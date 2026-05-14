Reintegro 5 del Fonavi se paga hoy: ¿Qué necesitas para cobrar en el Banco de la Nación?

Los exfonavistas del Reintegro 5 ya se encuentran cobrando sus montos en el Banco de la Nación. - Crédito Andina/Daniel Bracamonte

Desde el 14 de mayo ya los exfonavistas pueden acercarse al Banco de la Nación para cobrar una devolución de aportes hechos al Fonavi, como parte del grupo de pago llamado Reintegro 5.

Pero tienen que considerar primero dos detalles antes de ir: deben revisar si han salido en la lista de beneficiarios del padrón de fonavistas en el siguiente enlace https://www.fonavi-st.gob.pe/sifonavic2/ y también deben revisar el cronograma de fechas que ha determinado el banco, según el último dígito del DNI del fonavista titular. Será también el DNI es el único requerimiento que les pedirá y que necesitan al acercarse a cobrar en las oficinas del Banco de la Nación.

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DNI acabado en 0 y 1 : Cobran desde el jueves 14 de mayo

DNI acabado en 2 y 3 : Cobran desde el viernes 15 de mayo

DNI acabado en 4 y 5 : Cobran desde el lunes 18 de mayo

DNI acabado en 6 y 7 : Cobran desde el martes 19 de mayo

DNI acabado en 8 y 9 : Cobran desde el miércoles 20 de mayo

Desde el jueves 21 de mayo los herederos de fonavistas fallecidos pueden acreditarse.

Confirmado. Desde el jueves 14 de mayo 66 mil exfonavistas y herederos podrán acercarse a cobrar una nueva devolución del Fonavi. - Crédito Fenaf Perú

Consulta con tu DNI

Antes de acercarte a cobrar en el Banco de la Nación, primero revisa si has salido en la lista de beneficiarios del padrón de fonavistas. Para hacerlo sigue los siguientes pasos:

4. Consulte AQUÍ si es parte del Quinto Grupo de Reintegro - Mayo 2026 ”. Este es el link: Ingresar a través de la página web en el módulo de consulta y deberás entrar en la opción “”. Este es el link: https://www.fonavi-st.gob.pe/sifonavic2/

Ahí deberás ingresar el número de documento de identidad (DNI) del fonavista titular (este puede ser el tuyo o el de tu familiar fonavista, en caso seas heredero).

Luego debes colocar los caracteres exactos del código CAPTCHA y listo, podrás revisar si eres parte del padrón de este pago.

Fonavistas piden información para poder cobrar sus aportes del Fonavi | Infobae / Ricardo Mc Cubbin

Según lo aprobado por la Comisión Ad Hoc, quienes reciben este pago son 66 mil 644 exfonavistas, para los que se destina el monto total de S/222 millones 234 mil 70,69 y que tienen las siguientes características:

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Son beneficiarios del primer al decimonoveno Grupo de Pago, que cobraron parcialmente la devolución de sus aportes

Son fonavistas titulares mayores o iguales a 67 años de edad

Son fonavistas fallecidos mayores o iguales a 88 años de edad al 31 de mayo de 2026

Son quienes figuren en el Registro Nacional de la Persona con Discapacidad - CONADIS

Son quienes perciban pensión de invalidez de la ONP.

Revisa las fechas del nuevo pago del Fonavi, que incluye más de 66 mil beneficiarios. - Crédito Andina

¿Y si no salgo en la lista?

Si no sales en la lista de beneficiarios del Reintegro 5, a pesar de cumplir con varios de los requerimientos, primero debes considerar algunos detalles. Obviamente, este pago es para quienes aportar al Fonavi durante la década de los 80 y 90. Si uno no ha sido parte de esto, no le toca nada.

Es más, para poder validar si uno ha aportado al Fonavi, uno debe presentar sus documentos para acreditar que realizó estos pagos. Es decir, que estuvo laborando en alguna entidad del Estado y le descontaron. Esto puede ser hecho por el fonavista o su empleador, pero si de ningún lado se han acreditado estos pagos, es imposible que este exfonavista salga en una lista de devolución de aportes.

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Como se recuerda, el mínimo de aportes que se acreditan para recibir un pago es de S/40. Es decir, cuando acredites al menos esta cantidad podrás ser considerado para una próxima devolución.