André Carrillo: Así luce Suhaila Jad a un mes de dar a luz

Suhaila Jad, novia de André Carrillo, miembro de la selección peruana, anunció que sería madre por tercera vez hace un mes. Ahora, con el pequeño Enzo ya en sus brazos, mostró a sus seguidores en Instagram su silueta tras dar a luz.

La modelo española aprovecha los últimos días de verano en Europa junto a su familia. En redes sociales colgó una historia en la que luce un bikini de dos piezas de color blanco con detalles de rosas amarillas y rosadas.

LA NOVIA DEL ‘CULEBRA’ POSA FRENTE AL ESPEJO

André Carrillo y Suhaila Jad mantienen ya una larga relación, la cual en algún momento estuvo bajo el ojo de la tormenta cuando fue vinculado con las denominadas ‘Chicas Tulum’. Sin embargo, los rumores de separación se van esfumando mientras disfrutan su vida en familia con el recién nacido y sus mellizos Cedric y Zamira.

CARRILLO PRESENTA LESIÓN LUMBAR

Sin embargo, no todo es felicidad para Carrillo en este momento. El volante de la selección no sería tomado en cuenta por su entrenador para el siguiente partido en la liga de Arabia Saudita. Se recuerda que hay un partido programado entre su club, el Al-Hilal de Arabia Saudita, y el Al-Ettifaq.

La razón de esto sería que el peruano presenta una lesión lumbar, la cual le habría producido un hematoma que lo relegó del encuentro.

“André Carrillo no participó en la sesión de entrenamiento por sufrir un hematoma en la zona lumbar”, señaló el comunicado del club de Arabia.

El permanece en observación y a la espera de una mejoría para así poder ser incluido en el equipo para disputar el próximo encuentro con el Al-Feiha.

Además, después de este partido se tiene programado uno contra el Al-Hazm. Posteriormente, viajaría a Lima para seguir apoyando a la selección peruana en la fecha triple por Eliminatorias rumbo a Qatar 2022.

Los equipos sudamericanos que se medirán con Perú serán Chile, en un partido como locales en Lima; Bolivia en La Paz y Argentina en Buenos Aires .

Si logra superar su lesión y se encuentra listo para seguir jugando, Carillo estaría llegando a Lima en los primeros días de octubre y estaría listo para enfrentar al vecino sureño el 7 de ese mismo mes.

Por su parte, según informó el diario Líbero, la Federación Peruana de Fútbol también le está realizando un seguimiento especial a Carrillo y están pendientes de su evolución.

EL ‘CHORRI’ PALACIOS: “CON CHILE NO SE PUEDE PERDER, ESPERO QUE NO LES MOLESTE QUE DIGA ESO”

En una reciente entrevista que brindó Roberto ‘Chorri’ Palacios, declaró que en la próxima fecha triple de la Selección Peruana en octubre, válida por las Eliminatorias Sudamericanas, no se puede perder ante Chile, clásico rival de la blanquirroja. Además de medirse ante ‘La Roja’, los dirigidos por Ricardo Gareca harán lo propio ante Bolivia y Argentina.

“Esta fecha triple es clave y con Chile no se puede perder. Ahora espero que no les moleste que yo diga esto. Ante Chile se tienen que ganar los tres puntos, por la posición en la que estamos y lo que queremos; que es clasificar al mundial”, dijo Roberto ‘Chorri’ Palacios en una entrevista a Líbero en la inauguración de la Videnita de Chiclayo.

LLAMÓ LA ATENCIÓN DE LOS SELECCIONADOS TRAS EL MAL ARRANQUE

Luego de conseguir apenas cuatro puntos antes de la Copa América de Brasil 2021, Roberto Palacios declaró que los seleccionados estaban muy confiados luego de su clasificación a Rusia 2018. El exmediocampista ofensivo pidió más esfuerzo y mayor compromiso para los siguientes partidos.

“Ya el Mundial pasó y ahora se está jugando una Eliminatoria en la que tenemos que exigirle a los chicos luchar por una nueva clasificación. Lo que hemos vivido es algo que nadie te lo va a quitar y no conformarse con que hemos clasificado después de 36 años. Aveces, inconscientemente piensas que cuando has logrado algo, ya no debes esforzarte más y no es así. El esfuerzo debe ser más aún, porque las demás selecciones también quieren estar en esa fiesta tan anhelada por los deportistas. Debes esforzarte más, poner los pies sobre la tierra y hacer más de lo que estás haciendo para lograr una clasificación”, dijo Roberto Palacios.

