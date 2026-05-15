Perú

El DNI electrónico en Perú: una herramienta clave para la identidad y los servicios digitales

La transición hacia el documento con chip refuerza la protección de datos y facilita trámites en línea. El DNI electrónico ofrece una amplia gama de beneficios y tiene marcadas diferencias con el DNI tradicional

Guardar
Google icon
Ilustración: mano sostiene DNIe peruano (bandera, RENIEC). Fondo azul con escudos de seguridad, candados, huella dactilar y circuitos digitales.
Una mano estilizada sostiene el DNI electrónico peruano (DNIe) frente a un fondo abstracto con escudos de seguridad, candados y elementos biométricos, simbolizando la protección de datos y la autenticación digital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El avance de la tecnología digital en el Perú se refleja en la implementación del DNI electrónico (DNIe), un documento que ofrece mayor seguridad, permite la firma digital con valor legal y facilita trámites en línea las 24 horas. El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) impulsa campañas para acercar este documento a la ciudadanía, con jornadas de entrega gratuita y beneficios para distintos grupos etarios.

El DNI electrónico sustituye al tradicional carnet azul y amarillo, integrando un chip que almacena datos biométricos y contiene quince medidas de seguridad. Este sistema reduce el riesgo de suplantación de identidad y facilita la autenticación en plataformas digitales estatales y privadas. El RENIEC afirma que la robustez del DNIe lo convierte en una herramienta fundamental para acceder a servicios modernos y participar en procesos de voto electrónico.

PUBLICIDAD

Beneficios principales

La transición al DNI electrónico responde a la necesidad de fortalecer la seguridad ciudadana y agilizar la relación entre el Estado y los usuarios. De acuerdo con información oficial difundida por el RENIEC, uno de los mayores atributos del DNIe es su capacidad para firmar documentos digitales con la misma validez legal que una firma manuscrita, lo que respalda el principio de no repudio: el firmante no puede negar la autoría de sus actos. Esta característica es clave para contratos, solicitudes y trámites electrónicos.

La autenticación segura es otro pilar del sistema. El chip biométrico, según especialistas del RENIEC, garantiza que la identidad del usuario se valide en tiempo real, lo que reduce el fraude y los delitos vinculados al robo de identidad. Además, el DNIe permite realizar gestiones con organismos públicos como la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) y entidades privadas desde cualquier ubicación, sin necesidad de acudir presencialmente ni esperar turnos.

PUBLICIDAD

Primer plano de un Documento Nacional de Identidad (DNI) peruano con datos borrosos y un recuadro mostrando una pluma estilográfica firmando un documento
La imagen muestra un Documento Nacional de Identidad (DNI) de Perú y una firma siendo realizada, ilustrando el proceso para actualizar la identidad gráfica del ciudadano ante el Reniec. (Composición: Infobae Perú)

Materia electoral y reducción de la trata de personas

En materia electoral, el DNI electrónico habilita la participación en procesos de voto electrónico, una modalidad que ha comenzado a aplicarse en algunos distritos y que, según el Jurado Nacional de Elecciones, contribuye a la transparencia y eficiencia de los comicios.

El documento también atiende necesidades específicas de la población menor de edad. En los DNIe para menores de 0 a 17 años, se incluyen los datos de los padres, lo que, según el RENIEC, ayuda a prevenir casos de trata de personas y facilita la identificación de niños y adolescentes en situaciones de emergencia.

Imagen JYFUXSKGTRBX5N7L2TIXX5W7VQ

Proceso y requisitos para obtenerlo

El RENIEC se encuentra en pleno proceso de reemplazo masivo de los documentos antiguos por el nuevo formato electrónico.

  • El DNIe se imprime en policarbonato, material que, según datos oficiales, garantiza mayor durabilidad frente al desgaste.
  • El costo regular de emisión es de 41 soles,
  • El código de tributo 00521 en el sistema Págalo.pe o en el Banco de la Nación.
  • Debes presentar el trámite requiere la presentación del DNI anterior
  • En el caso de menores es obligatoria la presencia de los padres y la entrega del documento amarillo, sea original o copia.
  • En el caso de adultos entre 18 y 59 años, el acceso al DNIe gratuito se limita a quienes presenten la ficha SISFOH impresa y tengan el documento vencido.

Para mayores de 60 años, es necesario llevar el DNI azul, según la información difundida por la Municipalidad de tu distrito.

Hombre joven peruano usa laptop y smartphone con sitio web de Reniec para cambio de DNI. En la mesa, un DNI azul y un DNI electrónico. Ambiente moderno.
Un joven peruano realiza el trámite virtual para cambiar su DNI azul a electrónico a través del sitio web de Reniec, mostrando la facilidad y modernidad del proceso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Impulso a la transformación digital

El despliegue del DNI electrónico en Perú responde a una política de modernización estatal y protección de la identidad ciudadana. El RENIEC y gobiernos locales han reiterado que el uso del DNIe es obligatorio para acceder a servicios digitales de última generación, tanto en el sector público como privado.

El avance de la digitalización exige documentos robustos y procedimientos ágiles. La entrega gratuita del DNI electrónico en campañas como la de Chincha representa una oportunidad para que sectores vulnerables tengan igualdad de acceso, mientras se consolidan las bases de una sociedad más segura y conectada.

Temas Relacionados

DNI electrónicoRENIECperu-noticias

Más Noticias

San Martín marcó futuro de Fernanda Tomé y reveló propuestas de otros clubes de la Liga Peruana de Vóley: “Le deseo lo mejor”

Yudy Balcázar, gerenta deportiva, se refirió a la permanencia de la brasileña en Santa Anita en medio de incertidumbre. También expresó su desazón del rendimiento de la voleibolista en las finales contra Alianza Lima

San Martín marcó futuro de Fernanda Tomé y reveló propuestas de otros clubes de la Liga Peruana de Vóley: “Le deseo lo mejor”

Nuevo ataque armado contra transportistas en Lima Norte: balean colectivo con pasajeros a bordo y hay dos mujeres heridas

Las víctimas fueron trasladadas de emergencia a la clínica Jesús del Norte, donde permanecen con diagnóstico reservado

Nuevo ataque armado contra transportistas en Lima Norte: balean colectivo con pasajeros a bordo y hay dos mujeres heridas

Precio del dólar hoy en Perú: cotización de apertura del 15 de mayo

La divisa estadounidense experimentó un avance respecto a la jornada anterior

Precio del dólar hoy en Perú: cotización de apertura del 15 de mayo

La Uchulú protagoniza tenso momento en la vía pública: enfrenta a su novio tras descubrirlo con otra mujer

Una grabación muestra cómo la humorista exigió explicaciones en la vía pública, mientras la tensión aumentaba y testigos documentaban el episodio que rápidamente se popularizó en internet

La Uchulú protagoniza tenso momento en la vía pública: enfrenta a su novio tras descubrirlo con otra mujer

Resultados de la fecha 15 de la Liga 1 2026 HOY: así van los partidos del Torneo Apertura

Arranca la jornada determinante por la lucha del campeonato: Sporting Cristal abre el telón frente FC Cajamarca, Universitario hará lo suyo con Atlético Grau, Alianza Lima visita a Cienciano en Cusco, y mucho más

Resultados de la fecha 15 de la Liga 1 2026 HOY: así van los partidos del Torneo Apertura
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Congreso no votó proyecto de reelección de rectores: Jeri Ramón no podría buscar un nuevo mandato en la UNMSM

Congreso no votó proyecto de reelección de rectores: Jeri Ramón no podría buscar un nuevo mandato en la UNMSM

Hermano de Roberto Sánchez perdió actas de Juntos por el Perú para rendir cuentas a la ONPE hasta en tres oportunidades

Roberto Sánchez: ¿podría quedar fuera de carrera luego de que el Ministerio Público solicitara prisión e inhabilitación?

Resultados ONPE al 99.998% EN VIVO: conteo oficial a poco de cerrar para la segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez

Resultados ONPE al 99.984% EN VIVO: Roberto Sánchez supera con 20 mil votos a Rafael López Aliaga

ENTRETENIMIENTO

La Uchulú protagoniza tenso momento en la vía pública: enfrenta a su novio tras descubrirlo con otra mujer

La Uchulú protagoniza tenso momento en la vía pública: enfrenta a su novio tras descubrirlo con otra mujer

Magaly Medina reacciona al polémico arete hallado en auto de André Carrillo: “Tienes que saber cuál es tu límite”

Mario Hart responde a confesión de Diana Sánchez y descarta romance: “Siempre fue una amiga”

‘El Diablo viste a la Moda’ versión peruana: el ‘Loco’ Vargas, ‘Cuto’ Guadalupe y el ‘Chorri’ generan furor en redes

Pamela Franco responde a Christian Domínguez y su abogado lanza fuerte advertencia: “No puede usar la justicia para coaccionar”

DEPORTES

San Martín marcó futuro de Fernanda Tomé y reveló propuestas de otros clubes de la Liga Peruana de Vóley: “Le deseo lo mejor”

San Martín marcó futuro de Fernanda Tomé y reveló propuestas de otros clubes de la Liga Peruana de Vóley: “Le deseo lo mejor”

Resultados de la fecha 15 de la Liga 1 2026 HOY: así van los partidos del Torneo Apertura

Sporting Cristal vs FC Cajamarca EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de Liga 1 2026

Partidos de hoy, viernes 15 de mayo de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026 HOY: así van los equipos en la fecha 15 del Torneo Apertura