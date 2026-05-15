El DNI electrónico en Perú: una herramienta clave para la identidad y los servicios digitales

Una mano estilizada sostiene el DNI electrónico peruano (DNIe) frente a un fondo abstracto con escudos de seguridad, candados y elementos biométricos, simbolizando la protección de datos y la autenticación digital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El avance de la tecnología digital en el Perú se refleja en la implementación del DNI electrónico (DNIe), un documento que ofrece mayor seguridad, permite la firma digital con valor legal y facilita trámites en línea las 24 horas. El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) impulsa campañas para acercar este documento a la ciudadanía, con jornadas de entrega gratuita y beneficios para distintos grupos etarios.

El DNI electrónico sustituye al tradicional carnet azul y amarillo, integrando un chip que almacena datos biométricos y contiene quince medidas de seguridad. Este sistema reduce el riesgo de suplantación de identidad y facilita la autenticación en plataformas digitales estatales y privadas. El RENIEC afirma que la robustez del DNIe lo convierte en una herramienta fundamental para acceder a servicios modernos y participar en procesos de voto electrónico.

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Beneficios principales

La transición al DNI electrónico responde a la necesidad de fortalecer la seguridad ciudadana y agilizar la relación entre el Estado y los usuarios. De acuerdo con información oficial difundida por el RENIEC, uno de los mayores atributos del DNIe es su capacidad para firmar documentos digitales con la misma validez legal que una firma manuscrita, lo que respalda el principio de no repudio: el firmante no puede negar la autoría de sus actos. Esta característica es clave para contratos, solicitudes y trámites electrónicos.

La autenticación segura es otro pilar del sistema. El chip biométrico, según especialistas del RENIEC, garantiza que la identidad del usuario se valide en tiempo real, lo que reduce el fraude y los delitos vinculados al robo de identidad. Además, el DNIe permite realizar gestiones con organismos públicos como la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) y entidades privadas desde cualquier ubicación, sin necesidad de acudir presencialmente ni esperar turnos.

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La imagen muestra un Documento Nacional de Identidad (DNI) de Perú y una firma siendo realizada, ilustrando el proceso para actualizar la identidad gráfica del ciudadano ante el Reniec. (Composición: Infobae Perú)

Materia electoral y reducción de la trata de personas

En materia electoral, el DNI electrónico habilita la participación en procesos de voto electrónico, una modalidad que ha comenzado a aplicarse en algunos distritos y que, según el Jurado Nacional de Elecciones, contribuye a la transparencia y eficiencia de los comicios.

El documento también atiende necesidades específicas de la población menor de edad. En los DNIe para menores de 0 a 17 años, se incluyen los datos de los padres, lo que, según el RENIEC, ayuda a prevenir casos de trata de personas y facilita la identificación de niños y adolescentes en situaciones de emergencia.

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Proceso y requisitos para obtenerlo

El RENIEC se encuentra en pleno proceso de reemplazo masivo de los documentos antiguos por el nuevo formato electrónico.

El DNIe se imprime en policarbonato, material que, según datos oficiales, garantiza mayor durabilidad frente al desgaste.

El costo regular de emisión es de 41 soles ,

El código de tributo 00521 en el sistema Págalo.pe o en el Banco de la Nación .

Debes presentar el trámite requiere la presentación del DNI anterior

En el caso de menores es obligatoria la presencia de los padres y la entrega del documento amarillo, sea original o copia.

En el caso de adultos entre 18 y 59 años, el acceso al DNIe gratuito se limita a quienes presenten la ficha SISFOH impresa y tengan el documento vencido.

Para mayores de 60 años, es necesario llevar el DNI azul, según la información difundida por la Municipalidad de tu distrito.

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Un joven peruano realiza el trámite virtual para cambiar su DNI azul a electrónico a través del sitio web de Reniec, mostrando la facilidad y modernidad del proceso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Impulso a la transformación digital

El despliegue del DNI electrónico en Perú responde a una política de modernización estatal y protección de la identidad ciudadana. El RENIEC y gobiernos locales han reiterado que el uso del DNIe es obligatorio para acceder a servicios digitales de última generación, tanto en el sector público como privado.

El avance de la digitalización exige documentos robustos y procedimientos ágiles. La entrega gratuita del DNI electrónico en campañas como la de Chincha representa una oportunidad para que sectores vulnerables tengan igualdad de acceso, mientras se consolidan las bases de una sociedad más segura y conectada.

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