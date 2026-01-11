Admisión a los COAR 2026: cronograma, requisitos y fecha de inicio de inscripción

No está en Lima: Este colegio del Perú figura en la lista de los 10 mejores del mundo| Andina

El Ministerio de Educación (Minedu) confirmó que el año escolar 2026 comenzará el lunes 16 de marzo en todas las instituciones públicas del país, incluidos los Colegios de Alto Rendimiento (COAR). Esta noticia renovó el interés de miles de familias y estudiantes en torno a uno de los procesos más esperados del calendario educativo: la admisión a los COAR para 2026.

Para el presente proceso, el Minedu dispuso un total de 2.650 vacantes distribuidas en los veinticinco COAR existentes a nivel nacional. Destacan las siguientes cifras:

Lima: 300 vacantes.

Arequipa, Cusco, Áncash, Cajamarca, Junín, La Libertad, Lambayeque, Piura, San Martín, Tacna, Tumbes, Ucayali: 100 vacantes cada uno.

Ayacucho, Loreto, Madre de Dios: 90 vacantes cada uno.

Huancavelica: 95 vacantes.

Puno: 85 vacantes.

¿Cuándo inician las inscripciones para el COAR 2026?

El Proceso Único de Admisión a los Colegios de Alto Rendimiento (COAR) 2026 se desarrollará de manera gratuita y virtual del 12 al 30 de enero, según lo establece la Resolución Viceministerial N.º 007-2026-MINEDU. Durante este periodo, los estudiantes del segundo grado de secundaria de instituciones educativas públicas podrán inscribirse gratuitamente a través de la plataforma oficial del Ministerio de Educación.

El PUA se estructura en varias etapas, garantizando transparencia y equidad en la selección. Según las bases aprobadas por resolución ministerial, el cronograma tentativo para 2026 es el siguiente:

Convocatoria y difusión: 12 al 30 de enero de 2026.

Inscripción virtual: 12 al 30 de enero de 2026, exclusivamente en la plataforma oficial.

Publicación de postulantes aptos: 2 de febrero de 2026.

Recepción y atención de reclamos: 3 y 4 de febrero de 2026.

Evaluación – Fase I (habilidades cognitivas): 8 de febrero de 2026.

Resultados de la Fase I: 17 de febrero de 2026.

Evaluación – Fase II (habilidades socioemocionales y entrevista personal): 21 al 23 de febrero de 2026.

Resultados finales y asignación de vacantes: 2 a 7 de marzo de 2026.

Proceso de matrícula: 3 al 31 de marzo de 2026.

La lista definitiva de ingresantes será publicada antes del inicio del año escolar, asegurando la asignación transparente de vacantes.

Requisitos para postular a los COAR en 2026

El proceso de admisión a los COAR está dirigido a estudiantes que cumplan con los siguientes requisitos:

Haber culminado primero y segundo grado de secundaria en una institución educativa pública de Educación Básica Regular (EBR).

Estar promovidos de grado y aptos para iniciar tercer grado de secundaria en 2026.

Haber ocupado uno de los diez primeros puestos en primero o segundo grado de secundaria, o haber sido ganadores de concursos educativos reconocidos por el Minedu a nivel UGEL, regional o nacional.

Contar con nacionalidad peruana, o en caso de ser extranjeros, poseer la documentación exigida por las autoridades competentes.

Tener como máximo quince años cumplidos al 31 de marzo de 2026.

Presentar autorización escrita del padre, madre o tutor legal.

Se debe tener en cuenta que la inscripción es voluntaria y gratuita, y la selección se realiza únicamente a través del PUA.

Etapas y características del proceso de admisión

El proceso de admisión contempla varias fases:

Inscripción virtual: Los padres, madres o tutores legales son responsables de completar la ficha de inscripción en la plataforma digital. La información ingresada tiene carácter de declaración jurada. Evaluación Fase I: Prueba estandarizada presencial para medir competencias en Comunicación y Matemática. Solo los postulantes aptos pueden participar, y el acceso a la evaluación requiere la presentación del Documento Nacional de Identidad o Carné de Extranjería y el código único de inscripción. Evaluación Fase II: Entrevista personal para evaluar habilidades socioemocionales, motivacionales y de autonomía, así como dominio de lengua originaria si corresponde. El número de postulantes que accede a esta fase equivale a una vez y media la cantidad de vacantes disponibles en cada COAR. Asignación de vacantes y matrícula: Los resultados finales se publican en la web oficial, y los estudiantes seleccionados deben confirmar y formalizar su vacante dentro del plazo establecido.

El proceso contempla criterios de desempate claros y asignación de puntajes adicionales a estudiantes en condición de vulnerabilidad, tales como pobreza, discapacidad o proveniencia de zonas rurales y de instituciones de Educación Intercultural Bilingüe.

¿Qué es un COAR y cuáles son sus beneficios?

El Modelo de Servicio Educativo de los Colegios de Alto Rendimiento está orientado a estudiantes con habilidades sobresalientes y alto desempeño académico, artístico o deportivo. Los COAR ofrecen un servicio educativo integral, con énfasis en el desarrollo de competencias personales, académicas y socioemocionales, así como en la formación de líderes comprometidos con sus comunidades.

Entre los principales beneficios destacan:

Formación bajo estándares nacionales e internacionales y acceso al Programa del Diploma del Bachillerato Internacional en cuarto y quinto de secundaria.

Enseñanza intensiva de inglés y francés, con la posibilidad de obtener certificaciones reconocidas.

Programas de bienestar y soporte socioemocional.

Acceso a oportunidades educativas nacionales e internacionales y convenios con universidades para facilitar el ingreso a la educación superior.

El Estado asume el costo total del servicio educativo durante los tres años de formación en el COAR.

El proceso de admisión a los COAR representa una oportunidad única para estudiantes destacados de todo el país. Todos los detalles, bases y actualizaciones pueden consultarse en la web oficial del Ministerio de Educación (www.gob.pe/minedu) y en el portal de admisión COAR (https://admisioncoar.minedu.gob.pe/).