpa con Luigui Carbajal y Ricky Trevitazzo

Reencuentro musical por los 36 años de Skándalo

Durante el emotivo encuentro, Ricky Trevitazo anunció que celebrará los 36 años de la agrupación el próximo 29 de noviembre en el Parque Zonal Wiracocha, en San Juan de Lurigancho.

El evento contará con la participación de Luisito Sánchez, Giovanni Kral y Ronald Trevitazo (hermano de Ricky, quien llegará desde Italia para la ocasión).

“Será una noche especial para celebrar la historia de Skándalo y agradecer al público que nos ha acompañado todos estos años”, señaló Ricky.

Los integrantes coincidieron en que esta nueva etapa busca honrar la historia del grupo y cerrar cualquier diferencia que los haya distanciado en el pasado. El reencuentro también simboliza un regreso a la esencia de la tecnocumbia, con el sello que los hizo populares en los años 90 y 2000.

Giovanni Kral y Luisito Sánchez celebran la reconciliación

Al evento también asistieron Giovanni Kral y Luisito Sánchez, quienes actuaron como testigos del reencuentro entre Ricky y Roly. Ambos mostraron su alegría por el ambiente de paz y camaradería que se vivió en el encuentro.

“Nos da gusto que todo esté tranquilo y que en noviembre estemos en el escenario cantando. Ojalá Luigi se anime y pueda unirse también”, comentó Luisito con optimismo.

Por su parte, Giovanni resaltó la importancia de la seguridad durante el evento y adelantó que se están tomando todas las medidas necesarias para evitar incidentes. “Roly está redoblando las medidas de seguridad debido a todo lo que ha pasado con Agua Marina y no se descarta salir a cantar con chalecos antibalas”, precisó.

Ricky Trevitazzo y Luigui Carbajal
Ricky Trevitazzo y Luigui Carbajal no aceptaron a Giovanni Kral para que sea parte de su reencuentro por sus 25 años

Ricky Trevitazo y Roly Ortiz acaban con los conflictos

La reunión entre Ricky Trevitazo y Roly Ortiz no solo representa una reconciliación personal, sino también un mensaje de unidad y madurez artística en un contexto donde los conflictos entre agrupaciones suelen dividir a sus seguidores.

El cantante chalaco enfatizó que su prioridad siempre fue preservar la esencia del grupo y que no existen resentimientos:“Esto no se trata de quién tiene el nombre o el poder, sino de respetar nuestra historia y de hacer música con el corazón”, expresó.

El creador de Skándalo, visiblemente emocionado, reafirmó esa idea al decir que el verdadero legado de Skándalo es el cariño del público. “Lo importante es que el público siga disfrutando de nuestra música. Skándalo no es solo un nombre, es una familia que ha sabido superar los malos momentos”, concluyó.

Ricky Trevitazo y Roly Ortiz
Ricky Trevitazo y Roly Ortiz acaban con los conflictos. Instagram

