Perú

Resultados Fase 1 COAR 2026: link oficial para ver la lista de postulantes que pasan a la siguiente etapa

Luego de la prueba escrita, los postulantes clasificados pasarán por entrevistas para medir habilidades socioemocionales, mientras los resultados finales se conocerán a inicios de marzo

El Ministerio de Educación difundió la lista oficial de estudiantes que acceden a la siguiente etapa de admisión y programó entrevistas personales para los seleccionados, quienes aspiran a una vacante en los Colegios de Alto Rendimiento| Andina

El Ministerio de Educación (Minedu) habilita este martes 17 de febrero el acceso a la lista oficial de estudiantes que consiguieron avanzar a la segunda etapa del proceso de admisión a los Colegios de Alto Rendimiento (COAR) para este 2026. La relación estará disponible en el portal oficial del Minedu.

Los resultados son de la prueba escrita realizada el domingo 8 de febrero, fecha donde más de 20 mil escolares de todo el país participaron en una evaluación que midió competencias en lectura y matemáticas. El examen se llevó a cabo en 61 sedes distribuidas en las 25 regiones del Perú.

Entre los distritos con mayor número de postulantes se encuentran Lima Metropolitana, con 2.279 inscritos, seguida por Ayacucho (1.341), Piura (1.140), Cusco (1.134) y La Libertad (1.124). El Minedu informó que el 59 % de los postulantes son mujeres y el 48 % provienen de zonas rurales.

Publican resultados de la primera fase COAR 2026 y confirman fecha de entrevistas| Andina

Los resultados de esta primera fase determinan quiénes continúan en el proceso de admisión, que contempla nuevas etapas en las próximas semanas.

Segunda etapa

Tras la difusión de la lista de postulantes que superaron la primera fase, el proceso de admisión a los COAR 2026 continúa con la segunda etapa. Esta evaluación se desarrollará entre el 21 y el 23 de febrero en los locales establecidos a nivel nacional. Los postulantes seleccionados deberán acudir a una entrevista personal, donde se evaluarán sus habilidades socioemocionales.

La publicación de los resultados finales, con la lista de ingresantes a los 25 COAR del país, está prevista para el 2 de marzo. Los COAR ofrecen servicios educativos a partir del tercer grado de secundaria y aplican el Currículo Nacional fortalecido con el Programa del Diploma del Bachillerato Internacional. Esta certificación brinda la posibilidad de ingreso directo a más de 2.000 universidades, tanto dentro como fuera del país.

Construcción de tres colegios

La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) anunció la próxima construcción de tres nuevos Colegios de Alto Rendimiento (COAR) en Pasco, Huancavelica y Cusco, que se ejecutarán mediante la modalidad de Asociación Público-Privada (APP).

ProInversión confirmó que el cierre financiero del proyecto COAR Centro ha sido validado, garantizando la edificación, implementación, mantenimiento y operación de los colegios. Cada institución beneficiará a más de 900 estudiantes con alto desempeño académico por año. La directora ejecutiva de ProInversión, Tabata Vivanco, resaltó en El Peruano que la alianza público-privada permite transformar la infraestructura educativa y ofrecer estándares de calidad superiores.

Estudiantes del COAR ganan medalla de bronce en competencia en Corea del Sur - Minedu

El concesionario presentó en agosto la documentación que acredita la disponibilidad de recursos, lo que permitió a ProInversión aprobar el cierre financiero. Con este paso, la construcción de los COAR en las tres regiones comenzará de manera simultánea, con un plazo de ejecución de 18 meses. El proyecto incluye una concesión de 20 años bajo APP y una inversión total de 320 millones de soles. Cada colegio contará con más de 14.000 metros cuadrados de áreas techadas y servicios complementarios, manteniendo siempre la gratuidad de la enseñanza. De esta manera, se podría contar con nuevas estructuras.

